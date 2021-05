Gjør endringer i The Voice-finalen

Da direktesendingene av The Voice gikk av stabelen i april, bestemte TV 2 i samråd med produksjonsselskapet ITV seg for at H3 Arena på Fornebu skulle være tomt for publikum.

Nå gjør produksjonene endringer når finalen av årets sesong skal sparkes i gang, fredag kveld.

– Det stemmer, vi har gjort en liten endring, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl på telefon med TV2.no.

– Vi åpner for at 20 personer fra familien skal få være til stede under finalen.

Endret smittesituasjon

Da direktesendingene skulle sendes, var smittesituasjonen i landet, og særlig Oslo, svært krevende. Til tross for at de daværende koronatiltakene åpnet for et begrenset antall publikum, valgte TV 2 å holde H3 Arena folketomt.

Nå har smittesituasjonen i Oslo endret seg betraktelig, til stor glede for pressesjefen.

– Det er jo finale, og når smittesituasjonen er som den er, er det riktig å gi et lite antall personer tilgang til å se finalen, sier Dahl.

Han synes det er viktig å inkludere finalistenes nære og kjære når det er finale.

– Nå har de vært hjemme og sett sendingene, av naturlige årsaker, av de fantastiske deltakerne. Når situasjonen nå er på bedringens vei, så er det viktig å inkludere dem også.

Finalekveld

Natan Dagur (21) fra Team Ina, Erlend Gunstveit (25) fra Team Matoma, Maria Petra Brandal (21) fra Team Espen og Sofie Fjellvang (20) fra Team Yosef skal senere fredag kveld kjempe om den gjeve tittelen, Norges beste stemme.

Se hva to av mentorene tenker før finalen sparkes i gang, i videoen øverst i saken.



Etter at de fire finalistene har sunget hver sin låt, er det de to med færrest stemmer som ryker ut av konkurransen.

Deretter skal de to gjenværende finalistene synge en ny låt hver i en superfinale, hvorav den med flest stemmer stikker av med seieren i årets sesong av The Voice.

