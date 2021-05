Vekt-byks for Haaland: – Endret meg ekstremt

Siden Erling Braut Haaland virkelig presenterte seg for Fotball-Europa høsten 2019 og fikk overgangen fra RB Salzburg til Dortmund i januar 2020, har den norske superspissen vært gjennom en forvandling.

– Jeg veide 86 kilo da jeg kom til Dortmund. Nå er jeg nesten oppe og nikker på 94 kilo. Jeg er ikke den beste til å regne, men det er åtte kilo på ett og et halvt år. Ser du på hele kroppen min, ser du at jeg har endret meg ekstremt. Jeg er en helt annen … Jeg er blitt «mer mann», sier 194 centimeter lange Haaland til Viafree.

– I tillegg er jeg bare blitt raskere, og det er noe av det viktigste, spør du meg. Jeg har «gainet» åtte kilo og blitt raskere, og det er ganske viktig og bra, fortsetter Haaland, som fortsatt står oppført med 88 kilo på på Dortmunds nettsider fra da han signerte for Dortmund i januar 2020.

Bedre til å kombinere

Haaland mener også han har blitt en bedre «link up»-spiller i Dortmund.

– Jeg har fortsatt mye å gå på der, men jeg er blitt bedre og føler at jeg forstår lagkameratene mine bedre, og sånn kommer med tiden. Jeg er rett og slett blitt en bedre allround fotballspiller, sier Haaland.

Haaland scoret 41 mål på like mange kamper denne sesongen. Det inkluderer to mål i den tyske cupfinalen mot RB Leipzig. Totalt står han med 57 scoringen på 59 kamper i Dortmund-drakten.

– Han har gått fra å være en litt hengslete fyr til å bli et monster. Det er lett å se at han har gått opp noen kilo med muskler. Kroppen ser mye mer satt og voksen ut, og det er ikke like mye armer og bein som før. Det er naturlig at en såpass ung spiss, som også er såpass høy, legger på seg godt med muskler i den alderen, så det er ikke en overraskelse, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, før han fortsetter:

– I spillet er han blitt bedre feilvendt og han er flinkere til å bidra i spillet, hente ballen litt lengre ned i banen og kombinere med lagkameratene. Han har også utviklet det som han alltid har vært best på, og det er å score mål.

Respekterer kontrakten

Haaland kobles til Europas største klubber, men Dortmund har gjentatte ganger uttalt at de ikke kommer til å selge jærbuen denne sommeren.

Til Viafree sier at Haaland har «et par fine år igjen» av kontrakten og at han respekterer den.

– Han kan ikke si noe annet, men det blir helt sikkert mye mas i sommer. Sist Norge var i Spania på landslagssamling, sov det journalister utenfor hotellet i et forsøk på å få en bitteliten kommentar fra Haaland angående en overgang til La Liga, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Haaland er en del av landslagstroppen som møter Luxembourg og Hellas i treningskamper i Málaga neste uke.

– Jeg tror ikke det blir noe mindre hysteri nå. Alle klubber i verden vil ha Haaland, men det gjenstår å se om noen vil betale nok for ham i sommer. Hvis ikke, er han på en fin plass, der han kan fortsette å utvikle seg, sier Mathisen.

Avtalen med Dortmund utløper sommeren 2024, men det er rapportert at Haaland har en utkjøpklausul på 750 millioner kroner som trår i kraft sommeren 2022.

Etter en sterk sluttspurt på sesongen sikret Haaland og Dortmund seg Champions League-spill neste sesong.