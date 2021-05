– Nyt finværet mens du kan!

Hvis det er ett par ting du bør finne frem denne helgen, om du ikke har gjort det allerede, så er det solbriller og solkrem.

For den siste helgen i mai byr på svært mye fint vær og deilige temperaturer.

Helgen under ett kan beskrives med kun ett par enkle ord: sol, sol, sol. Meteorolog i StormGeo, Ine Ynnesdal, sier at unntaket for det fine været ligger over Troms og Finnmark.

– Her blir det en del skyer, litt småkjølige temperaturer og nordvestlig vind. I de ytterste strøkene kan det også komme noen få regn- og sluddbyger.

Varmere i indre strøk

Og fra Nordland og sørover stiger temperaturene jo lengre sør du er.

– Helt ytterst ved kysten kan det være litt disig om morgenen, og her er temperaturene lavere. I ytre strøk kan temperaturene ligge på rundt 12-13 grader, men i indre strøk ved Voss er vi oppe i 23 grader, sier meteorologen.

Og hvis du lurer på hvordan været blir utover neste uke, så er det ikke de alt for store forandringene.

– Høytrykket vi har i helgen vil fremdeles ligge over oss, og som gir mye fint vær. Det vil også utover uken bre seg nordover, så da blir det også finere vær for de i Troms og Finnmark, sier Ynnesdal.

– Må nyte

Men 100.000-kroners spørsmålet blir: Hvordan blir været utover sommeren?

Det ryktes nemlig om at juni- og august-måned vil gi oss mye fint vær, men at juli kommer som en festbrems.

– Juli blir typisk juli, sier Ynnesdal og ler.

– Været blir nok litt mer uforutsigbart enn det vi får nå på for-sommeren. Det blir en typisk norsk juli-måned med regn og sol om hverandre. Jeg tenker at vi bor i Norge, så vi må alltid nyte når vi kan. Og nå må vi nyte, sier hun.