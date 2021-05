Ariana Grande slo Instagram-rekord med disse bildene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Bryllupsbildene til superstjernen har over 25 millioner likerklikk.

15. mai giftet Ariana Grande (27) seg i all hemmelighet med Dalton Gomez (25), i sitt eget hjem i Montecito i California.

Torsdag denne uken publiserte Ariana Grande en bildekarusell fra det hemmelige bryllupet. Bildene vekte mildt sagt oppsikt, og ble delt av både medier og kjendiser verden over.

Dagen etter at bildekarusellen ble publisert hadde den allerede rukket å slå en rekord: Bildet er det mest likte innlegget på Instagram - som inneholder bilder av mennesker. Det konstaterer britiske Daily Mail.

Rekorden over det mest likte innlegget på Instagram er nemlig et bilde av et egg, på kontoen @world_record_egg. Sett bort ifra dette er det imidlertid Ariana Grande som holder rekorden. Bildet har i skrivende stund 25, 3 millioner likerklikk.

Etter henne kommer det siste innlegget til rapperen Xxxtentacion før han døde med 24, 6 millioner likerklikk.

Lite og intimt bryllup

Det var først 18. mai at nyheten om at superstjernen hadde giftet seg kom.

Det bekreftet en talsperson overfor magasinet People:

– Bryllupet var lite og intimt, mindre enn 20 personer. Rommet var lykkelig og fylt av kjærlighet. Paret kunne ikke vært lykkeligere, sa representanten.

Etter at hun delte den første bildekarusellen, delte hun enda to innlegg. Det ene viser fem bilder av Grande i brudekjolen. Det har rukket å få 17, 6 millioner likerklikk. Det andre er et bilde av hun og Gomez i svarthvitt, der de kysser. Det har rukket å få 16, 6 millioner likerklikk.