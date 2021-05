Vinner de Mesterligaen, blir feiringen i Norge på karantenehotell

I helgen kan Vipers bli det andre norske laget etter Larvik til å vinne Champions League i håndball.

Hvis Kristiansand-laget klarer bragden, blir det ingen fest ved hjemkomst. For mest sannsynlig må spillere og støtteapparat rett på karantenehotell.

– Siste melding er at vi ligger an til en tre-dagers hotellkarantene før vi kan teste oss ut, forteller Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

– Vi håper jo på å slippe, men forholder oss til regler. Men i den bobla vi lever, så virker det ganske meningsløst å bruke tid på hotell i og med at vi alle har hjem å reise til hvor vi kan leve isolert.

Vipers har under pandemien blitt eksperter på turer til utlandet med påfølgende karantener. Både hjemme- og bortekamper i Champions League er blitt spilt på bortebane. Det samme med kamper for Norge for lagets mange landslagsspillere. Det har vært krevende nok, da spillerne kun får trent begrenset. Men tidligere har de kunne ta hele karantenen i eget hjem.

De reglene er skjerpet inn.

Og det er ikke gitt at Vipers får unntak, selv om fotballandslagene har fått lettelser for å kunne gjennomføre klubb-og landskamper. Og OL-aktuelle utøvere det samme.

– Det er klart at det ikke er noe gøy, sier Nora Mørk. Men alternativet er å ikke reise og det er ikke noe alternativ. Vi får bare gjøre det beste ut av det, men det er ikke optimalt å sitte så mye i karantene.

Karantenene har tæret på

Katrine Lunde har vært åpen om at alle karantenene har tatt på. Som småbarnsmor har det i tillegg begrenset henne mye.

– Jeg tenker at hvis dette er siste gangen, så får jeg overleve denne også. Så blir det ikke så mange flere karantener framover, håper jeg, sier Lunde.

Vipers vil som vanlig få sju dagers karantene før de kan teste seg ut. Men denne gangen kan altså de tre første dagene bli på hotell.

– Ja, vi vil uansett få sju dagers karantene. Slik det ser ut nå blir det i verste fall tre dager på hotell, men vi håper jo at det ikke blir noen døgn der. Men det hadde jo vært en fordel om vi tok med oss den største pokalen hvis vi først skal på hotell, sier Ole Gustav Gjekstad med et smil.

Champions League arrangeres som en Final4-turnering denne helgen. Vipers møter CSKA Moskva i semifinalen lørdag. I den andre semifinalen møter tittelforsvarer Györ fra Ungarn franske Brest. Finalene spilles søndag.

Da Vipers var i Final4 for to år siden, havnet laget på tredjeplass. Nå er sjansene store for en finale, og det er ikke umulig at et norsk lag kan vinne turneringen for første gang på ti år.