Erlend vant The Voice: – Det betyr mye

FORNEBU (TV 2): Erlend Gunstveit (25) vant årets sesong av The Voice. Nå er han klar for å ta fatt på platekontrakten han har vunnet.

Fredag kveld skal årets The Voice-vinner kåres. Vinneren får den gjeve tittelen, Norges beste stemme, samt en bil og platekontrakt med Universal Music.

Hver av mentorene, Ina Wroldsen (36), Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Espen Lind (50) og Yosef Wolde-Mariam (43), stilte alle med én deltaker hver i den store finalen.

Natan Dagur (21) og Sofie Fjellvang (20) røk ut før superfinalen, hvor Erlend Gunstveit (25) og Maria Petra Brandal (21) skulle kjempe om seieren av sangkonkurransen.

Til sist var det Gunstveit som vant årets sesong av The Voice.

VINNER: Erlend Gunstveit vant The Voice 2021. Foto: TV 2 / NTB

Takknemlig

Det er en rolig sørlending som møter TV 2 rett etter finalen.

– Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Dette har mye med han å gjøre, sier Gunstveit, og hinter til mentoren sin Matoma, som står ved hans side.

– Nei, dette er din fortjeneste. Du har jobbet så utrolig hardt, kommet med et talent som er helt rått. Jeg er så inspirert og takknemlig for denne reisen med deg, sier Matoma.

Da Gunstveit ble med på The Voice, hadde han noe mindre erfaring med seg, sammenlignet med andre deltakere. At Matoma valgte å snu under blindaudition er han veldig glad for.

– Jeg kom litt inn i dette uten sangtimer og hadde ikke så mye peiling. Så fikk jeg tommel opp av Tom, og han inspirer og gir gass hele tiden. Det betyr mye, sier han.

TEAM MATOMA: Erlend Gunstveit og Tom «Matoma» Stræte Lagergren har blitt gode venner i løpet av The Voice-reisen. Foto: TV 2 / NTB

– Fortjent

I løpet av The Voice har det vært tydelig at Gunstveit og mentoren har kommet godt overens.

– Vi har vært som knoll og tott. Vi har jobbet, og jeg føler vi har vært på vært beste når vi har vært spontane, og latt følelsene gripe oss. Du fortjener dette, min venn, sier mentoren.

I premien er det både bil og den gjeve tittel, Norges beste stemme. I tillegg får han en platekontrakt med Universal Music. Det gleder Gunstveit seg over.

– Nå er det bare å gå i studio og klemme til. Som vi ser i Team Matoma: Full fræs!, roper en ivrig mentor.

Gladnyhet

Før finalen fikk finalistene en gladnyhet: Det ble publikum i salen.

20 personer fra finalistenes familier fikk lov til å være publikum på H3 Arena på Fornebu.

– Det er jo finale, og når smittesituasjonen er som den er, er det riktig å gi et lite antall personer tilgang til å se finalen, sa pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl til TV2.no, tidligere fredag kveld.

Gunstveit sier det betydde ekstra mye at hans nære og kjære fikk være i salen, da han stakk av med seieren.

– De har vært en telefonsamtale unna, men når de er i salen og man ser at de er med i historien, så betyr veldig mye. Det var et ekstra gir i dag, sier han.

Røk ut før superfinale

De fire deltakerne sang hver sin låt. Deretter ble to til fire, hvor de to med flest stemmer møttes i en superfinale.

Brandal og Gunstveit fikk flest stemmer og gikk videre til superfinalen av The Voice.

For Dagur og Fjellvang brast The Voice-drømmen på målstreken.

Kveldens opptredener

Mentorene sparket i gang finaleshowet med en opptreden av låten Always on your side av Sheryl Crow og Sting.

Den sindige sørlendingen, Erlend Gunstveit (25), hadde tatt på seg finstasen for anledningen, nemlig bunaden sin. Tross en noe varm opptreden, showet Gunstveit med gitar og den dype countrystemmen sin.

Maria Petra Brandal (21) fikk mentor Espen til å lete etter ordene, da hun fremførte Some Die Young av Laleh.

– Jeg vet ikke hva du gjør, men det funker hver eneste gang. Det er en enkelthet og inderlighet som treffer seg så sterkt, sa Lind, som også lot seg bli rørt forrige fredag av Brandal.

Forrige fredag viste Sofie Fjellvang (21) en nye side av seg selv, da hun tok frem pianoet. Det valgte hun å gjøre også denne gangen, da hun fremførte låten Africa av Toto.

Wroldsen lot seg imponere av stemmen til Fjellvang, som synes hun har en stemme av rang.

Islendingen Natan Dagur (21) har i løpet av hele The Voice valgt låtene sine med omhu. Det gjorde han også denne fredagen, noe som falt i svært god jord hos mentor Ina.

Likevel ga hun han en utfordring før finaleopptredenen sin.

– Jeg er veldig stolt av deg, min Natan, sa hun og siktet også til at Dagur åpnet øynene sine da han sang.

Brandal var den første av de to superfinalistene til fremføre sitt siste bidrag i årets The Voice. Mentor Espen var svært takknemlig for ha fått jobbet med henne.

– For en glede og ære og jobbe med deg. For meg er du en artist jeg håpte å treffe, når jeg ble med på The Voice. Du er en fin person. Jeg er fryktelig stolt og glad for å ha fått vært med på dette, sa han.

Gunstveit skulle sist ut i ilden. Da han fremførte en Joni Mitchell-låt, knakk mentor Matoma sammen.

– Jeg kunne ikke sett for meg at det skulle bli finere enn dette. Du toppet det Erlend, sa en svært rørt Stræte Lagergren.

