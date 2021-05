Fraråder alle å ta vaksinen – må likevel finne ut hvordan det skal gjøres

Helsedirektoratet ønsker ikke at noen nordmenn skal ta vaksinen fra Janssen. De må likevel finne ut hvordan den frivillige vaksineringen skal foregå.

Den 12. mai konkluderte regjeringen med at vaksinen fra Johnson & Johnson, også kalt Janssen-vaksinen, tas ut av det offisielle vaksinasjonsprogrammet.

Årsaken er flere alvorlige tilfeller med blodpropp etter vaksinering.

Men regjeringen ønsker likevel å tilby denne på frivillig basis.

Norge har per i dag nesten 160.000 doser av denne vaksinen på lager. Men det er foreløpig uvisst hvordan den frivillige vaksineringen skal foregå.

Fraråder å ta vaksine

Da regjeringen holdt pressekonferanse onsdag denne uken, kom imidlertid assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad med en klar oppfordring.

– Vi anbefaler ingen å ta vaksinen fra Johnson & Johnson, selv om det lages en ordning for å ta denne frivillig utenfor vaksinasjonsprogrammet. Selv om det er sjeldent, kan vaksinene gi en sjelden form for blodpropp. Det er en risiko som vi ikke anbefaler å ta, når det bare er få uker til man kan få tilbud om en mRNA-vaksine, sa Nakstad under pressekonferansen.

Det er likevel Nakstad og hans kollegaer i Helsedirektoratet som har fått i oppdrag av helse- og omsorgsdepartementet å finne ut hvordan den frivillige vaksineringen skal foregå.

Ser til Danmark

TV 2 har spurt Helsedirektoratet hvordan det er å få et oppdrag når de fraråder vaksinen. De skriver følgende i en e-post til TV 2:

– Alle oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet er unntatt offentlighet til regjeringen har gjort en beslutning, basert på råd og anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet, skriver kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i en e-post til TV 2.

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og har i løpet av pandemien fått en rekke oppdrag der de har gitt sine faglige råd.



Til tross for Helsedirektoratet fraråder alle å ta vaksinen frivillig, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Saliba Andreas Korkunc (H) at de ønsker å tilby den til de som måtte ønske det.

– Dette er en vaksine som er godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret, og som er en del av vaksinasjonsprogrammet i de aller fleste land i Europa, sier Korkunc og viser til Danmark hvor tusenvis har stilt seg i kø for å ta vaksinen.

– Ikke veldig mange

Helse- og omsorgsdepartementet tror imidlertid ikke veldig mange vil benytte seg av det frivillige tilbudet.

– Ettersom vi får god tilgang på de andre vaksinene fremover, vil det ikke nødvendigvis være aktuelt for veldig mange, sier statssekretæren.

Han understreker likevel at de som ønsker å ta vaksinen frivillig vil få god veiledning av helsepersonell om effekt, risiko og bivirkninger.

– Helsedirektoratet vil lage godt informasjonsmateriell til helsepersonell og til personer som ønsker å ta vaksinen, sier Korkunc.