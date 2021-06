Stoltenberg til TV 2: – Jeg gleder meg til å møte president Biden i Washington DC

Mandag 7. juni møtes Jens Stoltenberg og Joe Biden i Det hvite hus.

Nato bekrefter i kveld møtet med den amerikanske presidenten. I tillegg til Biden, møter Stoltenberg forsvarsminister Lloyd Austin, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan og medlemmer av den amerikanske kongressen.

Biden og Stoltenberg har hatt flere telefonsamtaler de siste månedene.

– Jeg gleder meg til å møte president Biden i Washington DC. Det er klart at USA, som vår største allierte, spiller en helt avgjørende rolle i Nato. Vi skal blant annet diskutere Nato 2030, framtidsprosjektet vårt for Nato, sier Jens Stoltenberg. TV 2 snakket med Nato-sjefen i forbindelse med øvelsen Steadfast Defender i Portugal forrige uke.

Ansikt til ansikt

Det er ikke første gang Stoltenberg besøker Det ovale kontor i den amerikanske hovedstaden, selv om det er første møte med sittende president Biden.

Han besøkte president Barack Obama som norsk statsminister, og senere som generalsekretær i Nato. Han hadde også flere møter med Donald Trump i Det hvite hus.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er en av få internasjonale ledere som nå får muligheten til å møte den nyinnsatte amerikanske presidenten ansikt til ansikt.

– Det er bra at vi får satt oss ned, jeg og han, før møtet i Brussel og forberedt de vedtakene som skal fattes. En viktig del av å forberede et toppmøte i Nato er å snakke med så mange ledere som mulig, sier Stoltenberg til TV 2.

På grunn av pandemien har ikke Stoltenberg reist like mye som han ellers ville gjort før et toppmøte, men i forrige uke var Stoltenberg på dagstur til Paris for å møte Frankrikes president Emmanuel Macron. Denne uka besøkte han Storbritannias statsminister Boris Johnson i London.

TETTE BÅND: Jens Stoltenberg er glad han kan møte president Biden ansikt til ansikt igjen. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Biden har fortalt at han ser frem til å komme til Brussel. I samtaler med meg har han vært helt tydelig på at han er en sterk tilhenger av å styrke samarbeidet mellom Europa og Nord-Amerika i Nato. Han er klar på at vi ikke bare må vise det med ord, men også med handling, sier Jens Stoltenberg.

Denne uken ble det også kjent at Stoltenberg, som første Nato-sjef noen gang, er invitert til klimatoppmøtet i Glasgow i november.

Statslederne fra de 30 medlemslandene, inkludert Erna Solberg, møtes i Brussel 14. juni. Den viktigste saken på agendaen er Stoltenbergs framtidsplan: Nato 2030.