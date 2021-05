Fortviler over ny streik – frykter drømmene knuses nå

Lærerstreiken kan få alvorlige følger for avgangselevene sine sjanser til høyere utdanning.

Til sommeren er Mathilde Haugsbø (18) og Jarand Bøyum (18) ferdig på videregående. Hun drømmer om å studere jus, mens han sikter seg inn på profesjonsstudiet i psykologi.

Nå kan disse drømmene bli knust.

For dersom streiken mellom Unio og KS varer til sommerferien, overskrider man fristen i midten av juni, som er siste sjans lærerne har til å sette de endelige standpunktkarakterene.

Da kan man komme i en situasjon der de tradisjonelt sett lavere jule-karakterene blir tellende når elevene søker høyere utdanning til høsten.

– Dette er helt latterlig, egentlig. Da vi først hørte om dette, trodde vi det var tull, fanteri og løgn for å skremme oss. Men når det nå viser seg å være sant, så blir man bare målløs, sier Bøyum.

STREIK: Over 7000 kommunalt ansatte er tatt ut i streik, som følge av brudd i lønnsforhandlingene mellom KS og Unio Foto: Joachim Storvik / TV 2

– Veldig uheldig

Fylkesdirektør for opplæring, Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune, bekrefter at jule-karakterene kan bli endelig standpunkt for mange elever.

– For de som kjenner skoleverket, er det vanlig å sette litt lavere karakter til jul enn årskarakter til sommeren. De elevene som ikke får årskarakter, vil kunne få dårligere snitt på sitt vitnemål. Det er veldig uheldig for dem det gjelder, sier Lyngedal.

I tillegg opplyser han at de berørte elevene som fikk strykkarakter til jul, ikke vil få mulighet til å redde seg inn ved å oppnå ståkarakter til sommeren hvis streiken vedvarer.

– Det er ulikheten som kanskje er mest krevende, og jeg tenker at den er veldig uheldig sett opp mot konkurransen om høyere utdanning, sier fylkesdirektøren.

UHELDIG: Fylkesdirektør for opplæring, Bjørn Lyngdal i Vestland fylkeskommune sier han håper partene finner en snarlig løsning på streiken. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Snakk om fremtiden vår

Avgangselev Haugsbø sier hun har jobbet ekstra hardt det siste halvåret, nettopp for å maksimere sjansen til å komme inn på jus-studiet hun drømmer om til høsten.

– Dette henger i en tynn tråd hvis jeg ikke får de karakterene jeg har jobbet så hardt for dette halvåret. Hvis disse blir revet vekk, så er det veldig bortkastet. Det er urettferdig og dumt, sier hun.

Både Haugsbø og Bøyum sier lærerne fortjener all heder for å ha gjort sitt beste i en krevende læringshverdag der året har vært preget av korona, nedstenging og digital undervisning.

Likevel har de liten forståelse for at elevenes viktige innspurt og karaktersetting nå blir brukt som et forhandlingskort om lønn.

– Dette går ut over oss, sier Bøyum.

– Ja, her er det snakk om fremtiden vår. Det er det siste halvåret på videregående som teller mest, og nå kan det hende det blir kastet bort. Det er veldig merkelig, sier Haugsbø.

SKOLEÅR: Både Mathilde Haugsbø (18) og Jarand Bøyum (18) sier det har vært et helt spesielt skoleår, preget av nedstenging og korona. Nå fikk de også en streik midt i innspurten av det siste året på videregående. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Trapper opp streiken

De siste meldingene er at organisasjonen Unio og KS står lang fra hverandre i forhandlingene.

Nærmere 180 barne-, ungdoms- og videregående skoler landet over rammes av streiken, i tillegg til 35 barnehager. Også i Oslo berører streiken en rekke skoler og barnehager.

Fredag varslet Unio at streiken trappes ytterligere opp kommende uke. 13.000 flere vil tas ut fra og med onsdag, og dermed vil over 20.000 Unio-medlemmer streike.

Unio sin forhandlingsleder, Steffen Handal, understreker at organisasjonen vil stå på krava.

– Vi er en kraftig og sterk organisasjon med store medlemsforbund, og vi har både vilje og evne til å stå i streik, sier han.

STREIKEVAKT: Lærere streiker ved Rådalslien skole i Bergen. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Lønnsstrid

Dette er et såkalt mellomoppgjør, og striden står om lønn.

Både LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 20.000 kroner.

En ramme på 2,8 prosent ble også tilbud medlemmene i Unio, men ble ikke godtatt.