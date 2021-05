Konsertnyhet tente håpet i Vålerenga - får blankt nei fra FHI

I juni vil det bli arrangert flere testkonserter i Oslo og Bergen, der mellom 3000 og 5000 mennesker vil stå tett i tett på hver konsert.

Regjeringen har allerede gitt unntak fra covid-19-forskriftens antallsbegrensing og krav om én meters avstand, opplyste Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding fredag.

Nyheten ble møtt med begeistring hos daglig leder i Vålerenga Fotball, Erik Espeseth. Der har de for øyeblikket anledning til å slippe inn 50 tilskuere til sine hjemmekamper på Initility Arena - med en kapasitet på over 16 000 mennesker.

– Vi synes det er kjempeflott at regjeringen nå er proaktive med tanke på dette, og litt framme i skoa når det gjelder å teste ut ulike ting, som har vært testet ut i land som England og Spania. Vi vil utrolig gjerne være med på dette. Ja takk, sier Espeseth.

Kun innendørs

Men Vålerengas håp om å få være med på tilskuermoroa torpederes nesten umiddelbart av Folkehelseinstituttet (FHI). Fagdirektør Atle Fretheim, som er ansvarlig for forskningsdelen av prosjektet, sier hele poenget er at folk skal stå tett i tett innendørs i forbindelse med konsertene.

– Hovedgreia er at vi ønsker innearrangementer hvor folk står tett. Vi vil undersøke om vi klarer å holde smitten ute ved hjelp av hurtigtester. Da trenger vi en tettpakket innendørs arena med mye folk for å kunne gjennomføre eksperimentet, sier Fretheim.

De vil ha to ulike testgrupper: Én gruppe som får slippe inn på konsert, og en annen gruppe som ikke gjør det. Sju dager etter konserten vil samtlige deltakere i begge grupper gjennomføre en vanlig koronatest.

ØNSKER SLIKE TILSTANDER: Folkehelseinstituttet sier hele poenget med eksperimentet er at opptil 5000 mennesker skal stå som sild i tønne på konsert - innendørs.. Foto: Thomas Bjørnflaten

Prosjektet med testkonserter kommer som et resultat av at kulturminister Abid Raja i februar opprettet et utvalg kalt «Sommergruppa».

Denne gjengen, under ledelse av Frank Nes i Bergen Live, har samarbeidet med regjeringen og FHI. Toppfotballen var aldri en del av prosjektet.

– Måtte fotballen ha «meldt seg på» i februar om det skulle være aktuelt for dem å få være med?

– Vi kan sikkert gå gjennom alle bransjer som kunne tenke seg å være med på dette, men det må være en bransje med store innendørsarenaer og der folk står tett i tett. Vi ønsker ikke sitteplasser. Folk skal kunne bevege seg rundt, sier Fretheim.

– Så hvor planlegger dere å arrangere dette?

– Vi må komme tilbake til sted. Vi har ikke fått klarsignal ennå, for kommunene bestemmer. De har stor beslutningsmyndighet når det gjelder smittevern, og om dette blir for risikabelt. Oslo Spektrum og Grieghallen vil være åpenbare kandidater, sier han.

Vil kontakte Oslo kommune og FHI

Erik Espeseth i Vålerenga må dermed se langt etter å kunne invitere mellom 3000 og 5000 mennesker til Intility Arena i andre halvdel av juni - når Odd og Bodø/Glimt er gjester med fire dagers mellomrom.

FÅR SLIPPE INN 50: Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, forstår lite av hvorfor klubben bare får slippe inn 50 tilskuere på kampene sine. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Ser du noen grunner for at dere ikke kunne gjennomført en lignende test?

– Overhodet ikke. Alt er lagt til rette, både med infrastruktur, området rundt og så videre. Og meningen er vel å gjøre en test hvor folk står eller sitte nær hverandre, hvor de står i kioskkø og toalettkø. Vi ville vært veldig klare for dette, og det ville vært veldig fint å kombinere konserter og fotball. Da får man en enda bredere og mer reell test, sier Espeseth.

Han varsler at de vil kontakte Kulturdepartementet og Oslo kommune like over helga.

Men skal man tro FHI, vil det altså ha lite for seg. Fagdirektør Fretheim svarer slik på spørsmål om hva han tenker om 50 tilskuere på en utendørs fotballarena med plass til over 16 000.

– Det vil jeg ikke ha noen stor mening om. Jeg har stor forståelse for at Oslo kommune må trå varsomt når de gjenåpner, og at det kan være nødvendig med firkantede regler.

Så gjenstår det å se om den samme kommunen godkjenner at opptil 5000 mennesker i Oslo Spektrum står som sild i tønne under en konsert etter først å ha tatt en hurtigtest samme dag.

– Vil de som har vært på konsert måtte gå i karantene fram til de tester seg igjen på dag 7?

– Nei. Det er en viktig grunn til det, for da kontrollgruppa som ikke fikk gå på konsert også vært hjemme i karantene. Det må være sammenlignbart, slik at gruppene behandles likt, sier Fretheim.