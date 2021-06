Kjøpte leilighet kontant for narkopenger

Et samboerpar må tirsdag møte i Fredrikstad tingrett tiltalt for innførsel og salg av 183.490 falske Rivotril, og hvitvasking av flere millioner kroner. Politiet mener pengene ble brukt til å kjøpe en leilighet i Oslo kontant.

Tirsdag starter rettssaken der en mann og en kvinne, begge i 30-årene, er tiltalt for innførsel og salg av store mengder falske Rivotril-tabletter.

Politiet mener begge de tiltalte kan knyttes til et stort beslag av falske Rivotril-piller som ble gjort på Svinesund 22. oktober 2019. I en svart tyskregistrert Mercedes fant tollere 183.490 piller gjemt rundt i alle bilens hulrom.

– I bilen var det 183.490 Rivotril-tabletter i glass av 100. Tablettene var pakket og stappet rundt omkring i hele bilen, men på en sånn måte at det synes ikke utenfra, forteller politiadvokat Marte Sofie Kjellesvig til TV 2.

Kjøpte leilighet kontant

Kjellesvig mener politiet har gode bevis som viser at det er de tiltalte som var mottaker av pillene.

– Vi har funnet et samboerpar i Oslo som da satt på betydelige verdier i form av en nesten gjeldfri leilighet, et større pengebeslag under sengen, luksusvarer i form av merkevesker, merkesko og den type ting, sier Kjellesvig til TV 2.

Politiet opprettet skjult etterforskning mot paret. I tillegg til avlytting av kommunikasjon hadde de også et spaningslag som fulgte dem. På den måten kom politiet på sporet av en overlevering av tablettene.

Politiet pågrep mannen på fersk gjerning i februar i fjor da han skulle levere 19.000 Rivotril-tabletter til en annen mann.

AKTOR: Marte Sofie Kjellesvig i Øst politidistrikt fører saken mot samboerparet i Halden tingrett. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi mener å kunne bevise at mannen regelmessig har drevet med omsetning av Rivotril i noe større kvantum og har hatt under selgere under seg, sier Kjellesvig til TV 2.

Mannen er også tiltalt for å ha hatt befatning med om lag 50.000 tabletter. 30.000 av dem ble oppbevart i kjellerboden og 20.000 av dem ble overdratt en annen person.

Ifølge tiltaltes forsvarer, Øystein Storrvik, nekter mannen i all hovedsak straffskyld etter tiltale.

Tjent millioner

De falske Rivotrilene kommer ifølge politiet mest sannsynlig fra Ungarn. I tillegg til innførsel er ekteparet tiltalt for hvitvasking og dokumentforfalskning. Tiltalen har strafferamme på femten års fengsel.

– Vi mener å kunne bevise at de har vært involvert i salg av store mengder Rivotril-tabletter over tid og at det har generert et stort utbytte for dem, slik at de har kunnet investere da i blant annet leilighet, sier Kjellesvig til TV 2.