Ana har aldri møtt kollegene sine – forskere advarer

Begrepet hjemmekontor har blitt allemannseie i løpet av pandemien. Det har også gitt næring til ny tenkning blant landets bedriftsledere når de har sett arealene det frigjør.

– Dette er noe vi snakker mye om i ledelsen, veldig mye. At vi må være nysgjerrige på å finne en annen måte å jobbe på enn vi gjorde tidligere. Og det vil selvfølgelig påvirke hvordan vi ser på et nytt hovedkontor, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i KPMG, Henrik Haakestad Lervold.

Mer hjemmekontor

Revisjons- og rådgivningskontoret er snart på flyttefot med sine 850 ansatte, og er åpne på at de ser etter kontorlokaler som ikke har plass til alle ansatte, fordi mange vil komme til å sitte på hjemmekontor. Samtidig avviser Lervold at de ønsker økt bruk av hjemmekontor for å spare penger på arealkostnader.

MER HJEMMEKONTOR: Henrik Haakestad Lervold, markedsdirektør KPMG, mener gode hjemmekontorløsninger vil være gunstig for alle. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det vi ser nå er at behovet for areal har gått ned, som følge av korona. Det som handler om repetative oppgaver og konsentrasjonsoppgaver, det kommer man i mye større grad å gjøre på hjemmekontor.

– Er det et viktig hensyn å spare kostnader på areal?

- Nei, absolutt ikke. Inngangen er ikke å spare kostnader, men hvordan vi skal jobbe best mulig sammen og jobbe best mulig for kundene våre.

I kjelleretasjen hjemme på Bekkelaget sitter Ana Jovanovic Kuvås på sitt fire kvadratmeter store hjemmekontor. Det er tett mellom teamsmøtene, og hun har ikke mange minuttene på å løpe opp til kaffemaskinen på kjøkkenet i etasjen over.

- Men her er det ingen å snakke med da, sier hun.

Inn i et ukjent rom

Hun begynte som partneransvarlig i betalingstjenesten Vipps i januar, men har ennå til gode å treffe sine kolleger ansikt til ansikt.

- Nå booker man bare et møte for å avklare et par ting. Det blir kun jobbrelatert. Du mister jo hele den uformelle kontakten som gjør at man blir kjent. Det er jo noe som er veldig viktig for den samhandlingen vi skal utøve, sier hun.

Det er gjort lite forskning på effekten av utbredt bruk av hjemmekontor. Dette vekker noe bekymring hos de som forsker på arbeidsmiljø.

- Vi beveger oss inn i et ukjent rom på svært spinkelt grunnlag, sier direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander.

Han mener at en balanse mellom arbeid på hjemmekontor og arbeid på arbeidsplassen kan fungere godt, men advarer mot negative konsekvenser om man ikke tenker seg godt om.

Kan vise på bunnlinja

- Hvis man drar dette for langt, kan man risikere at det går ut over arbeidsmiljø, helse og følelsen av jobbtilhørighet. Da vil det kunne vises på bunnlinja, og det vil gå ut over tjenester og resultater. Men, hvis man klarer å finne en god miks, og ikke utelukkende tar hensyn til antall kvadratmeter, så kan man få en gevinst av det, sier han.

Han peker på et par åpenbare farer ved å utnytte hjemmekontor-ordning i for stor grad.

- På litt lengre sikt kan den fleksibiliteten som har blitt gitt den ansatte, forventes tilbake. Da kan man strekke dette skillet mellom arbeid og privatliv, sier Molander.

Ana Kuvås merker nettopp det, at skillet mellom arbeid og fritid ikke er like tydelig på hjemmekontor.

- Det synes jeg er litt utfordrende, man får liksom aldri fri. Det blir aldri et skille mellom hva som er fritid og hva som er jobb. Du får liksom aldri hvilt deg i ditt eget hjem, sier Kuvås.

KPMG-direktøren bekrefter at skillet hviskes ut, og mener det er et gode.

Tilgjengelig også på kveldstid

- Forventer dere at ansatte er mer tilgjengelige utenom normal arbeidstid?

- Ja, jeg tror nok kanskje det. Vi prøver jo å styre det. Vi kunne jo ha sagt at etter klokka fire-fem så er det ikke teamsmøter, men det er jo nettopp etter at ungene har lagt seg eller at barna gjør andre ting, at mange har muligheten til å jobbe, sier Lervold.

- Som småbarnsforelder må jeg si at det er tungt å dra frem pc'en igjen etter at barna har lagt seg klokka halv ni, svarer Ana Kuvås.

Molander peker også på at hjemmekontorordningen kan være utfordrende for sjefen til den ansatte.

Lederen kan forsvinne

- Det er to grøfter man kan gå i som leder. Når man ikke har disse uformelle møtene ved kaffemaskinen, og ikke ser den ansatte, så kan man begynne å overkontrollere, mase, ja nesten overvåke. Den andre grøfta er at lederen blir usynlig, bare forsvinner, sier han.

KPMG understreker at de trolig vil gå for en hybridmodell, der de ansatte bytter på å være på jobb og være på hjemmekontor. Det er noe også Ana Kuvås vil kunne leve med. Hun mener overdrevent bruk av hjemmekontor vil kunne gå utover produktiviteten i AS Norge.

- Vi har jo vist nå at vi får til å jobbe på hjemmekontor, men om dette skulle vare i la oss si fem år til, så hadde det nok gjort noe med motivasjonen, og da ville nok produktiviteten får seg en knekk, ja, sier hun før neste teamsmøte skal starte.