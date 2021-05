Politiet med kraftig advarsel til gjerningspersonene

Mandag gikk politiet ut med nye detaljer om kryptoppsettet i Lørenskog-saken.

Mer enn fire måneder før Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i 2018, ble det opprettet en nettside som ble beskyttet med passordet «anne».

Der la noen inn Bitcoin-adressen som Tom Hagen, ifølge trusselbrevet, kunne bruke til å kommunisere med de som angivelig hadde kidnappet kona hans. I tillegg ble Monero-adressen som skulle brukes til å betale 9 millioner euro i løsepenger, opprettet.

Disse adressene ble funnet igjen i trusselbrevet.

ÅSTED: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Sloraveien 4 den 31. oktober i 2018. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Ser etter kriterier

På Kripos holder Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) til. Her holder politiets fremste eksperter på kryptovaluta til. De jobber med å finne ut hvem som har laget kryptooppsettet i Lørenskog-saken.

Politiet leter etter personer som har både høy teknisk kompetanse og kriminell kapasitet og gjennomføringsevne.

Hvor mange nordmenn dette kan dreie seg om, er vanskelig å tallfeste, ifølge Richard Beck Pedersen, som er politiadvokat på NC3.

– Kryptovaluta er iboende anonymt, og folk som bruker dette, søker selv anonymitet. Derfor er det vanskelig å gi et presist anslag over hvem som kan ha kapasitet og gjennomføringsevne til å stå bak, sier han.

– Når det er sagt, så har vi noen kriterier vi tar utgangspunkt i når vi leter etter en gjerningsperson.

SAVNET OG SIKTET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet to og et halvt år, mens ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld. Foto: Privat

Utelukker ikke kjøp og salg

– Hva legger dere i begrepet «kriminell kapasitet»?

– Med det mener vi personer som har motivasjon til å begå en bestemt type kriminalitet og kapasitet til å gjennomføre den.

– Er hypotesen deres at personen bak kryptoppsettet er tidligere straffedømt?

– Det kan være en interessant markør, men det er verken det eneste eller et avgjørende kriterium for oss. Vi har sett folk uten straffehistorikk som har teknisk kapasitet, gjennomføre alvorlige kriminalitet før, sier Pedersen.

– Tror dere at noen har laget og solgt opplegget som er brukt i saken?

– Det er en mulighet vi ikke kan utelukke, og det er et fenomen vi har sett innen andre kriminalitetsformer.

Kommer med advarsel

Pedersen er åpen om at norsk politi aldri har sett noe som ligner på Lørenskog-saken tidligere.

Selv om Kripos har jobbet med å etterforske saker som omhandler kryptovaluta i flere år, har saken stilt nye krav til politiet.

– Det skaper et behov for metodeutvikling, både hva gjelder teknisk kompetanse, men også når det gjelder behovet for å ha nødvendige juridiske hjemler på plass, sier Pedersen.

TROR PÅ LØSNING: Richard Beck Pedersen i NC3 på Kripos. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Har dere funnet ut ting som dere tror gjerningspersonene har forsøkt å holde skjult?

– Jeg vil være forsiktig med å si hva vi har funnet ut og hvordan vi har funnet det, men jeg kan si at vi jobber videre med de sporene vi har, og vi har fortsatt tro på at vi kan finne resultater ved å følge disse sporene, sier Pedersen og legger til:

– Jeg tror jeg skal nøye meg med å advare mot å tro at politiet aldri vil finne ut av et slikt opplegg. Det er noe vi jobber hardt for, og det har vi tro på at kan lykkes.

Utelukker ikke «varme i nakken»

– Tror du at den eller de som laget dette føler seg sikre på at de ikke vil bli avslørt?

– Det er vanskelig for meg å krype inn i hodet til andre personer, men vi har sett at det er en viss naivitet i enkelte miljøer hva gjelder hva de tror politiet kan få til, sier han.

– Jeg skal ikke utelukke at noen kjenner litt varme i nakken etter hvert, sier Pedersen.

– Tror du at dere finner ut av det?

– Jeg er ikke en troende person, men vi har et godt håp om å finne relevant og god informasjon. Så får vi se hvor langt det fører.