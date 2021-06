Stavanger-gutten Marcus Martens Berven (22) har aldri trivdes på skolen. Med ADHD-diagnose ble det vanskelig – og han droppet ut før fullført ungdomsskole.

– Tiden på skolen var tøff. Jeg fikk det aldri til, hadde ikke motivasjon – og fikk heller ikke oppfølging av lærerne. Så jeg havnet i dype depresjoner, og ble stemplet som "Marcus som driter i alt – og bare skal være klovn". Men sannheten var at jeg behøvde hjelp, sier han.

Hadde han fått hjelp, tror han hadde fullført skolen.

– Jeg bare forsvant ut av systemet. Ingen gjorde noe med det, så da fant jeg ut at det var bedre å jobbe for meg selv.

For Marcus ble løsningen å satse på bilpleie. Nå driver han sitt eget firma: B. Martens Auto, som han startet i desember. Han er et sertifisert Drop Off-senter og leverer lakkforsegling. Mye er han selvlært på via Youtube. I tillegg har han tatt kursing og autorisasjon i ettertid.

Til tross for korona-tider, er det masse å gjøre.

Bilvask: Halvparten av oss slurver med dette

– ADHD er en superkraft

Tre–fem prosent av barn og unge under 18 år har diagnosen ADHD. Bokstavene står for « Attention Deficit Hyperactivity Disorder». Hvordan det slår ut kan variere mye – men kjennetegnes gjerne av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

Marcus pleier å si at ADHD ikke er en diagnose, men en superkraft.

– Jeg er kreativ, lærer ting superfort og fordyper meg teoretisk om jobben min. Men dette klarer jeg kun fordi jeg brenner for bilpleie og biler generelt.

Han har masse energi, kommer ofte tidlig på jobb og går lenge etter stengetid.

– Hver helg sitter jeg og venter på at mandagen skal komme. Hodet mitt er alltid på jobb. Jeg styrer det meste selv, så det er mye å holde oversikten på. Det kan bli litt mye av og til, men jeg har gode personer rundt meg. sier han.

B. Martens Auto tar imot alle slags biler. – Målet er å gi alle den samme servicen, uansett hva slags bil de har, sier Marcus Martens Berven.

Derfor kan du ikke vaske bilen med Zalo

Investor i ryggen

– Jeg holder primært på med bilpleie – som polering, lakkforsegling og innvendig rens. Men tilbyr også såkalt Paint Protection Film. Altså foliering for å beskytte lakken, forteller 22-åringen.

Han er glad for å ha en god investor i ryggen.

– Jeg får også hjelp av samboeren min, Malin Bærheim. Men siden vi har en tre måneder gammel sønn, er det litt begrenset hvor mye hun kan bidra.

Se video: Er dette verdens raskeste bilvask?

Lik service for alle

Her er Marcus med en Lamborghini Murcelago som tilhører sykkel-esset Alexander Kristoff.

Kundene kommer fra hele landet – og i det siste har det blitt en økning av litt mer eksklusive biler. Alt fra Porsche, Lamborghini, Ferrari og Bentley er innom hallen.

– Målet er å bli et kjent som den plassen alle får samme behandling – enten det er en Toyota Corolla eller Lamborghini. Vi tar i mot alle type biler og gjør samme gode jobben for alle. Men selvfølgelig er det stas når kjente personer kommer med spesielle biler, det må jeg innrømme.

Slik så Mercedesen ut etter bilvasken

Lamborghini i særklasse

Nylig hadde han blant annet Alexander Kristoff sin nyervervede Lamborghini Murcelago inn til behandling. En mildt sagt eksklusiv superbil – med V12-motor og 640 hestekrefter.

– Når man får jobbe med sånne bilikon, er det selvsagt en spesiell følelse. Dette er jo ikke akkurat en bil man får se ofte. Og det var artig å se hvor fin den ble.

Det blir mye gnikking på detaljer for å få et perfekt resultat.

Én av ti innrømmer at de aldri vasker bilen

Gode råd

Nå går han en spennende sommer i møte. Målet er å bli godt kjent, finne større lokaler og få avtaler for nybilbehandling.

– Flere ansatte må også til. Vi søker allerede etter ansatte i dag.

– Til slutt. Har du noen gode råd til folk som skal ta godt vare på bilen sin?

– Først og fremst: Unngå maskinvask og husk å tørke bilen etter vask. Få god beskyttelse på bilen – enten lakkforsegling eller folie. Dette holder lengst og er sikrest. Voks er genialt for biler som står i garasjen og brukes lite. Men på en bruksbil må du rebehandle den minst hver fjerde-femte måned, for at det skal holde.

Det er nok ikke uvanlig at de som har litt spesielle biler, er over snittet opptatt av å gjøre lakken ekstra blank.

De lo litt på bilverkstedet da denne kom inn

Video: Med Appen får du full kontroll over bilen: