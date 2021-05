Skulle kjempet om plass til Tour de France og OL - sitter karantenefast i Spania

Han skulle egentlig brukt TV 2 Sport 2-sendte Criterium Dauphine, som starter søndag, til å overbevise lagledelsen i Intermarché Wanty Gobert om at han fortjener en plass i Tour de France.

Eiking får god tid til å kose seg med salat i karantene. Foto: Privat

I stedet har han vært i karantene på et hotell i Spania i 18 dager og slipper ikke ut.

– Det er rett og slett en følelse av å være i fengsel, sier han til TV 2.

Strengere karanteneregler

Eiking testet positivt for korona da han ankom Mallorca for å sykle Trofeo Calvia. 26-åringen ble heldigvis ikke alvorlig syk, og slapp unna med tre dager med feber.

– Problemet nå er at Spania har kjipe karanteneregler i forhold til mange andre land, sier Eiking.

I Norge er man ute av karantene ti dager etter at man fikk de første symptomene, så sant man er feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. På telefon fra den spanske ferieøya forteller unggutten at man der må teste seg ut av det.

– Jeg tester meg hver tredje dag, men så lenge ikke prøven er negativ, slipper du ikke ut. Jeg har hørt skrekkhistorier om folk som har fortsatt å teste positiv i flere måneder, så nå frykter jeg å måtte bli her i lang tid, sier han.

Dermed ryker Tour de France - og trolig også OL i Tokyo for Norge, der han var aktuell for en plass på laget.

– Det er utrolig kjipt å innse at jeg nå bare kan glemme dette. Jeg følte meg bra under Algarve Rundt i begynnelsen av mai, men så skjedde dette. Nå ryker alt av ritt, inkludert Tour de France. I tillegg ser det vanskelig ut med OL.

Skrekkhistorier

Etter en laber sesong resultatmessig fikk han en opptur med en 8. plass på den andre etappen i Portugal. Men foran den femte og siste etappen av Algarve Rundt følte han seg pjusk og sto av.

– Jeg var litt sliten da jeg våknet den morgenen. Jeg følte dermed at det ikke var noe poeng å starte etappen. Jeg dro derfor over til Mallorca alene - før resten av laget - for å forberede meg til det neste rittet. Siden jeg var litt slapp i kroppen, så tok jeg en koronatest for sikkerhets skyld. Den var positiv. Bortsett fra tre netter med feber, så har jeg ikke følt meg så veldig syk. Men jeg har vært litt sliten i kroppen, forteller han.

Eiking vet ikke hvordan han ble smittet, men tipper at det må ha skjedd på en flyplass.

– Hvordan får du tiden til å gå nå som du er innesperret på et hotellrom?

– Jeg ser litt på veggen om morgenen og i taket på ettermiddagen, svarer han med et smil.

Hvis Eiking hadde blitt tatt ut på Tour de France-laget, så ville det vært hans andre deltakelse i det franske sykkelsirkuset.

– Jeg måtte nok ha overbevist under Dauphine. Jeg lå nok på vippen. Men jeg gjorde det bra i Algarve og tror nok at det pekte mot en plass på laget da. Så skulle jeg fortsette å levere på Mallorca og i Dauphine, da hadde Tour de France-billetten vært i boks. Men slik gikk det ikke. Det er ikke noe å gjøre med nå, svarer 26-åringen - som syklet touren i 2019.

– Hvor lenge frykter du å måtte bli på Mallorca?

– Man hører jo skrekkhistorier om at folk har testet positivt i to måneder etter å ha hatt korona. Men jeg håper ikke at det skal ta så lang tid. Jeg føler meg så og si helt fin, så det er merkelig at jeg fortsetter å teste positivt.