Oslo-mann siktet for grove voldtekter av 13-åring

En mann i 40-årene er siktet for gjentatte voldtekter av en 13-åring. Voldtektene har vart over en lengre periode, mener politiet.

Fredag ettermiddag ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll etter et rettsmøte i Oslo tingrett.

Hans forsvarer, advokat Annette Barlinn, opplyser at mannen nekter straffskyld, og at han er innstilt på å forklare seg for politiet.

Politiet ble varslet om saken onsdag, opplyser politiadvokat Iselin Håvarstein til TV 2. Torsdag ble 13-åringen avhørt, og deretter ble mannen pågrepet.

Grov voldtekt av barn under 14 år rammes av straffeloven paragraf 301. Lovbruddet har en strafferamme på 21 års fengsel.

Håvarstein sier at voldtektene anses som grove i rettslig forstand fordi det er snakk om gjentatte overgrep.

Av kjennelsen fra Oslo tingrett fremgår det at politiet planlegger å avhøre mange vitner i saken.

«Ved en eventuell løslatelse vil siktede kunne kontakte vitner for å forhindre oppklaring av saken ved å samordne forklaringer og fjerne og/eller tilpasse bevis», skriver retten.

Det er tette familiebånd mellom de involverte, heter det også i kjennelsen.