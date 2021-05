Nytt vaksinescenario fra FHI

FHI regner med at alle over 18 er ferdigvaksinert innen 19. september.

Det opplyser Folkehelseinstituttet i en ny oppdatering i vaksinasjonskalenderen.

FHIs tidligere anslag var at alle over 18 var ferdigvaksinert i uke 36 eller innen 12. september.

Med det nye scenarioet vil vaksineringen bli én uke forsinket.

FHI påpeker at vaksinasjonskalenderen er foreløpig, og at den kan bli endret jevnlig. Det er dermed ikke sikkert at det endelige scenarioet blir slik.

Per nå er over 2,5 millioner vaksinedoser satt i Norge.

1.631.293 personer har fått sin første dose, og dermed nærmer vi oss en tredel av hele den norske befolkningen. 967.110 personer har fått andre dose.

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at hun er svært fornøyd.

– Tempo og oppslutning om vaksinasjonsprogrammet er en viktig forutsetning for at vi kan lette på tiltakene og få fart på Norge igjen. Hvis vi klarer å holde smittetallene nede og leveransene fra produsentene kommer som lovet, betyr det at vi kan gå videre til trinn 3 innen rimelig tid, sier Solberg til NTB.