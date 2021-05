Disse norske rytterne kjemper om Tour de France-plass

Vi må helt tilbake til 1999 for å finne sist Tour de France ble arrangert uten en eneste norsk rytter på startstreken.

Lørdag 26. juni ruller sirkuset igang fra Brest på nordvestkysten av Frankrike. Spørsmålet mange norske sykkelsupportere stiller seg, er: Hvor mange nordmenn får vi se i Tour de France denne sommeren?

– Hmmm, svarer Mads Kaggestad på spørsmålet og ber om en liten tenkepause.

Han skal i dag kommentere Criterium Dauphine på TV 2 Sport 2. Her står Alexander Kristoff på startstreken. Men selv UAE-rytteren, som vant åpningsetappen av Tour de France i fjor - og syklet i gul trøye - er ikke sikret en plass på laget. Åttedagersrittet, som starter med en flat etappe i Issoire, er siste mulighet for Kristoff til å overbevise lagledelsen om at han bør være en av deres åtte utvalgte ryttere.

– Det verste er at vi kan faktisk få null nordmenn til start i Tour de France til sommeren. Men jeg tror vi får med tre, sier Kaggestad.

Tror Kristoff vrakes

Knappe tre uker før Tour de France - og når rytterne nå går inn i en avgjørende uttaksperiode med oppkjøringsritt som Criterium Dauphine og Sveits Rundt - så trekker han frem fem norske ryttere som kan være aktuelle:

Alexander Kristoff. Foto: Dirk Waem

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates): - Uten seier i år er han tvilsom i et lag som skal forsvare sammenlagtseieren fra i fjor. Med bare åtte mann på lagene så kan en type som Kristoff ta for mye plass. Ikke fordi han krever mye, men fordi han ikke er en hjelperytter som kan bidra i stor nok grad i fjellene. Det som kan trekke i Kristoffs favør, er det sosiale og at han kan fungere som en roadcaptain. Han er i tillegg en robust rytter som vil holde hele veien til Paris, og så kan han bidra til etappeseire på de lettere etappene. Om Kristoff vinner, slik han gjorde i fjor, så vil det skape god stemning og gi en ekstra dimensjon over lagets innsats. Prisen er at han tar plassen til en hjelperytter til regjerende mester Tadej Pogacar, noe som er en vanskelig avveining når det skal kjempes om det gule trøya.

Edvald Boasson-Hagen (Total Direct Energie): - Han har rutinen og meritter som gjør han til en viktig ressurs i laget i et storritt som Tour de France. Boasson Hagen kan bli en viktig bidragsyter for laget i et nervøst felt den første uken. Er han i form og med gode bein kan han i tillegg være med å kjøre inn topp-10 plasseringer på de lettere etappene. Utfordringen til Edvald er at han ikke har vist å være i nærheten av den formen han en gang var. I tillegg er han på et fransk lag som vil prioritere en ung fransk ryttere som viser solid form enn en nordmann med ett års-kontrakt som signaliserer å være i slutten av karrieren.

Amund Grøndal Jansen (Team Bikeexchange): - Etter å ha slitt med sykdom ser Grøndal Jansen ut til å være på vei tilbake i form med solid sykling i Andalucia rundt nylig. Grøndal Jansen er solid og med sterke egenskaper som hjelperytter særlig i posisjonskampen inn mot spurten fra samlet felt. Han kan bli en viktig ressurs for Michael Matthews i jakten på etappeseire og eventuell grønn trøye.

Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates): - Han har masse erfaring og har fullført alle sine sju starter i tre ukers etapperitt. I fjor var han med da Tadej Pogacar gikk til topps, så laget vet hva de får. Stake Laengen har stor motor og evnen til å sitte timevis i front i lettere terreng dag etter dag. Han kan dermed avlaste andre hjelperyttere som kan spare på kreftene til mer eksplosiv innsats. Stake Laengen viser bra form. Nylig ble han to i Trofeo Andratx på Mallorca bak den sterk colombianeren Winner Anacona. Et slikt resultat er en god søknad til Tour de France.

Sven Erik Bystrøm (UAE Team Emirates): - Han har vist solid form de siste ukene med sterke resultater i Andalucia Rundt nylig. Han ble tre på en kupert etappe og blandet seg inn i topp 10 med solide klatrere. Har masse rutine og er sterk i posisjonskampen i lettere terreng og om det blir sidevind. Bystrøm takler bakker bra, men mangler klatreegenskaper til å være et sikkert hjelperytterkort for Pogacar på fjelletappene.

Edvald Boasson-Hagen. Foto: Heiko Junge

Av disse fem rytterne har Kaggestad størst tro på disse tre:

– Slik det ser ut nå så tror jeg at Edvald, Amund og Vegard har størst mulighet til å bli tatt ut til Tour de France, sier TV 2s sykkelekspert.

Boasson-Hagen har troen

Amund Grøndahl Jansen. Foto: Heiko Junge

TV 2 har vært i kontakt med alle fem rytterne. Kun Boasson Hagen føler seg trygg på at han kan bestille flybillett til Brest, der første etappe av Tour de France starter.

– Jeg regner fortsatt med at jeg skal dit, jeg har i hvert fall ikke lagt andre planer for sommeren. Nå skal jeg sykle Sveits Rundt neste søndag, så blir laget tatt ut etter det. Man skal aldri ta noe for gitt, men jeg har ikke fått noen andre signaler, så jeg er ikke så bekymret, sier Boasson Hagen.

Vegard Stake Laengen Foto: Heiko Junge

– Har du fortsatt lysten og sulten som skal til?

– Ja, jeg har absolutt lyst til det. Jeg har vært med mange ganger, men det er fortsatt Tour de France som er det største målet, svarer Total Direct Energie-rytteren.

I likhet med Mads Kaggestad tviler Alexander Kristoff på at vi får se ham i touren til sommeren.

– Jeg har ikke akkurat levert noen heidundrendes prestasjoner i år. Selv om det har bedret seg litt i det siste så føler at jeg har kniven på strupen i forhold til en plass på Tour de France-laget, sa 33-åringen til TV 2 i forkant av Dauphine.

I samme ritt har han med seg lagkameraten Sven Erik Bystrøm.

– Tviler på det blir noe Tour på meg, melder han.

Sven Erik Bystrøm. Foto: Heiko Junge

Da er det kanskje større muligheter for Vegard Stake Laengen, som sykler Tour of Slovenia på lag med regjerende Tour de France-vinner Tadej Pogacar.

– Står på longlist, men tror det er liten sjanse, sier Asker-mannen foran det som i så fall blir hans fjerde Tour de France-start.

Amund Grøndahl Jansen skal sykle Sveits Rundt fra neste søndag av. I fjor var han med på gul trøye-jakt i Jumbo-Visma. Nå sykler han for Team Bikeexchange.

– Jeg synes formen er på oppadgående kurve, så jeg satser på å kjøre godt nok i Sveits til at det blir Tour de France til sommeren, melder 27-åringen.