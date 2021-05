Avslører for første gang detaljer om hemmelig møte med Erna Solberg

Knut Arild Hareide forteller for første gang om den helt spesielle samtalen på tomannshånd med Erna Solberg.

Høsten 2018 ble skjebnesvanger for den tidligere KrF-lederen. Han gamblet alt. Og tapte.

– Det var et politisk maktspill, sier han.

Et maktspill som endte med at Hareide fløy halve jorda rundt for et hemmelig møte med statsministeren som skulle avgjøre hele hans fremtid.

Før alt dette hadde KrF vært et samarbeidsparti med regjeringen, og sikret flertall på borgerlig side siden 2013. Men denne høsten annonserte Hareide at han ville vrake Erna Solberg, og samarbeide med Jonas Gahr Støre isteden.

KAMERATER: Hareide ville vrake Erna Solberg og heller ha Jonas Gahr Støre som statsminister Foto: Cornelius Poppe

– Jeg gjorde det jeg mente var best for KrF og landet, ut fra det at jeg ikke kunne samarbeide med Frp i regjering, sier han.

Maktspillet

Det ble noen dramatiske måneder i norsk politikk. Tidligere hadde Hareide og nåværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad drevet valgkamp sammen. Nå stod de på hver sin side i et splittet parti. Ropstad stemte blått, Hareide stemte rødt.

– Det handlet om at vi ikke hadde fått den regjeringen vi ville ha og da tenkte jeg at dette var den beste veien, forteller han.

På et nervepirrende landsmøte 2. november stemte partiet over retningen de skulle ta. 90 personer stemte rødt, 98 personer stemte blått. Ropstad og Team Erna hadde vunnet.

SPLITTET PARTIET: Ropstad og Hareide var på hver sin side i retningsvalget. Foto: Schrøder, Tor Erik

– Da ringte jeg Erna og fortalte at nå har KrF bestemt seg for å gå inn i din regjering. Men det blir ikke med meg, sier han.

Samme kveld traff Hareide seg som partileder, og Kjell Ingolf Ropstad tok over.

Dette overrasket han

Hareide satt fortsatt på Stortinget, men begynte å se for seg livet utenfor politikken.

– Jeg tenkte at min tid i toppolitikken var over. Jeg kjøpte hus og tenkte at nå får jeg god tid til å pusse opp, sier han.

TAPTE: Hareide trodde hans tid i politikken var forbi.

Men vinteren 2020 skjedde det noe uventet. Frp gikk ut av regjeringen.

– Det kom veldig overraskende på meg. Det hadde vært uro, men jeg syntes de hadde ropt “Ulv, ulv” mange ganger før ute at noe skjedde. Men det valget åpnet jo muligheter for meg, forteller han.

Hareide var på jobbreise i Indonesia da han plutselig fikk en telefon.

– Da var det Kjell Ingolf som ringte meg, og han var tydelig på at han ønsket at jeg skulle gå inn i regjering. Det kunne gi meg et comeback i toppolitikken som jeg ikke hadde forventet, sier han.

RINGTE: Ropstad ville ha Hareide inn i regjeringen. Foto: Terje Pedersen

Vanligvis er det partilederne som bestemmer hvem som skal bli statsråder, men denne gangen skjønte Hareide at statsminister Erna Solberg ville ha siste ord. Han avbrøt Indonesia-reisen før tiden, og fløy 17 timer hjem for å møte henne.

– Ofte er den samtalen med statsministeren før du går inn i regjering ganske formell, og har kanskje ikke en reell betydning. Men for min del var den samtalen helt reell, sier han.

Hemmelig møte

For dagen før Hareide skulle til Kongen på slottet og bli utnevnt til minister, ba Solberg om et hemmelig møte med han.

– Og da kom det faktisk en svart bil og hentet meg hjemme, og kjørte meg til et hemmelig sted. Som ikke var Statsministerens kontor og som ikke var boligen hennes, sier han.

HENTET I SVART BIL: Hareide ble kjørt til hemmelig sted for møte med Solberg. Her fra en annen anledning Foto: Jil Yngland

– Kan du si hvor det er nå?

– Eehm....det er ikke så langt fra Akershus festning. Det kan jeg si.

Hareide forteller at de var et avgjørende møte for dem begge:

– For jeg kunne forstå om Erna synes det var vanskelig å ta meg inn i regjering. Og jeg visste at om du skal gå inn i regjering, må du ha tillit fra statsministeren.

HEMMELIG MØTE: Statsministeren sendte en sort bil for å hente Hareide til et hemmelig sted. Foto: Pedersen, Terje

– Var hun skeptisk til å ta deg inn?

– Det må du spørre henne om. Men jeg tror nok hun tenkte det var noe spesielt, det som skjedde i 2018. Og jeg kunne forstå at Erna var veldig uenig i det jeg gjorde utfra Høyre og hennes perspektiv, sier Hareide.

– Kan bli «too much»

TOO MUCH? Hareide var usikker på om både han og Raja kunne få plass i regjeringen. Foto: Gorm Kallestad

Det var også en annen joker. For Venstre, som fortsatt satt i regjering, skulle også ha inn flere statsråder. Abid Raja var for mange en naturlig kandidat. Men også en omdiskutert politiker.

Dette også var tema mellom Hareide og Solberg på det hemmelige møtet.

– Og jeg kan skjønne at Erna måtte tenke seg om. Var hun villig til å ta både meg og Abid inn i regjeringen? Det kunne bli litt «too much», ler Hareide.

Men både Raja og Hareide ble tatt inn i varmen.

– Sa du noe i det møtet som overbeviste henne?

– Jeg tror hun hadde gjort seg tanken før jeg møtte henne, at hun i sitt indre hadde sagt ja. Men hun var opptatt av å få min «commitment» på dette. Og vi fant hverandre gjennom den samtalen. Og den samtalen var helt reell. Dagen før vi skulle til Kongen, sier han.

RUNDT KONGENS BORD: I januar 2020 ble Hareide samferdselsminister i Erna Solbergs regjering. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Og neste dag stod de på slottplassen.

– Valgte å holde løftet

Hareide sier den fortrolige samtalen med Solberg viste at han hadde hennes tillit.

– Og jeg synes det viser en raushet hos Erna, for jeg er ikke sikker på at alle andre hadde gjort det, sier han.

– Nei, for du ville jo egentlig felle henne?

– Ja.

LØFTET: Hareide hadde lovet å ikke gå i regjering med Frp. Foto: Junge, Heiko

– Men når du egentlig ville gå til Arbeiderpartiet og så sier ja til Erna. Er ikke det litt prinsippløst?

– Jeg gikk jo til valg i 2017 på en regjering med Erna Solberg som statsminister, men med Venstre og KrF. Når Erna da valgte Fremskrittspartiet foran KrF, så mener jeg det var riktig å peke på at vi burde gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier han.

– Men når du hadde tatt det valget, og du mente det, burde du ikke sagt nei til Erna?

– Jeg forstår at mange kan oppleve det. Og jeg regnet egentlig med å få mer oppmerksomhet rundt det valget. Men jeg tror mange forstod at 2018 handlet om at jeg hadde garantert velgerne at jeg ikke skulle gå i regjering med Frp. Og det løftet valgte jeg å holde. Selv om det kostet meg makten.