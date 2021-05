Sigrid om kjæresten: – En veldig stor støtte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da pandemien kom fikk Sigrid Raabe (24) et etterlengtet pusterom med kjæresten og familien.

Sigrid slo for alvor igjennom i 2017 med låten «Don't kill my vibe», før hun lanserte sitt debutalbum «Sucker Punch» i 2019. Albumet debuterte på VG-lista med førsteplass, og gikk også inn på en fjerdeplass på den britiske albumlista. I fjor ble hun også kåret til Årets Spellemann.

I går slapp Sigrid låta «Mirror». Sunnmørsjenta forteller at låta er en hyllest til det å like seg selv.

– Vi ville skrive om det å akseptere seg selv for alle sidene man har. Vi er jo ikke bare én type person. Vi har jo mange ulike sider og noen av dem er vi kanskje ikke så stolt over, og andre er vi veldig stolt over.

Hun sier at for henne handler låta mer om personlighet enn om kropp.

– Så det er en feiring av seg selv og prøve å være glad i seg selv, konkluderer hun.

Fra LA til Ålesund

24-åringen legger ikke skjul på at det har vært et annerledes år. Da pandemien kom var hun godt i gang med å skrive et oppfølgingsalbum i Los Angeles.

– Ja, vi startet med å spille inn ny musikk i LA, skulle ha et friår, men det endte veldig brått.

Sigrid dro fra LA og til Ålesund der hun bodde hjemme hos foreldrene sine i noen måneder.

– Det har vært et annerledes år, som har vært tøft for veldig mange. Jeg har fått litt etterlengtet fri.

– Har du savnet fansen?

– Absolutt! Vi savner å spille og gleder oss noe voldsomt til å komme tilbake å spille. Jeg gleder meg til å vise mer. Jeg stikker ikke av nå, dere kommer til å se mer av meg.

Kjæresten har vært en stor støtte

Sigrid fikk seg kjæreste i mai i fjor. Artistens manager Geir Luedy bekreftet den gang til TV 2 at det var den 29 år gamle tromsøværingen Nikolai Schirmer som var hennes utkårede.

24-åringen forteller at han har vært en stor støtte gjennom pandemien.

– Han er veldig fin. Vi har det veldig fint sammen så det er veldig kjekt. Både kjæreste og familie, venner og crew har vært folk man lener seg på.

Selv om det har vært tøft å være artist gjennom pandemien har det også bragt med seg noe positivt:

– Det har vært fint å få mye mer tid med de jeg er glad i enn jeg har hatt før. Det har vært så mye reising så nå når jeg har vært hjemme har det vært fint å få litt ekte kvalitetstid, sier hun og legger til:

– Det var som å flytte hjem og være litt sånn tenåringsdatter som kom hjem igjen til mamma og pappa.