Store profiler vrakes: Her er ekspertenes sammensatte ellever

TV 2s fotballeksperter Simen Stamsø–Møller og Erik Huseklepp har tatt ut sin foretrukne ellever av lagene som lørdag kveld møtes i Champions League-finalen.

Begge to har flest Manchester City-spillere på laget sitt. Men spissplassen kaprer to forskjellige Chelsea-spillere. Stamsø-Møller går for Kai Havertz, mens Huseklepp velger landsmann Timo Werner.

Flere store profiler vrakes av begge ekspertene. John Stones, Mason Mount, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Rodri og Bernardo Silva er noen av spillerne som ikke får plass på lagene deres.

VRAKES: Både Mason Mount og Hakim Ziyech må vike for andre spillere i ekspertenes sammensatte lag. Foto: Alex Pantling

Simen Stamsø-Møllers lag (4-3-3):

Ederson – Kyle Walker, Rúben Dias, Antonio Rüdiger, Joaõ Cancelo – N´Golo Kanté, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan – Riyad Mahrez, Kai Havertz, Phil Foden.

Stamsø-Møller går dermed for Chelseas til tider utskjelte Kai Havertz på spissplass.

– Hvilken posisjon var det vanskelig å bestemme seg for?

– På keeperplass var det nesten 50/50, men Ederson har hatt en veldig god sesong. Han har ofte lite å gjøre, men den ene gangen City trenger ham i kampen så er han der. Men det er hans offensive bidrag som imponerer meg mest. Plutselig slår han til med en målgivende pasning, han er enorm der. Jeg synes også at Ederson er litt undervurdert, sier Stamsø-Møller.

TILBAKE: Etter noen tøffe år er John Stones for alvor tilbake. Premier League-tittelen er allerede sikret. Lørdag kveld kan han også bli Champions League-mester. Foto: Peter Powell

På midtstopperplass valgte Stamsø-Møller å vrake John Stones, som har levert en strålende sesong for Manchester City. Men det var ikke bare engelskmannen som var nære elleveren.

– På midtstopperplass er det utrolig nok et luksusproblem. Det er ord jeg aldri trodde jeg skulle bruke før sesongen gikk i gang. Jeg kunne valgt Stones, Thiago Silva, Andreas Christensen. Alle de har hatt en kjempesesong. Men om jeg ser på helheten, så synes jeg Rüdiger har vært helt enorm etter nyttår. Rúben Dias har vært den beste stopperen i Premier League, om ikke i hele Europa, sier TV 2s ekspert.

Erik Huseklepps lag (4-2-3-1):

Ederson – Kyle Walker, Rúben Dias, Antonio Rüdiger, Ben Chilwell – Ilkay Gündogan, Jorginho – Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden – Timo Werner.

Huseklepp velger dermed å gå for Timo Werner som spiss. Heller ikke han får plass til Mason Mount, som ble kåret til årets spiller av Chelseas supportere.

– Jeg tar med Timo Werner. Han har ikke scoret nok mål, og slitt en del med sluttproduktet denne sesongen. Men prestasjonsmessig synes jeg han har vært veldig god. Han har skaffet en del straffer, som ikke kommer på statistikkene, også skal det jo nevnes at Manchester City ikke har en klar spiss, sier Huseklepp.

– Hvilken posisjon brukte du lengst tid på?

– Midtstopper-plassen. Det er tungt å holde John Stones utenfor etter sesongen hans. Han har vært veldig god, men Dias har vært bedre. Rüdiger er med siden jeg synes det står stor respekt av den mentale prestasjonen han har gjort. Det å gå fra å være helt ute i kulden uten kamptrening, til å storspille når en ny manager kommer inn, sier Huseklepp og fortsetter:

BÆREBJELKE: Antonio Rüdiger har fått en nøkkelrolle i Thomas Tuchels forsvarstreer. Foto: Glyn Kirk

– Mount er også en spiller som var nærme, men jeg synes ikke starten av sesongen hans var god nok. Formen han har vist etterpå gjør at han er i nærheten, men jeg ser ikke hvem av de jeg har tatt med som skulle viket for ham.

