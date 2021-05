Bussjåfør skulle kjøre kvinne til Gardermoen – så voldtok han henne

Nå er han dømt til fire år og seks måneders fengsel.

Selv har mannen, som til daglig jobber som bussjåfør, en helt annen historie.

Han forklarer at han ofte kjører rundt i Oslo sentrum og leter etter kvinner som han kan kjøpe sex av. Han tok kontakt med fornærmede og avtalte å kjøpe «full pakke», ifølge mannens forklaring.

Kjøper sex på jobb

Deretter mener han at kvinnen utførte oralsex på ham mens han kjørte rundt omkring. Fremme ved en badeplass ville han at de skulle gå ut av bilen og ha samleie, men kvinnen nektet, mener han.

Ifølge mannens forklaring kan han ha fått «en sinnarynke» og kanskje også ha hevet stemmen. Han nekter imidlertid for å ha truet henne med kniv.

Da han hadde tvunget kvinnen til å fullføre oralsexen utenfor bilen, for å unngå søl, ga han henne 1000 kroner og kjørte fra stedet. Det var ikke en del av avtalen at han skulle kjøre henne videre, mener han.

For øvrig forklarer mannen at kjøp av seksuelle tjenester er hobbyen hans. Han har ofte besøk av kvinner på bussen, gjerne på endestoppet, når han er på jobb, og dette er ifølge mannen godt kjent blant kollegene hans.

«Skikkelig hverdagsengel»

Retten har sett fullstendig vekk fra mannens forklaring.

Dommerne mener at den fornærmede kvinnen, som er rusmisbruker, hadde blitt frastjålet alle tingene sine og var desperat etter hjelp.

Det eneste hun ville, var å reise hjem til hjemstedet sitt. Derfor øynet hun en mulighet da mannen i 50-årene tilbød seg å kjøre henne til Oslo lufthavn. Kvinnen har aldri solgt seksuelle tjenester.

«Hun ble så utrolig glad for at denne fyren ville hjelpe henne, en skikkelig hverdagsengel tenkte hun», gjengir retten i dommen.

VILLE HIT: Det eneste som stod i hodet på kvinnen, var å komme seg på et fly til hjemstedet sitt. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Underveis på turen ville ikke mannen fortelle hva han het eller hva han jobbet med. Han ville heller ikke låne henne telefonen sin.

Da de kjørte inn i et mindre bebygd område, spurte kvinnen om dette var en snarvei til flyplassen, noe mannen bekreftet. Da han kjørte inn på en sperret vei med snuplass, forstod hun at noe var galt.

Pågrepet etter måneder

Kvinnen har detaljert forklart seg om det påfølgende overgrepet, der mannen hele tiden holdt en kniv mot halsen hennes. Retten mener forklaringen er troverdig, blant annet fordi den er detaljert og konsistent over flere avhør.

Da overgrepet var ferdig, kastet mannen angivelig 200 kroner til henne og kalte henne «en naiv hore». Hvis hun fortalte om overgrepet til noen, ville hun vil drept, sa han.

Raskt etter at mannen hadde kjørt derfra, fikk kvinnen vinket til seg en passerende bil. Den kvinnelige sjåføren kontaktet nødetatene og passet på kvinnen til hun fikk hjelp.

Politiet begynte raskt å etterforske saken, men de slet med å finne gjerningsmannen. Før etter flere måneder, i september i fjor, ble mannen pågrepet. Da hadde politiet funnet bilen ved å sammenlikne bilder, teledata og opplysninger fra spaning.

Etter pågripelsen fant politiet også en kniv i mannens bil, som stemte med beskrivelsen kvinnen hadde gitt.

Mannens DNA stemmer med prøver av sæd som politiet fant på bakken ved snuplassen i Nordre Follo.

Gammel sak ble aktuell

Bussjåføren er tidligere domfelt flere ganger, men dommene ligger over 20 år tilbake i tid.

Den siste dommen han fikk, var i 2000, da han ble dømt til to år og ni måneders fengsel for grove narkotikalovbrudd.

For 17 år siden etterforsket politiet om bussjåføren hadde kjøpt seksuelle tjenester av en person under 18 år, men saken ble henlagt på bevisets stilling.

For 14 år siden forklarte en kvinne at hun hadde sovnet på nattbussen, og at sjåføren hadde tilbudt seg å kjøre henne hjem i sin private bil.

Underveis på turen hadde han tatt frem en tapetkniv og forgrepet seg på henne, forklarte kvinnen. Mannen nektet straffskyld, og også denne saken ble henlagt på bevisets stilling.

Kvinnens forklaring har likevel fått betydning i saken der mannen nå er dømt til fire år og seks måneders fengsel. I tillegg er han dømt til å betale 175.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

Mannen ble aldri fremstilt for varetektsfengsling.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarsadvokat Ann Gunn Edvardsen, som opplyser at det er aktuelt for ham å anke dommen. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.