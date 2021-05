– Minner meg om Brann under Rikard Norling

Se debatten om Brann-krisen øverst!

Brann opplever tidenes verste sesongstart.

Torsdagens 0-2-nederlag mot Stabæk var Branns sjette strake tap i sesonginnledningen, og laget er tabelljumbo med den litte flatterende målforskjellen 4-17.

Nå øker presset på trenerduoen Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland.

– De må bestemme seg med tanke på Kåre nå, eller ta grep for å berge plassen, slår sportsleder i Bergensavisen (BA), Tormod Bergersen, fast overfor TV 2.

– Minner om Brann under Norling

Han har fulgt Brann svært tett som sportsjournalist tette enn de fleste de siste 15 årene, og mener årets sesong minner om 2014, og da svensken Rikard Norling trente klubben. Den gang rykket Brann ned.

– Jeg mener det minner om sesongen med Norling i 2014. Da var marginene mot dem og alt gikk mot dem. De faresignalene må de ansvarlige i klubben ta. De må komme med grep. De kan ikke snakke om utvikling, utvikling og utvikling når man står med null poeng på seks kamper. Det er ikke spørsmålstegn om det er krise. Det er krise. Jeg sier ikke at løsningen er å sparke Kåre, men det er et tema oppe der, sier den erfarne journalisten.

ENIG: Erik Huseklepp mener årets sesong minner om 2014 for Branns del. Foto: Marit Hommedal

TV 2-ekspert og tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp får også «flashback» til 2014-sesongen.

– Det er sant det, dette minner om 2014. Da gikk vi i en felle, for vi tenkte at vi så såpass offensive ut at dette kom til å løse seg. Men det ble en hvilepute. Det er litt sånn igjen, for så lenge det ser bedre ut offensivt ut må ting snu. Så her må man være klok av skade, dette kommer ikke til å snu. Brann må organisere seg bedre defensivt enn de gjør i dag. Det er alt for lett å skape store sjanser mot Brann. Den defensive strukturen er for dårlig til å ta poeng, sier han.

Usikker på om Ingebrigtsen er problemet

Han er usikker på om det å sparke Kåre Ingebrigtsen vil løse problemene for Brann.

– Normalt ville det vært et tema, å vurdere Kåre Ingebrigtsens rolle. Men nå er jeg mer usikker. Det er masse ting som har vært rart i en lang periode i Brann, poengterer Huseklepp, før han adresserer det han mener er hovedproblemet til Branns lag:

– Det er ingen utpregede ledere i spillergruppen. Det er lederen i klubben som må ta ansvaret for at de starter sesongen med to midtstoppere, og uten ledere i forsvaret eller på midtbanen. Jeg er usikker på om man kan legge alt det på Kåre Ingebrigtsen, eller om det er noe fundamentalt galt langt over ham, mener Huseklepp.

– Finnes en grense

Brann-supporter Erlend Vågane understreker at fansen foreløpig ikke skriker etter Kåre Ingebrigtsens avgang.

– Vi må være tålmodige, men innen en viss grense. Det må gjøres noe med den defensive strukturen på banen. Kanskje må nye spillere inn. Det må gjøres noen grep slik at Brann ikke går i den samme fellen som i 2014, da det var stor tro på prosjektet, uten at det ga resultater, sier han.