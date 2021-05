Hamas-lederen til TV 2: – Alle sivile på den andre siden visste at vi kom til å angripe

Selv om skadene og dødstallene har vært størst på Gazastripen, har også israelere lidd under de mange rakettene Hamas har skutt ut fra Gazastripen.

Kjetil Iden er TV 2 sin reporter på Gazastripa. Foto: Kjetil Iden / TV 2

I løpet av den elleve dager lange krigen ble 12 israelere drept i rakettangrep fra Gaza.

Blant dem er en femåring og en 16 år gammel palestinsk jente med israelsk statsborgerskap.

357 israelere ble også såret, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter.

TV 2 har møtt Hamas’ sjef, Yahya Sinwar.

Yahya Sinwar er Hamas’ øverste leder på Gazastripen. Foto: Mahmud Hams /AFP

– Hva sier du til dem som mener at Hamas angriper israelske sivile?

– Vårt mål er ikke å angripe noen sivile, men vi har svært begrenset militær kapasitet og utstyr. Rakettene våre er begrenset, sier Sinwar og legger til:

– Vi skulle ønske vi hadde presise raketter som kun ramme militære mål. Vi ønsker ikke at sivile blir skadelidende. Vi er en liten motstandsbevegelse.

Omfattende bombing

Skille i militærteknologi er enormt og raketter fra Gaza har blitt møtt med omfattende israelsk bombing.

I rakettangrepene ble over 1.900 såret og 253 palestinere ble drept, 66 av dem barn. Dødstallet er 30 ganger høyere enn i Israel.

Den omfattende bombingen har rammet palestinere hardt. Foto: Mahmud Hams

Den omfattende bombingen har rammet hardt. Mange er blitt husløse og ødeleggelsene i Gaza er store.

Likevel har Sinwar og Hamas lært én ting av erkefienden:

– Vi advarte også de sivile i området før vi avfyrte våre raketter. Alle sivile på den andre siden visste at vi kom til å angripe på forhånd, sier Yahya Sinwar.

Beordrer gransking

Israel kan ha begått krigsforbrytelser under fly- og artilleriangrepene mot Gazastripen. Det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet.

– Dersom angrepene viser seg å ha vært vilkårlige og på uforholdsmessig vis rammet sivile og sivile objekter, så kan det være snakk om krigsforbrytelser, sa Bachelet i FNs menneskerettsråd torsdag.

– Til tross for at Israel påstår at det var mange væpnede grupper i bygningene de angrep, så har vi ikke sett beviser for dette, legger hun til.

Torsdag diskuterte også FNs menneskerettsråd behovet for en større internasjonal gransking av den elleve dager lange krigen mellom Israel, Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen.

De «grunnleggende årsakene» til konflikten skal granskes.

Enorme behov for nødhjelp

Tusenvis av mennesker flyktet fra hjemmene sine i Gaza da kampene startet, de har bare bygningsrester å komme tilbake til etter våpenhvilen.

De israelske angrepene mot Gazastripen tidligere i måneden forårsaket store materielle ødeleggelser . Foto: John Minchillo

FN anslår også at 800.000 mennesker mangler tilgang til rent vann i Gaza etter de harde kampene. Infrastrukturen, som har vært gjennom flere runder med krig, har blitt enda mer ødelagt.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.