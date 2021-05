Da terroristen vandret på Utøya, var Tonje sikker på at landet var i krig

I snart ti år har hun har levd med konsekvensene av terroren både på jobb og privat.

Nå er Tonje Brenna, Fylkesrådsleder i Viken (Ap), klar med en sterk øyenvitneskildring av både det som skjedde den dagen – og i livet senere, i boka «22. juli - og alle dagene etterpå».

Til God morgen Norge forteller Brenna at det er flere grunner til at det er først nå boken blir publisert.

– For det første tror jeg at det å ha litt avstand til store ting er bra for å tenke seg godt om. Og det å gjøre seg noen erfaringer i ettertid med hvordan man lever med konsekvensen av terror – det er en evig prosess, sier hun og fortsetter:

– Ti år er både kort og lang tid. Også har jeg, som alle de andre som var der, tenkt at det kanskje er litt motsetningsfullt å være et enkeltmenneske som har overlevd, og det å drive med politikk og være maktoffer på samme tid. Så jeg har brukt litt tid på å forsone meg med at det er fullt mulig å være begge deler.

Brenna forteller at hun aldri før har fortalt historien så direkte og ærlig som det hun gjør nå.

POLITISK ENGASJERT: Selv om Tonje Brenna opplevde marerittet på Utøya, har hun aldri sluttet å engasjere seg i politikken.

– Det tror jeg handler om at det er ikke noe fint å være en person som påfører andre vondt, for det er klart at det gjør inntrykk å lese og høre om forferdelige ting mennesker har opplevd. Så for å beskytte meg selv og menneskene rundt meg, har jeg fortalt en stadig kortere versjon.

Men nå har hun bestemt seg. Hun ønsker å fortelle hele sannheten.

Politikeren påpeker at hvis vi skal forstå terror og forstå hva det gjør med mennesker, må vi også forstå hva ungdommene på Utøya opplevde, hva de ble utsatt for og hvordan det har vært. Inkludert alle dagene de har levd etterpå.

– 22. juli var ikke slik for oss at det var 22. juli, så ble det 23. juli og så var det hele livet. Vi har hatt det med oss hele veien.

Lå i en skrent

Hver eneste historie fra 22. juli er unik. Og forferdelig. Også Brenna sin.

Hun forteller at da eksplosjonen gikk av i regjeringskvartalet i Oslo, ble det kaos på Utøya. Mange var bekymret for familie og venner i hovedstaden. De prøvde å håndtere situasjonen på best mulig måte. Ungdommene valgte å ha det hyggelig sammen og sa til hverandre at de er på verdens tryggeste sted. De tok vare på hverandre.

– Også, i løpet av noen timer etter det ble alt snudd på hodet og helvete kommer til oss.

Den 23 år gamle generalsekretæren så venner og kolleger bli skutt. Hun gjemte seg på baksiden av øya – i skrenten av bratte fjellhyller. Der lå hun i en og halv time, men som for henne føltes ut som en evighet. Mens dette pågikk, fikk hun øye på en jente som var blitt skutt. Brenna fikk henne med seg, og holdt en finger i såret for at hun ikke skulle miste for mye blod.

– Der var det folk som ble drept og falt ned rundt oss. Folk som ble skadd, folk som løp i panikk og hadde ødelagt seg fordi de løp på skarpe steiner. Det var blod og egentlig ganske forferdelige bilder.

Trodde Norge var okkupert

Etter hvert ankom innsatsstyrkene øya. Brenna og resten av de overlevende ble fraktet til Sundvolden Hotel.

Men selv om hun nå var i trygghet, føltes det ikke sånn.

– De timene på Sundvolden var vanskelige, for det var ikke sånn at alt var avklart og vi var trygge. Jeg opplevde at jeg var nesten like redd på Sundvolden som det jeg hadde vært på Utøya.

Summen av eksplosjonen i hovedstaden og skytingen på øya – langt unna folk, gjorde at 23-åringen fikk et bilde i hodet om at Norge var okkupert eller at det var krig.

– Veldig mange har spurt; «Hvorfor svømte du ikke, Tonje?», men svaret på det er at jeg trodde det ikke var noe bedre på den andre siden. Jeg fikk en veldig sterk følelse av å være helt forlatt og at det er ingenting jeg får gjort; enten dør jeg her eller så drukner jeg, eller så dør jeg på den andre siden, forteller hun.

Likevel brettet hun opp armene så fort hun ankom hotellet. Brenna fikk nemlig i oppgave om å registrere hvem som hadde overlevd og hvem som var savnet. En sykepleier tok imot telefoner fra pårørende og skrev ned navnene. Listen gikk så videre til Brenna.

– Jeg gikk rundt med dette arket og lette etter ungdommer. Jeg krysset ut de jeg så og de jeg hørte rykter om, også leverte jeg det tilbake til sykepleieren. Det var systemet for å finne ut hvem som overlevde og ikke Utøya i ganske mange timer. Det viser en sårbarhet som vi har noe å lære av, fordi sånn bør det ikke være, sier hun og fortsetter:

– Vi bør klare å rigge oss på plass selv i en kaotisk situasjon, men for meg var det viktig å være med på det, for jeg tror det var en del av bearbeidelsen de første timene for min del.

Forandret perspektiv

Det har vært en lang kamp å komme tilbake til normalen. Da hun ble mamma for første gang til lille Emil i 2014, fikk hun merke en annen type redsel enn tidligere.

– Da han ble født, var jeg full av angst og bekymring for å dø og for at de jeg var glad i skulle dø. Derfor var jeg så redd for å bli glad i han.

TILBAKE: Tonje Brenna på Utøya med sønnen i armene.

For hver centimeter han vokste, og hver body som ble for kort, ville hun at han ikke skulle vokse mer. For da hadde hun mer å miste.

– Jeg var så redd for at det skulle skje noe med han. Jeg brukte omtrent ett år før jeg klarte å senke skuldrene og tenke; «Jeg er mammaen din! Det er utrolig kult og det er jeg utrolig glad for». Så jeg brukte tid på å komme over den frykten for at barnet mitt skulle dø, og det tok også tid før jeg forstod at det hadde en sammenheng med 22. juli.

I 2019 ble hun gravid igjen.

Da hun var 14 uker på vei, bestemte de seg for å dele nyheten med familie og venner. Dagen etter spontanaborte hun. Ettersom blødningene ga seg og det var fullt hos både legevakt og sykehus, dro hun aldri til legen.

Etter ytterligere syv uker var fortsatt ikke kroppen helt som den skulle, og vekta gikk ikke ned. Hun oppsøkte en gynekolog, som kunne fortelle at det var et levende foster der inne. Det var tvillingen hun hadde spontanabortert for syv uker siden.

Lykken var stor og i dag trives hun godt med tilværelsen som tobarnsmamma. Den nye livsfasen har fått henne til å få sympati med en annen gruppe som fikk livet snudd opp ned for snart ti år siden.

– Det er kanskje den største oppdagelsen etter at jeg har blitt voksen og fått unger selv; det å gå fra å bare relatere seg til AUF-erne og de overlevende ungdommene til å føle veldig sterkt med foreldre som jeg husker veldig godt som gikk å lete etter barna sine, men ikke fant de. Det er en stor forandring på ti år for min del.

Vi må ikke glemme

Nå håper Brenna at hennes bok kan være med å starte samtaler. Mellom generasjoner, vennegjenger og familiemedlemmer. Hun påpeker at det er viktig at vi ikke glemmer at dette var en politisk villet handling.

– De siste ti årene har vi sagt til hverandre at vi aldri skal glemme. Men så har vi ikke brukt så mye tid på å være enig om hva vi skal huske når vi snakker om denne dagen, sier hun og fortsetter:

– 22. juli var et høyreekstremt politisk motivert angrep hvor AUF og arbeiderpartiet var målet. Målet var å drepe flest mulig for å stoppe den politiske krafta vi er og var. Den erkjennelsen opplever jeg kanskje ikke er like sterk lenger. Vi har en tendens om at vi snakker om 22. juli som hendelsene og at det ligner mer på en ulykke eller en tilfeldig katastrofe.

– Jeg tror det er farlig, for hvis vi som samfunn skal være gode til å sikre oss mot det som er farlig, så må vi vite hva vi passer oss for. Og det at ekstreme mennesker kan gå til det steget å ta livet av noen fordi de har politisk motiv – det er viktig for at vi har med oss, for eller så tror jeg det er mer sannsynlig at noe lignende kan skje igjen.