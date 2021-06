Advarer mot livsfarlig skjønnhetsdop: – Dødelig

Vil du ha større rumpe, mer former, og timeglassfiguren? Ifølge en ny Tiktok-trend skal et legemiddel som du tar i pilleform eller drikker i form av en sirup hjelpe deg med å legge på deg på de riktige stedene, og bli «thic» som Kim Kardashian.

I skrivende stund har hashtaggen #apetamin 11,6 millioner visninger.

POPULÆRT: En rekke videoer promoterer ukritisk legemiddelet som skal gi deg former på rekordtid. Foto: Skjermdump Tiktok

Saken ble først omtalt av Melkoghonning.

Produktet som florerer på sosiale medier, og som promoteres hyppig av influensere som en rask måte å oppnå timeglasskropp, er en apetittstimulant. Apetamin blir produsert i India, og er et antihistamin som selges som et middel for å legge på seg.

Apetamin inneholder et legemiddel og er ulovlig i Norge. Et raskt Google-søk viser at flere norske jenter har søkt på hvordan stoffet kan bestilles på nett.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, advarer på det sterkeste mot dette.

– Det er en rekke alvorlige bivirkninger knyttet til dette, fra uklart syn, forstoppelse til leversvikt. I verste fall kan man dø, sier Madsen.

«Barbiedop»

For flere år siden brukte mange unge jenter og gutter det som populært ble kalt «barbiedop» – et middel man sprøytet inn i kroppen for å bli tynn, brun og få økt sexlyst.

Fortsatt gjør Tolletaten beslag av medikamentet Melanotan, som kan gi ubehagelige bivirkninger.

Blogger Julia Nyland var selv 15 år da hun prøvde «barbiedop» for første gang. Da satte hun en sprøytespiss i magen hver dag i flere uker for å oppnå den perfekte brunfargen.

BARBIEDOP: En ung Julia Nyland viser frem den oppnådde brunfargen på bloggen i perioden hun tok melanotan. Foto: Julias blogg

Dette var før smarttelefoner og sosiale medier.

– Jeg syntes det virket spennende. Men jeg ville ikke gjort det samme igjen, sier bloggeren til TV 2.

Nyland fikk pigmentflekker etter sitt bruk av Melanotan. Andre bivirkninger kunne være kvalme, overoppheting, og en kvinne ble innlagt på sykehus med en livstruende infeksjon etter bruk. Heldigvis slapp Nyland unna de verste bivirkningene.

Hun synes det er skummelt å tenke på at det finnes nye midler som skal gi deg «den perfekte kroppen».

– Jeg kjenner meg igjen i dette. Når man er ung, tenker man ikke på konsekvenser på den måten. Men du kan risikere å få noe du ikke vet hva er, og i verste fall kan man dø, sier bloggeren.

Bisarr kroppsfiksering

Apetamin inneholder legemidlet cyproheptadin, som kom på markedet allerede i 1959. Medikamentet er ulovlig i Norge.

Cyproheptadin er et antihistamin. Det viste seg at det økte apetitten slik at noen som brukte dette legemidlet gikk opp i vekt, forklarer Steinar Madsen.

Middelet er ulovlig i Norge. Etter økningen i importen av mange legemidler, inkludert Melanotan, ble det lagt ned et forbud mot privat import av legemidler.



– Denne bisarre kroppsfikseringen er rett og slett farlig. Kjøper man sånne produkter ulovlig, vet man ikke hva man utsetter seg for, sier Madsen.

SKUMMELT: Fagdirektør Steinar Madsen reagerer sterkt på at dette er en Tiktok-trend. Foto: Stian Lysberg Solum

Cyproheptadin har en rekke bivirkninger. Det er søvndyssende, du kan få uklart syn, kvalme, forstoppelse eller det kan i noen tilfeller føre til leverskade og leversvikt. Det siste kan være veldig alvorlig, understreker Madsen.

Effekten for å oppnå timeglass-figuren avskriver Madsen som tull.

Han forklarer at du vil kunne legge på deg, men ikke på den måten at du får en smalere midje, men større hofter. Han forklarer at det ikke er mulig å bestemme selv hvor man vil fettet skal legge seg.

– Det fører til at du får mer fett på hele kroppen, sier Madsen.

Han advarer mot å prøve å bestille produktet på nett. Det er en stor sjanse for at produktet man får, inneholder noe helt annet enn det som blir stanset. Det utgjør en ekstra stor helserisiko.

– Det vil bli stanset i tollen, og det er rent lureri, sier han.

Urealistisk

Journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset, som var i 20-årene da «barbiedop» var på alles lepper, brukte ikke Melanotan selv, men erkjenner at hun ville det.

– Jeg hadde veldig lyst til det, men jeg hadde ikke råd. Jeg skjønte at det kunne være helseskadelig, men fordelene virket større da, forklarer Senneset.

Senneset frykter flere unge vil prøve det nye skjønnhetsdopet for å oppnå et umulig kroppsideal.

Samtidig mener hun at det ikke bare handler om det som hun kaller «timeglassdopet», men hvordan Tiktok og influensere brukes i måten å påvirke på.

– Det er så intenst, nesten hypnotiserende. Jeg håper ungdom som ser en trend som dette blir irriterte, de skal bli sinte. Dette er påvirkere eller produsenter som tjener penger på at man skal føle seg dritt, sier Senneset.

REAGERER: Ingeborg Senneset håper dette produktet holder seg langt unna det norske influensermarkedet.

Hun håper norske influensere vil holde seg for gode til å reklamere for slike produkter.

– Men kanskje mest av alt, holder seg for gode til å dytte kroppspress ned i halsen på barn og unge. Det gjør dem til lette ofre for det neste utseendedopet.