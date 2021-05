Kapringsdrama utløser kald luftkrig

Hviterusslands kapring av et Ryanair-fly får nå konsekvenser for landets diktator. Men fra Russlands leder Vladimir Putin får Aleksander Lukasjenko full støtte. Og nå trappes konflikten opp.

Da hviterussiske jagerfly tvang en maskin fra Ryanair til å lande i Minsk forrige uke, var en dekkhistorie allerede diktet opp. Men den var ikke særlig god

En bombetrussel var blitt mottatt og Hviterussland ønsket å hindre at flyet skulle bli sprengt over Vilnius, sa landets myndigheter.

To dager etter at en fredsavtale var inngått med Israel, var det etter sigende Hamas som hadde kommet med trusselen. Den islamistiske organisasjonens lite kjente avdeling i Sveits, intet mindre.

Men nå viser det seg at den angivelige eposten med trusselen ble sendt 24 minutter etter at Ryanair-flyet ble avskåret i lufta. Hamas selv nekter hardnakket på at de har noe uoppgjort, hverken med Litauen eller med Hviterussland, og noen bombe ble ikke funnet.

Pinlig skulle man tro?

Neida, Hviterussland diktator Aleksander Lukasjenko stevner videre med sin fiksjon, og får full støtte fra Russlands president Vladimir Putin.

Ville pågripe journalist

Det fremstår nå som uomtvistelig at den virkelige grunnen til at flyet ble tvunget til å lande i Minsk, var at Lukasjenko ville ha kloa i opposisjons-journalisten Roman Protasevitsj.

26-åringen var på vei fra Aten til Litauen, men ombord i flyet var ifølge Ryanair-sjef Michael O'Leary også agenter fra Hviterusslands KGB. Disse koordinerte etter alt å dømme kapringen.

Nå sitter Protasevitsj og hans kjæreste Sofia Sapega fanget av regimet og risikerer mange års fengsel.

Millioner i tapte inntekter

Reaksjonene fra verdenssamfunnet er sterke. Kapringen blir av flere EU-ledere beskrevet som et angrep mot sivil luftfart uten sidestykke.

Hviterusslands nasjonale flyselskap, Belavia er nå utestengt fra europeisk luftrom, og flyselskaper i EU blir sterkt frarådet å fly over landet.

I tillegg til de praktiske problemene dette skaper for hviterussere som vil ut og reise, vil regimet i Minsk gå glipp av flere hundre millioner kroner i såkalte overflyvningsavgifter.

STØTTE FRA STOREBROR: Aleksander Lukasjenko har sittet med makten i 26 år og har i dag få allierte, unntatt Russland. Foto: AP / NTB

Og flere sanksjoner mot Lukasjenko og hans krets er i emning. Men som så ofte før, er det storebror Russland som kommer til unnsetning.

Myndighetene i Kreml har denne uken nektet flere europeiske flyselskaper adgang til russisk luftrom, dersom de velger å fly utenom Hviterussland.

Så langt er minst seks flyvninger blitt rammet av tiltaket, som setter tonen for det som kan bli en luftkrig mellom Russland og Europa.

Andre kan følge etter

For vestmaktene er det viktig å la Lukasjenko unngjelde for overtrampet, som sannsynligvis er et alvorlig brudd på internasjonale konvensjoner om sivil luftfart.

Hvis kapringen ikke får konsekvenser, mener flere eksperter at andre autoritære regimer vil følge Hviterusslands eksempel.

Land som Kina, Saudi-Arabia, Venezuela og Russland har også plagsomme opposisjonsstemmer i eksil.

Hvis det blir en etablert praksis at fly skal kunne tvinges ned i landene de passerer, bare fordi en av passasjerene har tråkket en diktator på tærne, vil det bli nervepirrende å legge ut på tur.

Ingen er tjent med slike tilstander, heller ikke Russland.

For Vladimir Putin råder nå både over problemet og nøkkelen til dets løsning.

Enda en gang blir det opp til ham å bestemme om han skal støtte internasjonal lov og rett eller om han fortsatt skal dyrke en konfrontasjonslinje med Vesten.