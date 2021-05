– Jeg får tårer i øynene

140 dager etter at han måtte bæres ut av målområdet i Adelboden med ødelagt kne, var Lucas Braathen tilbake på ski fredag morgen

21-åringen var både lettet og glad etter den gjennomkjøringen i skihallen på Lørenskog - den første siden sideleddbåndskaden han pådro seg på innsiden av kneet.

– Det føles surrealistisk å kjenne snøen under føttene. Det å gå fra skrensing til å kjenne litt trykk var gøy. Jeg får litt tårer i øynene av å kunne kjøre med litt hastighet, sier Braathen til TV 2.

Prognosene handlet om at Braathen ville være ute i mellom seks til ni måneder, men foreløpig er han foran skjema.

– Målet var at denne dagen her skulle være i månedskiftet juli/august. Det er veldig moro at jeg er såpass foran skjema som jeg er i dag, men det betyr fortsatt ingenting. Man står på startstreken den dagen man gjør det, og et setback kan komme når som helst. Jeg skynder meg langsomt, sier Braathen.

21-åringen viste meget lovende takter sist sesong, og tok sin første verdenscupseier i Sölden 18. oktober.

Men så ble altså karrieren satt på vent da han mistet kontrollen på vei over målstreken i Adelboden i januar. Veien tilbake har vært kjip, men lærerik.

HER SKJER DET: Lucas Braathen falt like etter å ha krysset målstreken i Adelboden. Foto: Fabrice Coffrini

– Åpenbart har det vært utrolig kjipt, men jeg har prøvd så godt jeg kan å akseptere at det er en del av idretten. Nå var det min tur. Det blir ikke den siste skaden heller. Jeg kommer ut av det med stor erfaring, og prøver heller å se det på den måten, sier han.

Samtidig har han hatt stor nytte av (skade)fellesskapet på alpinlandslaget - der både Aleksander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath og Adrian Smiseth Sejersted også har hatt sine kneskader å stri med.

– Det har vært en tung rehabilitering, men jeg har fått masse god hjelp. Og vi har hatt et fellesskap som jeg tror er unikt, sier han. Første mål er å rekke verdenscupåpningen i Sölden i oktober, og så er selvsagt OL i Beijing i februar den store gulroten.



– Det hadde vært ekstremt gøy å være ordentlig klar til det. Mitt første OL. Det er en barndomsdrøm som hadde vært veldig moro å oppfylle. Jeg skal gjøre alt for at det skjer, sier Braathen.