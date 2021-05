Må klare seg uten kjæresten i French Open: – Hun gir noe ekstra

Casper Ruud har akkurat landet i Paris og forbereder seg til grussesongens høydepunkt: French Open.

– De er strenge her i år, så vi får bare ha med to i støtteapparatet. Så det blir pappa og fysioterapeuten. Dessverre for Maria, sier Casper Ruud til TV 2.

Kjæresten, Maria Galligani, var på tribunen under seieren i Genéve sist uke, og under den sterke prestasjonen i Monte Carlo, der Ruud tok seg til semifinalen.

Men på grunn av strenge restriksjoner i Roland Garros, får han ikke ha med seg sin viktigste støttespiller.

– Jeg tror absolutt at hun gir noe ekstra. Hun er en veldig søt og hyggelig jente. Jeg syns det er hyggelig å ha henne der. Det blir mer ro, og jeg får fokusert på tennisen, sier Ruud.

– Prøver så godt jeg kan

De to har vært sammen i nærmere tre år. Hun pleier å være med på reiser i Europa, men på grunn av koronasituasjonen har det vært utfordringer.

Likevel er han glad for at hun holder ut med ham gjennom alle reisedøgnene og treningstimene.

– Jeg er jo idrettsutøver, og idrettsutøvere vet hvor selvopptatte man kan bli innimellom, men jeg prøver så godt jeg kan. Det har funket bra for vår del, og jeg håper det kan gjøre det i årene fremover, smiler Ruud.

Likevel har Ruud levert strålende resultater denne sesongen. Fjerde runde i Australian Open, semifinaler i flere ATP 1000-turneringer, og en seier i Géneve. Så med kjæreste på tribunen eller ei:

Aldri før har vært større forventninger til en norsk tennisspiller før en Grand Slam-turnering.

– Det viktigste er at jeg spiller med den samme intensiteten og selvtilliten som jeg har gjort. Jeg kommer nok til å kjenne på nerver når jeg står der. Kommer jeg meg til andre uken (fjerde runde), så har jeg gjort det bra. Da er jeg blant de siste, så får jeg bare se hvordan det går, sier Ruud.

Møter en «løs kanon»

Ruud er nå rangert som nummer 16 i verden. Dermed er han seedet, og det gjør at han først i tredje runde kan møte noen i nærheten av ham på rankingen.

Men første hinderet er franske Benoit Paire. Han er en karakter, ifølge Ruud. Franskmannen, som er nummer 40 på ATP-rankingen, har slitt med motivasjonen i år.

– Han har vært «all over the place» det siste året. Han har sagt at han ikke vil spille tennis slik det er nå. Men han er i Paris, på hjemmebane, og da kan han plutselig bli en stor utfordrer, sier Ruud.

SLITT: Benoit Paire er motstander for Casper Ruud i førsterunden av French Open. Foto: Daniel Bockwoldt

Ruud har slått Paire to ganger tidligere, og er favoritt.

– Jeg syns det er en fair trekning, og jeg må bare bruke det så godt jeg kan. Skal ta en match av gangen, så får vi se etter turneringen om det var en god trekning eller ikke, sier han.

Både Rafael Nadal, Novak Djokovic og Roger Federer befinner seg på andre siden av tablået. Men det er andre tøffe hindringer på veien mot finalen.

– Kan slå Nadal

Tennisekspert Sverre Krogh Sundbø er veldig imponert over Ruud i årets sesong. Likevel er han bekymret for at han kan tape «lettere» kamper dersom han ikke er på topp.

– Det er det som gir en engstelse. Hos Ruud er gulvet lavt, men taket er hevet veldig høyt, sier Krogh.

Og det toppnivået er ekstremt høyt, ifølge eksperten:

– Jeg mener at han har blitt så god, at hvis han har en absolutt toppdag, og spiller på sitt mest ekstreme, og Nadal eller Djokovic har en middels dag, så er han god nok til å vinne den kampen også, sier Sundbø og legger til:

– Problemet er at de sjeldent har det i Grand Slam-turneringer.

KONKURRENTER: Casper Ruud er en del av akademiet til Rafael Nadal. Før Roland Garros har Ruud trent med tennisstjernen. Foto: Rafa Nadal Academy

– Jeg håper selvfølgelig at det er noe sannhet i det, men Nadal under French Open er den største utfordringen i tennisverden. Det er et drømmemøte, men vi må begge nå finalen for at det skal skje, svarer Ruud.

– Er det kult at folk i det hele tatt tenker så høyt om deg?

– Det er hyggelig å ha gjort seg fortjent den respekten, og de tankene. Jo mer kamper du vinner, jo mer respekt får du av motstandere, journalister og eksperter. Gode resultater gir respekt, og det er hyggelig.

Han har overhodet ikke et mål om å vinne French Open i år. Og om det ikke går hele veien til finalen i år, så er spørsmålet om han en gang klarer å spille på seg nok selvtillit og respekt til at han en dag vil nå den store drømmen.

– Om motstandere frykter meg på grusen, så skal jeg bare fortsette å bruke det til min fordel. Å vinne French Open hadde vært det ultimate å oppnå i min karriere, avslutter Ruud.