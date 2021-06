Slik ser han ikke ut lenger: – Måtte gjøre tiltak

To år og en pandemi har gått siden publikum sist så Torodd Overåsberget (26) på skjermen, i TV 2-dokuserien Wunderland. Nå er det derimot ikke sikkert du ville kjent han igjen dersom du møtte ham på gaten.

26-åringen har nemlig lagt om livsstilen og gått ned drastisk i vekt på knapt et halvt år. Det takker han blant annet koronaen for.

– Det var greit å begynne å gjøre ting nå når korona har stengt landet. Samtidig var det veldig mye på grunn av at ting begynte å bli litt ork også. Jeg unnlot å gjøre ting fordi det var slitsomt, og da blir det til at man må gjøre tiltak, forteller Overåsberget til TV 2.

Se video fra da TV 2 besøkte ham hjemme utenfor Kongsvinger i 2017, øverst i saken.

RÅNERE: Profilene i Wunderland-serien samlet i Grieghallen i 2019. Fra venstre: Torodd Overåsberget, Svein Arne Hugsten, Jon Arild Jøingsli, Mats Henrik Ouren og Martin Bakken. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Spiser mer enn før

Wunderland-profilen har ikke peiling på hva han kan ha veid på sitt tyngste, ettersom han kjøpte en vekt først i januar i år. Siden den gang har han kunnet se en nedgang på nesten 30 kg.

– Vekta var 137 kg da jeg kjøpte den midt i januar. Og nå veier jeg meg hver fredag, så nå var den på 108, sier 26-åringen.

FØR: Torodd har ikke oversikt over hvor mye han veide på sitt tyngste. Foto: TV 2.

Hemmeligheten bak endringen vil kanskje overraske mange. Overåsberget insisterer nemlig på at han ikke har begynt å trene nevneverdig.

– Hvordan har du klart dette da?

– Nei du, det vet jeg ikke, for jeg har bare spist. Jeg spiser jo mer nå enn jeg gjorde før, ler han og utdyper:

– Jeg fikk litt hjelp fra ei matbevisst venninne med å begynne å spise litt magert, fordi jeg syntes det var greit å begynne å gjøre noe med det. Men å gå rundt og være sulten er jo ikke noe moro, og så begynte hun på lavkarbo hvor hun lagde mat og fråtset i fett, – og jeg elsker jo slik mat. Så jeg fant ut at dette må jeg bli med på også, og da begynte jeg å bake egne knekkebrød og slikt som jeg tok med på jobb. Så lavkarbo ble veien.

Mye kjærlighet

26-åringen jobber til daglig i butikk, og han innrømmer at endringene samtidig kan ha sammenheng med at han har beveget seg mer mens han er på jobb.

– Jeg prøver å gå slik at jeg har 15-20 000 skritt hver dag. Det er vanskelig å sette av en time eller to til å gå hver dag etter åtte timer på jobb, så da prøver jeg heller å gå litt ekstra mens jeg er på jobb. For da kan jeg legge meg med god samvittighet, forteller han.

Wunderland-profilen har også mottatt mye heiing og ros fra familie og venner.

– De synes jeg er flink da, så det er veldig mye kjærlighet ute og går, sier han.

FORANDRING: Torodd Overåsberget i august i fjor vs. april i år. Foto: Privat.

– Ikke noe problem

Selv om Overåsberget nå har måttet kutte ut en del matvarer, har han enda ikke savnet noe fra sin gamle livsstil.

– Folk tenker at når du er på lavkarbo så kan du ikke reise ut og spise ditt og datt. Jeg er på «MC'ern» kanskje en gang i uka, men jeg må bare vite hva jeg spiser, og skal jeg spise burger, må jeg bestille uten brød, sier 26-åringen bestemt.

Selv om samfunnet beveger seg i retning av en sosial gjenåpning hvor man etterhvert forhåpentligvis kan leve som normalt igjen, er ikke 26-åringen redd for å havne tilbake i gamle spor.

– Hansa Lite er lavkarbovennlig, så det kan du fint drikke to sixpacker av uten at det er noe krise. Og så er det bare å bruke sukkerfritt blandevann, så det er nok ikke noe problem å ha det moro, ler han.

NYTT LIV: Overåsberget har ingen planer om å gå tilbake til sin gamle livsstil. Foto: Emilie Moseby

«Ny Torodd – ny bil»

Wunderland-fans vil kanskje legge merke til at den velkjente sorte Dodgen til Overåsberget har blitt rød. Det er det én spesiell årsak til.

– Dodgen var litt sånn «Ny Torodd - ny bil». Det er jo veldig ofte sånn at alle som kjenner meg igjen fra TV ser den fyren jeg var for seks år siden. De filmet jo første sesong i 2015, og det har skjedd en del på seks år, så da er det kanskje greit at folk ser at det er ikke slik det en gang var, sier TV-profilen.

FØR: Slik så den velkjente, sorte Dodgen til Torodd ut før i tiden. Nå har den fått ny drakt. Foto: Bjørn Roger Brevik/TV 2.

NÅ: Det er en ny Torodd, – og Dodge, i bygda. Foto: Privat.

26-åringen har også gått til anskaffelse av en helt ny bil – en Mini Cooper. Den fikk han byttet til seg fra en kamerat.

– Jeg har hatt lyst på slik bil lenge, men så har jeg ikke hatt lyst til å betale for det. Men jeg hadde en bil som en kamerat av meg trengte, og så hadde han en Mini, så vi bytta bare, sier Overåsberget ivrig og legger til:

– Etter det har jeg blitt frelst av Mini og synes de er kjempemorsomme biler, så jeg angrer ikke på det.

– Går seg til

VOFFE: Torodd trives godt sammen med hunden Voffe. Foto: Privat.

I TV 2-serien ble Overåsberget også kjent for sine noenlunde friske utsagn om det motsatte kjønn. Nå har han endret litt på tonen.

– Det er litt annerledes der. Det går seg til si, forteller han.

Til tross for utsagnene fikk 26-åringen mange friere da serien gikk på TV. Den gang mente han derimot at han ikke hadde mye behov for «noe kvinnfolk», noe han ikke har endret seg mye på.

– Nei det er samme lest der. Tar det rolig enda, sier han hemmelighetsfullt.