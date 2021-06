Advarer mot forfalskninger: Pushwagner la inn skjult kode i flere verk

Det siste året har politiet fått flere saker på bordet som dreier seg om forfalskede trykk av den anerkjente norske kunstneren. Det mange ikke vet, er at han selv tok «hemmelige» grep for å avsløre falske verker.

Forfalskning av store kunstnere er et velkjent problem verden over. Også den norske, anerkjente kunstneren Pushwagner blir kopiert.

Pushwagner Navn: Terje Brofos

Kunstnernavn: Hariton Pushwagner

Født: 2. mai 1940 i Oslo

Døde: 24. april 2018

Norsk billedkunstner. Utdannet ved Statens Kunst- og håndverksskole i 1958–1961 og Statens Kunstakademi i 1963–1966. Han har hatt studieturer til Spania og Marokko, senere til Italia og Midtøsten, og senere studieopphold i New York og Paris

Innledet i 1968 et samarbeid med forfatteren Axel Jensen

I 1971 tok han navnet Hariton Pushwagner

Fikk sitt kommersielle gjennombrudd først i 2008 Kilde: NTB

TV 2 har snakket med to personer som begge er utsatt for kunstsvindel. Begge kjøpte underprisede Pushwagner-trykk i det private markedet i den tro at de gjorde et kupp.

– Da jeg ble svindlet, var jeg ikke klar over at det fantes gode forfalskninger. Det var gode kopier og gode, troverdige historier rundt salget, og det var først da jeg tok trykket ut av rammen og undersøkte trykket at jeg skjønte at det var falskt, forteller en av dem.

– Selv har jeg mer greie på kunst enn mannen i gata, men jeg klarte å bli lurt. Det er ganske kjedelig. Og slik svindel er en skikkelig uting, sier mannen til TV 2.

– Ødelegger

Vedkommende er klar på at slik svindel kan være ødeleggende for kunstverden.

– Det ødelegger for kunstneren når sånt skjer. Samtidig er det jo et hederstegn, da har man liksom nådd et visst nivå.

Den andre personen forteller at han tok en sjanse på at bildene han kjøpte var ekte.

– Jeg synes ikke det er noe særlig. Jeg trodde jeg hadde gjort et kjempekjøp, men samtidig visste jeg at jeg tok en sjanse på grunn av den lave prisen.

TV 2 kjenner identiteten deres, men de ønsker å være anonyme. Begge sakene er en politisak.

I flere av politisakene knyttet til forfalskede Pushwagner-verk har medlemmer av Pushwagner-teamet bistått politiet med å undersøke hvilke verk som er originale og hvilke som er forfalsket.

– Ved kjøp av Pushwagner-trykk i annenhåndsmarkedet, bør man virkelig vite hva man holder på med. Risikoen for å bli lurt er alltid til stede, sier Stefan Stray og Jan Verner-Carlsson.

De var Pushwagners mangeårige venner og samarbeidspartnere, og uttaler seg i denne sammenhengen som del av Pushwagner-teamet og i overensstemmelse med boet etter Terje Brofos. De synes det er trist at det finnes falsk Pushwagner-kunst på det private markedet.

BLE 77 ÅR: Kunstneren Terje Brofos, kjent som Hariton Pushwagner, døde i april 2018, 77 år gammel. Foto: Roald, Berit

– Først i Norge

– Pushwagner var konstant på søken etter fornyelse på alle områder innen kunsten. Også når det gjaldt sikring av sin egen kunst. Han ønsket heller ikke at kunstkjøpere skulle bli lurt med tanke på alt det arbeidet han selv og andre kunstnere hadde lagt ned i sine verk.

De omtaler Pushwagner som den i Norge som trolig har gjort mest for å forhindre forfalskning av egen kunst.

– Det er i første rekke betydelige kunstnere med stort salg og høye priser som opplever forfalskninger av egen kunst i et visst omfang. Kunstmarkedet har gjennom hele historien blitt rammet av en rekke forfalskninger, både nasjonalt og internasjonalt. Men til tross for at Pushwagner nok er den kunstneren i Norge som har gjort mest for å sikre kunsten sin mot forfalskninger, finnes det fortsatt noen der ute som lager og selger Pushwagner-forfalskninger, som dessverre noen er kjøpere av.

Forfalskning av kunst er et stort problem, som rammer de fleste store kunstnere.

– Hvem som helst kan i prinsippet lage en etterligning av et kunstverk, men det er straffbart å omsette etterligninger ettersom man da overtrer kunstnerens opphavsrett. Ifølge norsk lov kan det gi opptil tre års fengsel å signere et kunstverk med falsk signatur, uavhengig av om verket omsettes eller ikke. Etterligningen skal på ingen måte kunne forveksles med et originalt verk. Hvis man mangfoldiggjør etterligninger i stor skala, eller framstiller eksemplarer ved for eksempel fotokopiering, som kan oppfattes som originale eksemplarer, er også dette klart i strid med kunstnerens opphavsrett.

To personer tiltalt

I juni og august er politiadvokat Lise Læret Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt aktor i to saker som involverer salg av falske Pushwagner-trykk i Vestfold og Telemark.

Den ene saken dreier seg om en kvinne som er tiltalt for å ha solgt seks falske Pushwagner-trykk til tre ulike kjøpere. I den andre er en mann tiltalt for å ha forledet to ulike personer på Finn til å bytte henholdsvis en dyr klokke og et ekte maleri mot et falskt Pushwagner-trykk.

Gunnerød sier politiet ikke har kunnet sette de to sakene i sammenheng.

– Det er et utbredt problem at kjente kunstnere blir kopiert. I sakene har vi vært i kontakt med Pushwagner sitt apparat, og de har bekreftet at bildene er falske.

Gunnerød vet ikke hvilken metode som er brukt for å kopiere bildene.

– Min klient erkjenner ikke straffeskyld for salg av forfalsket Pushwagner-kunst. Begrunnelsen vil bli redegjort for i hovedforhandling 22. juni, skriver advokatfullmektig Ola Sønju Bårnes, som fører saken til den tiltalte kvinnen for advokat Jon Anders Hasle.

Advokat Øyvind Bratlien representerer den tiltalte mannen. Han har ingen kommentar til tiltalen på nåværende tidspunkt.

– Et problem

Politiet mener det er et problem at det omsettes falske kunstverk i Norge.

– Vi ser på det som et problem at falsk kunst er i omløp. Folk bruker veldig mye penger på å kjøpe dette, og da taper de også tilsvarende.

Gunnerød kommer med en klar oppfordring til de som ønsker å kjøpe kunst.

– Ta forholdsregler. Gå gjerne gjennom de kanalene som anses sikrere, som for eksempel en fysisk butikk. Er man interessert i Pushwagner-kunst, kan man ta kontakt med Pushwagner-organisasjonen og eventuelt andre gallerier for å etterprøve om verket er ekte.

Noen ganger kan det være så enkelt som at målene ikke er like som på de ekte bildene, sier Gunnerød. Hun mener kjøperne bør være mer på vakt.

– Gjennomgående er det slik at kjøperne litt for ukritisk har lagt til grunn den historien kjøperne kommer med.

Hadde 35 falske trykk hjemme

Også Kongsberg og Eiker tingrett har behandlet en sak hvor Pushwagner-trykk var en sentral del. I den saken ble det under en ransaking av en leilighet på jakt etter narkotika funnet 37 Pushwagner-trykk, hvor 35 av dem var falske.

Mannen hevdet i retten at han skulle beholde ni av bildene selv, og at resten tilhørte en annen. Han svarte nei da retten spurte om han hadde til hensikt å selge noen av de falske bildene.

FALSKT: Dette er et av de forfalskede Pushwagner-trykkene som var en del en rettssak hvor en person ble dømt for å ha oppbevart 35 kopier av Pushwagner-trykk. Foto: Politiet

Loven sier at kunstnere har opphavsrett til egne verk, og dermed enerett til å lage kopier av verket. Samtidig gjøres det i åndsverksloven unntak for kopiering til privat bruk.

Retten mente det var hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at de 35 bildene ikke var til privat bruk, og mente mannen skulle dømmes for heleri. For denne delen av tiltalen alene mente retten at nivået på straffen hadde ligget på rundt 45 dagers ubetinget fengsel. Mannen møtte i retten tiltalt for en rekke andre forhold.

«Retten finner at allmennpreventive hensyn tilsier en ubetinget fengselsstraff for heleriet av Pushwagner-trykkene. Det vises til viktigheten av å verne om opphavsretten, og at forfalskning av bilder er skadelig for både markedet og kunstnerens omdømme», står det i dommen.

Mannen anket dommen, men denne ble ikke tatt til følge.

– Ta vare på dokumenter

Ved kjøp av Pushwagner-trykk i privatmarkedet anbefaler Pushwagner-vennene Stray og Verner-Carlsson folk om å vite hvem man handler med, kreve at de identifiserer seg med det nye nasjonale ID-kortet og be om navnet på forrige eier med kvittering og dokumentasjon som viser alle tidligere eiere av verket.

– De som eier ett eller flere kunstverk gjør det enklere for seg selv hvis de har orden på kunstkjøpene sine. Ta vare på alle kjøpsavtaler, kvitteringer, prislister, utstillingsinvitasjoner, kunstkataloger, visittkort fra kunstformidler, foto fra utstilling og annen viktig informasjon. Disse dokumentene kan vise seg å være uvurderlige ved et eventuelt senere salg.

Stray og Verner-Carlsson sier de er kjent med tilfeller av forfalskninger av kvitteringer og andre dokumenter som skal gi inntrykk av at en kjøper får overdratt et ekte Pushwagner-kunstverk, basert på slik uriktig dokumentasjon.

– Kan man sikre seg mot å kjøpe en Pushwagner-forfalskning?

– For de fleste er det vanskelig å oppdage dette. Hvis man ikke besitter den kompetansen som skal til for å skjelne mellom en ekte og en uekte Pushwagner, bør den enkelte kunstsamler heller anskaffe seg et originalt verk ved Galleri Pushwagner i Oslo, eller et annet autorisert Pushwagner-galleri.

Råd til kunstkjøpere

I sitt virke var det å sikre kunsten mot forfalskning en prioritet for Pushwagner, forteller Stray og Verner-Carlsson. De kan ikke røpe alle de hemmelige grepene han tok, men noe kan de fortelle. Blant annet mener de kunstneren var blant de første i verden til å benyttet seg av skjult opplagsnummer i flere av kunst-trykkene sine.

Pushwagners grep for å hindre salg av falske verk All hans kunst laget etter 2016 er konsekvent rammet inn i en karakteristisk sort matt, håndlaget Pushwagner-ramme i enten massiv bøk eller poppel. Den lette tresorten poppel er kun benyttet i store håndlagde rammer, hvor to av sidene er over 2 meter. Opphengsfestet i metall er spesialkonstruert og er felt inn i rammens øvre hjørner. Glasset i rammen er i all hovedsak Groglass AR 70, med 70 prosent UV-sperre. (Se bilde lenger ned i artikkelen)



I mange av de nyere trykkene er opplagsnumrene både trykket i selve trykkflaten, så vel som håndskrevet med blyant på «signeringslinjen». Noen av de trykte opplagsnumrene er skjult i bildemotivet. Etter det vi kjenner til, var Pushwagner den første i verden som benyttet seg av skjult opplagsnummer i flere av kunst-trykkene sine. (Se bilde lenger ned i artikkelen)



Sikkerhetstiltakene, som både er knyttet til kunstverket og rammen, vil kunne identifisere opprinnelig eier, ved å kontakte galleristen som formidlet salget av bildet. Grunnen til det er at, alle håndlagde Pushwagner-rammer har et håndskrevet rammenummer på rammens bakside. Dette unike ID-nummeret er plassert øverst og midtstilt på rammens bakside. Boet etter Terje Brofos har videreført denne ordningen, som Pushwagner etablerte, med å holde fullstendig oversikt over hvor alle de opplagsregistrerte trykkene tar veien. (Se bilde lenger ned i artikkelen)



Denne ordningen innebærer at en kunstformidler/gallerist, som selger Pushwagner-trykk på vegne av kunstneren, samtidig har ansvaret for å inngå kjøpsavtale, utstede kvittering til kjøper, og selv sørge for å protokollføre alle formidlingssalg. Det er i den forbindelse av avgjørende betydning at galleristen i sin protokollføring registrerer det unike rammenummeret sammen med trykkets opplagsnummer. På den måten etablerte Pushwagner en lenke mellom gallerist og kjøper, ved at det unike kunstverket med sitt opplagsnummer og rammens identifikasjonsnummer gjør det enkelt for kjøperen, ved et eventuelt senere salg, å kunne få bekreftet sitt eierskap.



Kilde: Stefan Stray og Jan Verner-Carlsson

EKTE: Dette er Pushwagner-trykket BINGO 127/250 fra 2017 rammet inn i en håndlaget sort bøk ramme. Etter 2016 er alle Pushwagners verk rammet inn i en slik ramme i massiv bøk eller poppel. Foto: Herman Steen Eriksen

Stray og Verner-Carlsson forteller til TV 2 at det nå arbeides med å utvide ordningen, slik at alle som eier et originalt Pushwagner-trykk kan få det innrammet i original Pushwagner-ramme med de gjeldende sikkerhetselementene på plass.

– Men det må bemerkes at forutsetningen for at en slik om-innramming eller «transformasjon» kan finne sted må det mulige original-trykket verifiseres og bestå ekthets-testen, etter en omfattende og grundig eksaminasjon. Det er ved en slik kontroll man skiller en trykk-forfalskning fra et originalt Pushwagner-trykk, sier de.

EGEN RAMME: Pushwagner-ramme med håndskrevet rammenummer øverst og midtstilt på rammens bakside. Helt til venstre vises utsnitt av det innfelte opphengsfestet i metall. Foto: Stefan Stray

SØMLØS: Dette bildet viser et utsnitt av øvre venstre hjørne i en håndlaget Pushwagner-ramme. Her vises den karakteristiske «sømløse» skjøten, hvor rammens forside fremstår som om den er laget i ett stykke. Foto: Stefan Stray

HÅNDLAGET: Foto av baksiden på den håndlagde rammen til Pushwagner-trykket BINGO 127/250 (2017). Foto: Stefan Stray

Finn ber folk undersøke

– Vi ønsker ikke salg av falsk Pushwagner hos oss, og vi oppfordrer alle som opplever noe uønsket på Finn om melde ifra til oss, slik at vi kan utestenge brukere som bryter reglene, sier leder for forbrukertrygghet i Finn, Geir Petter Gjefsens.

Han oppfordrer i likhet med politiet om å gjøre undersøkelser knyttet til både selger og selve kunsten før man kjøper på nett.

– Om prisen er mye lavere enn andre steder, så bør det ringe noen bjeller. Det kan da kanskje være for godt til å være sant.