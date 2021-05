Fotballryktene: – Manchester City vil kjøpe Jack Grealish for over én milliard kroner

Manchester City har gjort det klart at de ønsker å kjøpe Aston Villa-stjernen Jack Grealish, og vil by 100 millioner pund for midtbanespilleren, skal en tro The Daily Mail. Jack Grealish er også ønsket av Manchester United.

Villarreals spanske forsvarsspiller Pau Torres (24), pluss West Hams midtbanespiller Declan Rice, (22), Borussia Dortmund-kanten Jadon Sancho, (21), og Tottenham-spissen Harry Kane (27), topper Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste denne sommeren. Det melder den anerkjente avisen The Guardian.

Samtidig skal det være klart at Ole Gunnar Solskjær vil bli tilbudt en ny treårskontrakt som manager for Manchester United, til tross for nederlaget i Europaligafinalen nylig, rapporterer Telegraph.

PÅ SPILLERJAKT: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Oli Scarff

Juventus vil gi manager Andrea Pirlo sparken og erstatte ham med Massimiliano Allegri. Allegri kan signere for Juventus i løpet av de neste 24 timene, melder Sky Sports.

Real Madrid på sin side har bestemt seg for å forsøke å hente PSG-manager Mauricio Pochettino som erstatter for Zinedine Zidane, ifølge Goal.

Antonio Conte, som nylig forlot Inter etter å ha ledet klubben til Serie A-tittelen, er interessert i å overta Tottenham, ifølge Guardian.

Arsenal er i ferd med å sikre seg den 22 år gamle høyrebacken Achraf Hakimi fra Contes gamle klubb Inter, melder Express.

Både Chelsea og Tottenham er interessert i å kjøpe Borussia Mönchengladbachs tyske midtbanemann Jonas Hofmann (28). Det skriver tyske Kicker.

Chelsea skal samtidig være i samtaler med den 22 år gamle keeperen Gianluigi Donnarumma, som kan forlate AC Milan gratis som Bosman-spiller neste måned, melder 90min.

Jose Mourinho vil hente Arsenals sveitsiske midtbaneprofil Granit Xhaka (28) som sin første signering til Roma, melder Sky Italy.