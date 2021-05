Euforien er til å ta og føle på – men det vil ikke vare, mener ekspertene

Etter nærmere åtte måneder er det igjen mulig å ta seg en utepils i Oslo. – Det som oppstår er et spontant fellesskap. Du kan nesten ta på det i lufta, sier sosialantropolog.

Onsdag åpnet restauranter og utesteder i Oslo. Torsdag kom også sola.

I Bergen har det vært åpent i flere uker, og folk går fremdeles rundt og smiler.

Sosialantropolog Thorgeir Kolshus ved OsloMet mener det som nå skjer i områder som har vært stengt ned, kan sammenlignes med tilstanden som oppsto etter okkupasjonen i 1945.

– Problemet vårt fram til nå har vært at unntakstilstanden vi har opplevd ikke har hatt noen tidsavgrensning. Det ville være mye lettere å takle usikkerheten om den var tidsbegrenset. Vi har ikke helt turt å håpe på en normalisering, og så skjer det plutselig. Da oppstår det en følelse av eurofi som hele kroppen er med på, sier Kolshus til TV 2.

– Spontan følelse

Kolshus syklet selv gjennom Oslo torsdag kveld.

– Når strukturen vi har levd i daglig blir oppløst, som etter lockdown, så vil vi lete etter nye former å høre til på. Da oppstår det en spontan følelse av fellesskap, og du kan nesten ta på det i lufta, sier han.

Også Jørgen Dalen, atferdsspesialist i Mindshift, mener folk går over i en egen tilstand av lykke når ting endelig åpner opp.

– Det er følelsen av stress over tid som slipper taket. Mange av de uvanene vi har lagt til oss under korona, med å spise usunt, drikke, røyke, er i realiteten forsøk på å håndtere stress, sier Dalen til TV 2.

Vil ikke vare

Likevel; ekspertene er enige i at lykken vil ta slutt.

– Vi kommer ikke til å gå rundt og glise for alltid. Vi hopper tilbake til normalen ganske fort. Likevel kommer vi nok til å huske den følelsen vi har i denne perioden, og det vil binde livene til oss som opplevde det sammen. Vi får et felles referansepunkt, sier Kolshus.

Han forteller at det da okkupasjonen var over i 1945 var full fest i et par uker.

– Men på den 15. paraden var det knapt et «hurra». Livene våre består av spurter og transportetapper. Du orker ikke spurte for lenge, sier han.

Også Dalen tror den intense lykken vil avta.

– De fleste av oss har en innebygd tendens til å finne ting å bekymre seg over, så den vil nok avta med tid og stunder. Samtidig er det nok mange nå som føler de har fortjent noen lykkelige dager, sier han.

– Tilbake til demokratiet

Kolshus mener det i tiden framover vil bli viktig for nordmenn å trene sine kritiske evner.

– Vi må få en normalisering av demokratiet. Mange har i lang tid nå godtatt at en del av friheten har vært tatt fra oss, til fordel for trygghet. Vi må trene våre kritiske evner igjen, sier han.

Han tror også en del vil slite med å finne balansen mellom det sosiale og å ivareta seg selv.

– Det er nok en del som kommer til å gå på en smell, og blir utmattet av det sosiale. Vi må lære oss å småprate igjen og å være rause mot hverandre. Vi trenger rett og slett litt sosial trening nå, etter å ha vært mye isolert, sier han.

Varige endringer

Dalen tror det er enkelte ting fra tiden med strenge korona-restriksjoner vi kommer til å ta med oss videre.

– Atferd som er trigget av frykt har en lei tendens til å bli hengende igjen. For eksempel håndtrykket, som har gått fra å være noe hyggelig til å bli noe urenslig, er jeg redd vi vil se lite til fremover, sier han.

Han mener mange også har funnet ut at hjemmene deres er koselige, og at de kanskje vil tilbringe mer tid der også framover.

– Mange har investert mye i hjemmehygge, i form av oppussing, nytt kjøkkenutstyr, hjemmekino og lignende. De vil nok derfor oppleve det som hyggelig å være hjemme fortsatt, og vil fortsette med det, sier han.

Likevel anbefaler han alle å komme seg ut og smake litt på livet.

– Det å være sosial er en naturlig tilstand for oss, vi søker mot andre mennesker på instinkt. Her tror jeg det meste vil komme av seg selv etterhvert, sier han.