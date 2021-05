Politiet frykter festhelg: – Tar dem med inn i skogen og begår seksuelle overgrep

«Det har oppstått voldtekt og seksuelle overgrep i sammenheng med disse sammenkomstene. Ungdommene opplyser om at det noen ganger kommer eldre gutter til stedene de er, som ikke drikker. Disse eldre guttene gir komplimenter til berusede mindreårige, tar dem med inn i skogen og utsetter dem for seksuelle overgrep».

Det skriver nettpatruljen i Oslo politidistrikt i en advarsel på Facebook.

– Vi har opplevd at ungdom i ungdomsskolealder er overstadig beruset. Det har oppstått voldtekt og seksuelle overgrep i sammenheng med ulike sammenkomster. De er sårbare når de er så unge, og det er det noen som benytter seg av, sier leder for nettpatruljen i Oslo politidistrikt, Anne Karin Storsveen, sier til TV 2.

Når vi nå går inn i det som forventes å bli en stor festhelg, ser hun seg nødt til å komme med en såpass kraftig advarsel for å hindre at lignende skjer igjen.

BEKYMRET: Anne Katrin Storsveen er leder for nettpatruljen i Oslo politidistrikt og ser seg nødt til å komme med en klar oppfordring til foreldre etter den siste tids hendelser. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Vil informere om det

Storsveen vil ikke si hvor overgrepene har skjedd tidligere i år, men at det har skjedd på fester og ulike sammenkomster.

– Det har skjedd overgrep av den typen i år, og vi vil informere om det. Vi frykter det skal skje igjen og vil ikke at noe skal skje ungdommene våre.

Hun ber nå foreldre følge med, snakke med barna sine og vite hvor de er.

– Vi advarer foreldre nå for å forebygge. De bør ta en prat med barna før de samles ute, og være klare til å hente ved behov. Vi er glade for at folk møtes, men vi vil være føre var.

– Vi opplever at foreldre tror barna skal et helt annet sted enn de egentlig skal. Det har vært fester som foreldrene ikke ante at barna var på.

Nå forbereder nettpatruljen seg på å gjøre Oslo trygg i helgen.

– Vi skal patruljere i parker og friområder som vi pleier, og vil reagere på klare brudd på begrensningene der vi får tips om det eller selv kommer over det, sier Storsveen.

– Forteller ikke sannheten

Også i Lillestrøm er politiet bekymret for store ansamlinger av ungdommer.

Avsnittsleder for patruljeavdelingen ved Lillestrøm politistasjon, Jørgen Hoff, advarer nå foreldre om at barna deres ikke nødvendigvis forteller sannheten om hva de skal.

– Vi ser barn ned i 14-årsalderen fulle i sentrum. Disse ble hentet av sine foreldre da jeg selv var på vakt. Vi opplever er at barna ikke forteller foreldrene sannheten om hvor de skal i helgen. De sier kanskje at de skal overnatte hos en venn, mens de i realiteten henger rundt Lillestrøm stasjon, sier Hoff til Mitt Lillestrøm.

Han oppfordrer videre foreldre til å snakke med foreldrene til vennen som barna har sagt de skal overnatte hos og om å avtale med barna at de skal ringe foreldrene flere ganger i løpet av kvelden.

– Ikke greit

I Stavanger la kommunen ut en klar oppfordring til foreldre forrige fredag.

– Det er ikke greit, dere, at ungdommene våre, helt ned i 12–13-årsalderen, samler seg i friområdene og fester bak busker og russebusser og pumpehus. Politiet og kommunen er bekymra, natteravner og vektere er ute og driver emosjonell førstehjelp så godt de bare kan, skrev kommunen.

De ba foreldre og andre om å legge kveldsturen til områder hvor det samler seg ungdom, og om å hjelpe hjem de som trenger det.