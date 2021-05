Moren til TikTok-Emma har uhelbredelig kreft: – Solkrem kan redde deg

Endelig skinner solen flere steder i landet, og sommeren er endelig i anmarsj. Men med sterke solstråler er det også viktig å beskytte huden sin i solen.

Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst av melanom, ofte kalt føflekkreft. Hvert år får rundt 2200 nordmenn føflekkreft, ifølge Kreftforeningen.

FØRSTE OPERASJON: Barna (f. v. Emma, Jesper og Andrea) besøker mamma Anne-Cathrine etter første operasjon på Radiumhospitalet i 2016. Foto: Privat

I 2016 var Anne-Cathrine Westgaard Schneider én av de som fikk beskjeden som snur opp ned på livet.

– Verden raser sammen når du får beskjed om at du har fått kreft, sier trebarnsmoren til God morgen Norge.

Sammen med datteren Emma Westgaard Schneider, som har en stor følgerskare på TikTok, ønsker hun å spre budskapet om viktigheten av å beskytte seg mot solen, slik at ingen flere skal måtte oppleve sykdommen hun selv har.

Sjokkbeskjeden

Anne-Cathrine forteller at hun av en eller annen grunn alltid har vært redd for å få føflekkreft. Derfor har hun vært mye hos hudlegen opp igjennom årene, både for å sjekke og for å fjerne flere føflekker.

I 2007 fikk hun fjernet en føflekk fra armen sin på Bærum sykehus, og fikk beskjed om at alt så fint ut. Nesten ti år senere fant hun en kul på armen, og var overbevist om at dette hadde en sammenheng med føflekken hun fikk fjernet for flere år siden.

Så kom telefonen med den livsendrende beskjeden.

– Altså, det går jo helt i svart når man får bekreftet sin største frykt, forteller hun.

Selv har Anne-Cathrine mistet to venninner i kampen mot sykdommen, og tankene hennes havnet fort inn på verst tenkelige scenario. Hun var 47 år gammel, og mor til tre barn.

– Det første som slo meg var jo at takk og lov at barna mine er såpass store, de er jo ganske selvgående. Jeg vil veldig gjerne være til stede for dem, og jeg vil følge dem opp, selvfølgelig. Jeg skal jo bli både farmor og mormor og alt. Men du blir jo livredd, forteller trebarnsmoren.

En skummel sykdom

Datteren Emma (22) minnes øyeblikket moren fortalte det til familien.

– Jeg tenker man aldri kan bli for gammel med å få en sånn beskjed, selv om man er 17 år og nesten voksen, forteller hun.

– Det er jo en vanskelig ting å forholde seg til. Kreft er jo et så skummelt ord, og en skummel sykdom.

Fem år er gått siden Anne-Cathrine fikk den tøffe beskjeden. Hun har vært igjennom tre store operasjoner, og to runder med immunterapi.

IMMUNTERAPI: På Radiumhospitalet får Anne-Cathrine immunterapi. Foto: Privat
GYLNE ØYEBLIKK: Anne-Cathrine jakter gylne øyeblikk i hverdagen, og synes det er viktig med en god dose humor selv om man er syk. Foto: Privat.
NYOPERERT: Anne-Cathrine har vært igjennom tre store operasjoner. Foto: Privat.
OPERERT ARM: Anne-Cathrine viser frem såret på armen etter operasjonen. Foto: Privat.
RADIUMHOSPITALET: Anne-Cathrine med armen i fatle etter én av tre store operasjoner. Foto: Privat.

Hun går til kontroller hver tredje måned, for kreften har kommet tilbake igjen. Ved kontrollen for tre måneder fikk Anne-Cathrine for første gang på fem år høre at kreften ikke var til stede. Nå håper hun på en lignende beskjed i årene fremover.

– I starten er det altoverskyggende, og du tror jo at du skal dø. Men i løpet av en femårsperiode, har jeg blitt mye bedre på å lære å leve med det. Dette er jobben min, jeg skal holde meg friskest mulig lengst mulig. Jeg er jo her enda, det har faktisk gått fem år, sier trebarnsmoren.

– Vi fryder det bort så best vi kan, og har lært å leve med det. Vi er enkle mennesker, så vi gjør vår lykke enkel. Så vi jakter på gylne øyeblikk.

– Solkrem kan redde deg

Familien tar en dag av gangen, og selv om det har gått mye opp og ned har de lært å ufarliggjøre sykdommen i forhold til deres egen hverdag. Deres egne opplevelser og kunnskap bruker mor og datter nå på å hjelpe andre.

INFLUENSER: Emma, kjent som @emmawschneider på TikTok, deler solvett med sine 130 000 følgere. Foto: Privat

Emma er TikTok-influenser og når ut til 130 000 følgere. Med et lite dytt fra moren, la 22-åringen ut en humoristisk video om hvordan man kan beskytte huden sin i solen.

– Jeg prøver å ufarliggjøre det, men samtidig gjøre folk bevisst på at solkrem kan redde deg. Så det er bedre å smøre seg en gang for mye, enn en gang for lite, forteller hun.

Anne-Cathrine er medlem av melanomforeningen, og opptatt av å promotere solvett. Selv har hun syv s-er hun prøver å oppfordre folk til å følge:

Solkrem

Solbriller

Solhatt

Skygge

Sjekk deg

Siesta når solen er sterkest

Slutt med solarium

Slik forebygger man

Rundt ni av ti tilfeller av hudkreft i Norge har sammenheng med for mye intens sol og solarium, ifølge Kreftforeningen.

Fire solråd mot hudkreft: Begrens tiden i solen - unngå å bli solbrent. Bruk klær og skygge som beskyttelse. Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte. Ikke bruk solarium. Kilde: Kreftforeningen.no

– Det er altfor mange som ikke vet hvordan man kan beskytte seg mot denne kreftformen. Når solen kommer frem råsoler vi oss, og blir solbrent. Og det er det vi ikke må gjøre, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Hun sier seg enig i Anne-Cathrine sine syv s-er for å beskytte huden sin mot solen.

– Ni av ti tilfeller er forebyggbare med at man ikke blir solbrent. Så det å ta litt pauser, og smøre seg ofte nok, det er det man må gjøre for å beskytte seg mot denne kreftformen.

Ikke vent med å gå til legen

Generalsekretæren i Kreftforeningen er bekymret over at folk ikke går til legen for å sjekke føflekkene sine under pandemien. Kreftforeningen har et kreftregister hvor de følger med hvor mange tilfeller av føflekkreft det er hvert år.

GÅ TIL LEGEN: Her sjekker en hudlege føflekkene til en pasient. Foto: Kreftforeningen.
SJEKK DEG: Her er et bilde av melanom, en føflekk med kreft i. Foto: Kreftforeningen.
SJEKK DEG: Gå til legen dersom du oppdager en slik føflekk. Foto: Kreftforeningen.
SJEKK DEG: Dette er et bilde av en melanom, en føflekk med kreft i. Foto: Kreftforeningen.
SJEKK DEG: Dette er et annet eksempel på en føflekk med kreft i. Husk å sjekk føflekkene dine hos legen. Foto: Kreftforeningen.

– I forhold til i 2019 mangler vi 162 føflekktilfeller. Og det er ikke slik det skal være. Det er ikke fordi de ikke er der, men fordi folk ikke har gått til legen, sier Ingrid, med en oppfordring om å følge med på føflekkene sine, og gå til legen dersom man merker en forandring.

Følg med på føflekkene dine Det er viktig å gå til fastlegen dersom: Du får en ny føflekk

En føflekk forandrer form og farge, ved at den: Blir større enn før, i tykkelse eller i bredden Endrer form og får ujevne kanter endrer farge, ofte med brunsvarte partier En føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro Kilde: Kreftforeningen.no

– Det er mye farligere å vente, enn å gå til legen nå. Dette er en kreftform som det er ganske lett å behandle hvis man går tidlig, også er det slik vi hører nå, veldig komplisert hvis kreften har kommet langt.

Generalsekretæren understreker viktigheten av å følge med på føflekkene sine, og å gå til legen dersom man merker eller tror at føflekkene kan ha forandret seg. Hun forteller at man ikke tar noen andre sin plass i legekøen, og at legene har kapasitet nok.

– Vi pleier å si i Kreftforeningen at «forandring fryder ikke», fordi når det gjelder føflekker så skal de helst ikke forandre seg.