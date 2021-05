Kry legger seg paddeflate etter plakatbrøler: – Dette er pinlig

På eget initiativ laget Kry nylig plakater på flere språk, deriblant arabisk.

Hensikten var å få folk som prater et annet språk enn svensk til å vaksinere seg mot covid-19.

Det gikk ikke helt som det skulle.

På plakatene som ble hengt opp på t-banestasjoner i Stockholms forsteder, stod det en lang og oppstykket setning med store bokstaver.

– Det står: «!H A N H A R V A K S I N E R T SEG F O R Å B E K J E M P E P A N D E M I E N», sier svenske Naseer Alkhouri til TV 2.

REAGERTE: Naseer Alkhouri oppdaget plakaten på vei hjem fra jobb. Foto: Privat

Helt uforståelig

Han forklarer at bokstavene på plakaten står i riktig rekkefølge, men at setningen er blitt helt uforståelig.

Alkhouri, som prater arabisk, forteller at han var på vei hjem fra jobben som spillutvikler da han oppdaget plakaten.

– Arabiske bokstaver pleier å bli skrevet sammen. Her var de hver for seg. En ekstrem særskriving, har han fortalt Dagens Medicin, som først omtalte saken.

Han sier at plakaten også inneholder grammatiske feil.

– Den første oppfordringen er i fortid, mens andre oppfordring er grammatisk korrekt. Blandingen blir rar, sier han.

Det här är bara pinsamt @1177vardguiden. Det är ingen korrekt arabiska. Bokstäverna sitter inte ihop rätt. Hur mycket budget och tid la ni ner på detta utan att kolla med en enda arabiskt talande? pic.twitter.com/AtSg1ED22P — Naseer Alkhouri (@naseeral) May 19, 2021

Langet ut på Twitter

Alkhouri la ut et bilde av plakaten på Twitter sammen med et spørsmål til 1177 Vårdguiden, som er en rådgivningstjeneste hvor svenskene kan få informasjon om statens helse- og omsorgstjenester.

– Jeg skjønte med én gang at ingen arabisktalende hadde fått sett på sluttresultatet, sier han til TV 2.

Etter at han la ut Twitter-meldingen, ble han oppringt av Krys pressetalsmann, Jonas Beltrame-Linné.

– Han forklarte at de hadde jobbet sammen med sine arabisktalende ansatte, men at det hadde skjedd en feil da teksten ble lagt inn i Adobe InDesign. Ingen hadde godkjent plakaten etter trykkingen. Jeg syntes at det så veldig amatørmessig ut. En typisk Google Translate-feil, sier Alkhouri til TV 2.

FORKLARER: Pressetalsmann Jonas Beltrame-Linné i Kry. Foto: Kry

– Legger oss flate

Pressetalsmann Beltrame-Linné kaller brøleren «pinlig» overfor Dagens Medicin.

– Vi legger oss flate. Det er pinlig at det er blitt feil, sier han.

Han forklarer at Kry ønsket å spre budskapet om å vaksinere seg, men at de bevisst ikke informerte at det var de som hadde laget plakatene.

– Det er helt bevisst. Ifølge avtalen med Region Stockholm, får vi ikke markedsføre at vi vaksinerer mot covid-19, og da ville vi ikke at logoen vår skulle synes, forklarer han.

Han sier at det gikk fort i svingene da plakatene skulle skrives på arabisk, og at de nå er blitt fjernet.