Nike brøt med Neymar fordi han nektet å samarbeide om etteforskning

I fjor brøt sportsgiganten Nike sin avtale med PSG-stjernen Neymar etter lengre tids kommersielt samarbeid.

Da oppga sportsmerket ingen grunn til at de avsluttet samarbeidet med brasilianeren.

Natt til fredag norsk tid, kom imidlertid bakgrunnen for avgjørelsen til Nike i en pressemelding til Wall Street Journal.

– Nike avsluttet samarbeidet med idrettsutøveren etter at han nektet i god tro å samarbeide om en etterforskning med troverdige beskyldninger, sier den utstyrsgiganten ifølge den amerikanske avisen.

En Nike-ansatt har nemlig rettet beskyldninger mot Neymar og påstår at han utsatte henne for et seksuelt overgrep i 2016. At Neymar ikke har samarbeidet om etterforskningen av disse påstandene er altså årsaken til at avtalen ble sagt opp, bekrefter Nike.

En talsperson for Neymar har også uttalt seg til Wall Street Journal.

– Neymar vil kraftig forsvare seg mot disse grunnløse angrepene om det kommer en anmeldelse, noe som ikke har skjedd enda, sier talspersonen til avisen.

Avtalen mellom 29 år gamle PSG-spilleren og Nike strakte seg helt tilbake til da fotballstjernen var et 13 år gammelt supertalent. Nyhetsbyrået AFP skriver at Neymars kontrakt med med sko- og utstyrsprodusenten var verdt om lag 875 millioner kroner.

(©NTB/TV 2)