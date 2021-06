Helt siden tidenes bil-morgen har rask bil vært viktig for mange bilkjøpere og bileiere. Det er noe det absolutt går an å forstå.

Det å kjenne på følelsen når man blir presset bakover i bilsetet, fronten på bilen løfter og seg at en skyter fart – gjerne akkompagnert av et hest eksos-brøl. Det er bare helt herlig!

Men mye hestekrefter og heftig akselerasjon koster gjerne mye penger. Derfor har trimming av motorene vært et alternativ – og da snakker vi om diesel og bensinmotorer.

Det kan nemlig gi ekstra fraspark til en langt lavere pris.

Før var det dyrt

Tidligere var dette med trimming av bil en omfattende og ikke minst kostbar greie. Det var ofte snakk om å pille motoren helt fra hverandre for så å montere smidde stempler, forsterkede råder, annen kamaksel, bearbeide topplokket, montere doble forgassere og en hel del andre ting som hørte oppgaven til.

Sånt kostet MYE av både tid, kunnskap og ikke minst penger. Det allerede før man hadde ofret hjuloppheng, understell og bremser en eneste tanke. Eller krone.

Nå er det rimelig

Men her har tidene forandret seg mye på kort tid. For det har aldri vært billigere å klemme noen ekstra hestekrefter ut av en bilmotor.

Nå kan man få kjøpt de såkalte "Power-boksene" til bare et par tusen kroner. Disse kan på en bil med turbomotor gi en effektøkning på i alle fall 25-30 prosent. Gjerne en del mer også.

Alt etter behov, ønske pris og biltype. Det er med andre ord ikke noe stor problem å skremme opp en bil med 140 hestekrefter til til i alle fall 180 hestekrefter. Ofte enda mer.

Mer effekt

Vil man gå litt mer seriøst til verks er en omprogrammering av motorens styreenhet en litt mer avansert og noe dyrere løsning. Men også her kommer man langt med 5.000-6.000 kroner. Da kan man som regel hente ut over 200 hestekrefter av en motor som i utgangspunktet hadde 140 hestekrefter.

Det kan imidlertid være smart å tilpasse girkassen til den økte effekten. Ellers blir det fort noen utfordringer..

Les også: Lovlig å selge– men UP liker det svært dårlig

Lavere drivstoff

En hyggelig bivirkning av tuningen er at drivstofforbruket også kan gå ned. Ganske betydelig også.

Flere av oss som jobber i Broom har selv kjørt trimmede biler. Med litt ulike erfaringer.

Men med en fellesnevner er at dette er både ganske enkelt og moro.

Baksiden av medaljen

Men også denne medaljen her en bakside. Selv om det er billig, lettvint og gøy, er det noen faktorer man MÅ tenke over før man går i gang. For også her finnes det noen fallgruver.

Blant annet skal det rapporteres inn til Statens vegvesen, slik at bilen blir godkjent. Nå som det ikke er avgifter knyttet til effekten på motoren, er jo ikke dette noe som koster deg penger, heller..

Mer om fordeler, ulemper og egne erfaringer rundt trimming av bil kan du høre i denne episoden av vår podcast, BroomPodden:

Les også: Kjørte for fort med lånt bil – ble avslørt av mobilen

Video: Er Tesla egentlig en premium-bil?