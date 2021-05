Har du Norges beste stemme?

Nå søker The Voice Norge nye talenter til en ny sesong av sangkonkurransen!

Går du med en artistdrøm i magen? Skulle du gjerne vist ditt sangtalent til hele Norge og vunnet platekontrakt med et av landets største plateselskap?

Da har du en mulighet nå!

The Voice Norge kjører i gang en ny sesong av sangkonkurransen og leter etter Norges beste stemme 2022.

For mer informasjon og for å delta, fyll ut søknadsskjema her!

Du kan også søke for andre enn deg selv.