Fikk blodpropp av p-piller – dette har de til felles

Verken Heidi eller Ida visste nok om bivirkningene til de p-pillene de gikk på da de ble alvorlig syke. Nå ønsker de at andre kvinner skal få den informasjonen de selv ikke fikk.

På en campingtur ved svenskegrensa startet det som skulle velte om livet til Heidi Skjøld Granerud (44).

44-åringen er utdannet politi, og har jobbet lenge som narkotikahundefører. Det var drømmejobben, og noe hun måtte gi slipp på etter hendelsen for fem år siden.

CAMPINGTUR: Familien Skjøld Granerud var på campingtur på svenskegrensa sommeren 2016 da livet til toabarnsmoren Heidi ble snudd på hodet. Foto: Privat

For to uker siden så Heidi reportasjen om 22 år gamle Stine som døde av blodpropp i lungene. Legene koblet blodproppen sammen med p-pillebruk.

Historien ga Heidi flashback fra det som skjedde med henne for fem år siden.

De ukjente smertene

Det startet med noen smerter på siden av overkroppen, mot ryggen. Det var smerter Heidi aldri hadde kjent før, men som virket urovekkende. Smertene ble så ille at Heidi ble kjørt til legevakten i Halden.

Legen skjønte ikke hva det var, og sendte Heidi hjem igjen. Hun fikk beskjed om å ta smertestillende.

Men tobarnsmoren blir ikke bedre. Smertene kommer sterkere om natten, og hun må til slutt hentes i ambulanse. På Kalnes sykehus får Heidi beskjed om at hun har lungebetennelse, og blir sendt hjem med antibiotika.

Men det blir ikke bedre.

– Det var veldig vondt å puste. Det var akkurat som noen stakk mange kniver inn i siden min, og alle bevegelser var vonde, forteller Heidi til TV 2.

For andre gang ble hun hentet i ambulanse, og på Ahus ble det slått alarm. Det var ikke lungebetennelse, men en blodpropp på lungen, også kalt lungeemboli. Hun fikk raskt behandling, og kom seg til hektene. Men store deler av lungevevet hadde rukket å bli skadet.

Symptomer på blodpropp Blodpropp kan oppstå i venene (samleårene) i et ben eller en arm. Av og til kan slike blodpropper løsne og drive med blodstrømmen til lungene (lungeemboli). I sjeldne tilfeller kan det oppstå blodpropp i en pulsåre. Vanlige tegn på blodpropp: hevelse i en arm eller et ben

plutselig tung pust

hjertebank

svimmelhet

brystsmerter

synsforstyrrelser

nummenhet i arm eller ben Kontakt 113 eller legevakt umiddelbart hvis du opplever ett eller flere av disse symptomene. Kilde: LHL

Arvelig

På sykehuset får Heidi påvist det som kalles Leiden-mutasjon. Det er en arvelig genmutasjon som kan øke sjansen for å få blodpropp. Legene på Ahus tror årsaken til blodpropp henger sammen med Leiden-mutasjonen og p-pillebruk.

– Jeg gikk jo på p-piller, da. Det hadde jeg gjort siden jeg var 16-17 år. Men jeg har aldri hatt noen problemer med det. Har vært helt frisk hele tiden, og har vært sånn helt greit trent og vært masse i bevegelse. Så det var liksom ikke helt i mine tanker, sier tobarnsmoren.

Selv om blodproppen ble oppdaget, ble ikke Heidis hverdag som før.

– Hver morgen da jeg stod opp så kjentes det ut som om jeg hadde løpt maraton og hadde fått juling. Jeg var tom for energi da jeg stod opp og orket ingenting. Jeg fikk veldig fort masse smerter. Og klarte ikke å presse kroppen min til noe fysisk eller psykisk på noen som helst måte, forteller hun.

NARKOTIKAHUNDEFØRER: Heidi Skjøld Granerud måtte gi opp jobben som narkotikahundefører etter at hun fikk blodpropp, men har tatt med seg mange av ferdighetene i oppdragelsen av hunden Pepsi. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Heidi ble sykemeldt i flere måneder, og skjønte etter hvert at jobben som narkotikahundefører ble for tung. Hun måtte til slutt be om å bli tatt av sin operative stilling, og bli omplassert til operasjonssentralen.

– Det tok tre år før jeg kunne si at jeg var ganske så normal igjen. Det tror jeg ikke folk er klar over, at det gir så mye konsekvenser. Det var ikke jeg heller, sier 44-åringen.

Hun ønsker nå at flere kvinner skal få den informasjonen hun ikke fikk.

– Folk blir jo advart om blodpropp, men man burde kanskje bli minnet på det når man har gått på p-piller så lenge. Man får jo de reseptene fornyet bare, og så ruller det og går av seg selv.

– Flaks og tilfeldigheter

Ida Hodneland (31) leste reportasjen om Stine og fikk en klump i magen. Også hun fikk blodpropp i 20-årene.

Ida trodde hun bare var litt støl i leggen etter å ha jobbet lange vakter på Rikshospitalet. Men ved en tilfeldighet dro hun hjem til foreldrene, og sammen blir de enige om å sjekke den hovne og røde foten på legevakten.

BLODPROPP I LEGGEN: Ida Hodneland fikk blodpropp i leggen som 21-åring. Hun kjente ikke til symptomene, og håper nå at flere kvinner blir mer oppmerksom. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er jo litt skremmende at det var flaks og tilfeldigheter som gjorde at jeg kom meg til legen. For jeg hadde ikke tenkt det selv, sier Ida til TV 2.

Der var ingen i tvil: det var en blodpropp, og det skyldes mest sannsynlig p-piller.

– Jeg tenker jo at det kunne vært unngått, hvis symptomene på blodpropp hadde vært informasjon som alle fikk når man fikk p-piller, sier 31-åringen.

BLODFORTYNNENDE: Etter å ha blitt behandlet for blodpropp, fant legene ut at også Ida hadde den arvelige Leiden-mutasjonen. Hun må gå på blodfortynnende sprøyter og medisiner for resten av livet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Leiden-mutasjon

Det er nå 10 år siden Ida fikk blodpropp i leggen. Siden den gang har hun måttet ta blodfortynnende sprøyter hver gang hun er ute og flyr. De samme sprøytene har hun måttet tatt hver dag under hennes to svangerskap.

Men Heidi og Ida har noe til felles: de har begge Leiden-mutasjon. Ingen av familiene har visst om den arvelige genmutasjonen fra før. Det anbefales ikke at kvinner med Leiden-mutasjon tar i bruk p-piller, men mange kvinner går uvitende om at familien bærer på denne genmutasjonen.

Både Heidi og Ida må, mest sannsynlig, gå på blodfortynnende medisiner for resten av livet.

Leiden-mutasjon kan enkelt oppdages i blodprøver.

– Kan få p-piller for menn

Sigurd Hortemo som er overlege i Legemiddelverket opplyser at det i fjor var 18 tilfeller av blodpropp, og blant de igjen var det seks av den alvorlige typen man kan få i lungene. Det er også antageligvis et lavt tall, og myndighetene tror det har forekommet flere.

– Vi vet at p-piller med østrogen gir økt risiko for blodpropp. Det er en kalkulert risiko når man skriver ut preveensjon med østrogen, sier Hortemo.

– Opplyser man godt nok om dette?

– Vårt inntrykk er at helsesykepleiere, leger, og de som skriver ut dette til unge informerer om dette. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere tallet, det er å anbefale den prevensjonen som ikke gir risiko for blodpropp.

Han trekker frem P-stav og piller uten østrogen som gode alternativer.

– Hvorfor skriver man ut p-piller i det hele tatt?

– Det er et godt spørsmål. Det er fordi vi mener det er viktig å unngå uønskede graviditeter. Der har vi hatt en gunstig utvikling i Norge, særlig blant unge. Men vi anbefaler alle å vurdere alternativer uten østrogen.

– Kan vi snart få p-piller for menn?

– Det er gjort forsøk på å lage p-piller for menn. Det er i tidlig fase, og det er langt fram.

– Kommer det til å komme?

– Det vet vi ikke, men det hadde vært flott om dette ansvaret kunne blitt fordelt, sier Hortemo.