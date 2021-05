Her trosser de regjeringen i full åpenhet: – Vi står rakrygget

– Det kommer til å smelle. Det er helt sikkert!

Nalawi Solomon gliser på vei ut på treningsfeltet for sin første kontakttrening på snart 15 måneder.

Han spiller for Stavanger-klubben Sunde IL i 4. divisjon. De er en av mange klubber over hele landet som nå gjør mytteri mot regjeringens knebling av breddefotballen.

SEINE TAKLINGER: Etter snart 15 måneden uten kontakttrening var det noen seine taklinger på torsdagens Sunde-trening. Foto: Bjarte Fossfjell

Slutt på tålmodigheten

I går, torsdag 27. mai, valgte Sunde IL å sette i gang normal fotballaktivitet på dagen da trinn 2 av myndighetens gjenåpningsplan ble iverksatt. I den planen var det fortsatt ikke gitt grønt lys for kontakt i forbindelse med utendørs fotballaktivitet.

– Vi har egentlig vært lojale hele veien mot anbefalingene og retningslinjene fra myndighetene. Vi har gjort akkurat som man skal, spilt med en meters avstand hele veien og ikke brutt noen regler uten at det har vært et uhell, sier Sunde-trener Anfinn Nilsen.

Men da breddefotballen igjen ble oversett i trinn 2 - selv etter at kulturminister Abid Raja måneden i forveien hadde varslet å «gjøre alt» for en gjenåpning i slutten av mai - var det slutt på tålmodigheten.

– Det har vært et opprør den siste uka i breddefotballen, og det er ikke bare her, men over hele Norge. Det synes jeg er helt på sin plass. Det er på på tide, mener Nilsen.

Han peker på forskning og tilgjengelig vitenskap, som konkluderer med at risikoen for smitte ved utendørs fotballaktivitet er tilnærmet ikke-eksisterende.

STARTER OPP OVER HELE LANDET: Her fra torsdagens trening med normal kontakt fra 4. divisjonsklubben Hovdebygda på Sunnmøre. Foto: Privat

Av 150 000 kamper i barne- og ungdomsfotballen i Norge i fjor, med 277 000 spillere involvert, var det kun ett kjent smittetilfelle gjennom selve fotballaktiviteten.

– Når vi kan sende hele laget vårt på pub, men ikke spille fotball utendørs, så henger det ikke på greip. Vi har hatt lagfester som har vært innenfor reglene for smittevern, men de har selvfølgelig vært mindre forsvarlige rent smittevernmessig enn trening med kontakt ville vært. Det sier seg selv, sier treneren.

Lover koronavett

Med styrets velsignelse har han derfor bestemt seg for å kjøre i gang for fullt, så lenge smittesituasjonen i Stavanger-området ikke forverrer seg betydelig.

– Når vi først sier at «nå åpner vi, nå skal dere få lov til å spille fotball, gutter, det fortjener dere», så står vi fram med det. Det er ikke sånn at vi prøver å skjule at vi trener normalt. Vi begynner i dag, og det har gått gjennom i klubbledelsen. Vi vet at det er veldig mange klubber som vil gjøre det samme som oss, sier han.

– Kunne dere ventet til trinn 3 om tre uker, der Abid Raja har lovet at dere skal få trene med kontakt?

ADVARER BREDDEFOTBALLEN: Helse-og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Terje Pedersen

– Vi har satt oss inn i argumentene, vi har lest oss opp og vi har brukt tid på dette. Dette er ikke noe vi gjør i ren affekt. Vi har gjort en nøye vurdering av smitterisikoen ved å sette i gang. Alle spillerne må gjennomføre koronavettkurs, og vi unnlater å bruke garderobene som ville vært en mye større smitterisiko enn å møte opp og spille fotball på trening her. Hvis noen er syke holder de seg hjemme. Skulle vi få en smitteoppblomstring i Stavanger-området stenger vi ned med en gang. Vi tar ikke lett på dette. Jeg har forståelse for at det er en betent sak, vi står rakrygget i det, sier Nilsen.

Advarte breddefotballen

Da TV 2 i forrige uke spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie om hans reaksjon på at klubber i breddefotballen nå vil trosse regjeringens anbefalinger, advarte han mot å ta seg til rette.

– Jeg oppfatter at Norges Idrettsforbund (NIF) er veldig tydelig på at deres holdning er at man alltid følger nasjonale råd og regler. Jeg regner med at idretten selv vil rydde opp i den type aksjoner, svarte Høie.

Kulturminister Abid Raja oppfordrer klubbene til å vente i tre uker til.

– Breddeidretten har vært sammenhengende nedstengt siden pandemien inntraff i mars i fjor. De har ofret mye, smerten har vært utrolig høy, og nå har regjeringen varslet at om tre ukers tid - når vi trer inn i trinn 3 - vil breddeidretten komme fullt i gang uten å forholde seg til énmetersregelen, sier han.

– Hva sier du til de som nå trosser anbefalingene og setter i gang umiddelbart?

– Min anbefaling som idrettsminister er å følge helseanbefalingene til FHI og Helsedirektoratet, og vente i tre uker til. Jeg skjønner at det er vanskelig, men samtidig er det viktig at vi opprettholder tiltroen til helsemyndighetene, sier Raja.

Fotball og bryting sidestilt

Men i helsemyndighetene differansierer man tilsynelatende ikke mellom innendørs og utendørs aktivitet, eller mellom idretter som bryting og fotball. Til Dagbladet uttalte fagdirektør Jakob Linhave følgende:

– Hvis vaksinetempoet fortsetter og ingen nye muterte virus kommer, ser det lovende ut. Da åpnes det for kontakttrening igjen, og det kan drives normal aktivitet innenfor fotball, teater, dans og bryting, fortsetter Linhave.

– Er det noen forskning som viser at det skjer smitte ved nærkontakt i idretten?

– Nei. Men det handler om avstand og nærkontakt. Det smitter alltid og uansett. Det har ikke noe å si om man er kort tid fra hverandre eller ikke. Spytter du noen i ansiktet, så smitter du. Risikoen blir ikke borte selv om du er ute.

TV 2 registrerte ingen spytting i ansiktet på torsdagens Sunde-trening, men derimot en god del sene taklinger og mottak preget av snart 15 måneder uten kontakttrening.

– Jeg er litt rusten, men det var godt å møte guttene igjen, sier Nalawi Solomon.

– Har du slitt med motivasjonen?

– Jeg har ikke vært mye på trening med koronasituasjonen som har vært nå. Kanskje 5-6 ganger.

– Hva tenker du om at dere bryter anbefalingene fra regjeringen?

– Jeg vil ikke kommentere på det der. Klubben har vært veldig tålmodig. At vi får spille i dag er fullt fortjent, egentlig, mener Solomon.