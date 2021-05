Derfor blir du rasende av andres smatting, kremting og pusting

I en ny studie publisert i fagbladet Journal of Neuroscience, har forskere ved Newcastle University i England hjernescannet flere personer med misfoni.

FORSKER PÅ MISFONI: Nevrolog Sukhbinder Kumar ved Newcastle University. Foto: Newcastle University

Personer med misfoni opplever at lyden av andre menneskers pusting, smatting og kremting, er såpass ubehagelig at de opplever angst og ukontrollert sinne.

Forskerne har oppdaget at personer med misfoni har en sterkere kobling mellom hjernedelen som bearbeider lyder og hjernedelen som styrer munn- og halsmuskler.

«Invadert» av lyder

I et eksperiment spilte forskerne av en lyd som «trigget» testpersonene.

Hjernescanningene viste at særlig ett område av hjernen ble overaktivert da lyden ble spilt av.

– Det får dem til å føle at lydene invaderer dem, sier hjerneforsker Sukhbinder Kumar, som har ledet studien, til The Guardian.

Deretter spilte forskerne av lyden for en kontrollgruppe, som ikke fikk den samme reaksjonen.

– Det vi ser i studiet, er at folk med misfoni opplever en reaksjon i hjernen, selv om det eneste de hører er en lyd. De finner disse lydene forstyrrende, sier han.

Kaster opp av sinne

TV 2 har tidligere skrevet om bloggeren og tobarnsmoren Marthe Kveli Valeberg, som lider av misfoni.

Hun kan bli såpass sint og kvalm av andres lyder, at hun kaster opp.

Da Helsekontrollen møtte henne, bet programleder Marte Spurkland i et eple.

Den saftige bitelyden utløste sterke følelser.

– Jeg har lyst til å slå deg rett i ansiktet og kaste opp litt, sa Valeberg.

For Marthe (40) er et vanlig måltid med familien et mareritt:

Ikke psykisk sykdom

Misfoni er en relativt ny diagnose, og har bare blitt forsket på siden år 2000.

– Misofoni er ikke psykologisk. Det er direkte nervekoblinger mellom lyd og reaksjon, og det er ikke noe som de kan styre selv, det skjer før lydkilden når opp til bevisstheten, har senioraudiograf hos HØR, Janne Hallset Mykkelbost, tidligere fortalt TV 2.

Hun fortalte at enkelte får såpass sterke reaksjoner av lydene, at de ikke klarer å være rasjonelle.

– Da reagerer de med handlinger som ikke er allment aksepterte. Enten at man verbalt blir ufin eller at man må trekke seg unna for å unngå å være fysisk utagerende, sa hun.

Sammenlignes med edderkoppfobi

Audiograf Mykkelbost prøver å bygge opp forståelse rundt tilstanden.

– For folk som synes det vanskelig å forstå misofoni, så kan man sammenligne litt med edderkoppfobi. Hvis jeg hadde vært redd for edderkopper, men hele tiden hatt en edderkopp hengende rett foran nesen min, så hadde kroppen min vært anspent og hadde blitt utslitt lenge før lunsj. For Marthe så tilsvarer lydene den edderkoppen, sa hun.