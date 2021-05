Audis storbil A8 satt som et skudd helt fra første sekund. Luksusbilen var et kjærkomment supplement i denne klassen og ble fort veldig populær da første generasjon ble sluppet i 1994.

Med andre generasjon på plass fra modellår 2003, tok Audi nye skritt i riktig og eksklusiv retning. Samtidig var de flinke til å posisjonere seg mot de to tyske erkekonkurrentenem BMW og Mercedes.

BMW 7-serie hadde i manges øyne rotet seg bort i eksperimentelt design og superavansert elektronikk, mens Mercedes S-klasse var litt motsatt og ble sett på som i overkant traust og safe. Audi A8 la seg elegant i mellom og var en periode det hotteste valget i denne klassen.

Audi A8 har vært med oss siden 1994 og den finnes i fire generasjoner. Dette er en 2018-modell i lang utgave.

Koster fra under 20.000 kroner nå

Lettbeinte og ganske sporty kjøreegenskaper, kombinert med skyhøy grad av komfort og gjennomført eksklusivt materialvalg i interiøret var noe av det man fikk i A8. I kjent stil hadde Audi mye å velge i på motorsiden.

Vi snakker om både V6, V8, V10 og W12, med effekt på mellom 210 og 450 hestekrefter og så klart både bensin og diesel i sortimentet.

Audi A8 ble en skikkelig drømmebil, både for familier som ville ha en komfortabel milesluker av rang eller for folk som ville vise at de hadde penger, posisjon og status.

Selv om både SUV-er og elbiler nå er langt mer attraktive enn store sedaner, er A8 fortsatt med oss. Prisene på en splitter ny starter på rundt 1,2 millioner korner.

I motsatt ende, altså de billigste på bruktbilmarkedet, får du for under 20.000 kroner.

Vi har, i kjent stil, tatt et lite dypdykk for å finne ut mer om hva de som eier og bruker en slik bil til daglig mener om den og hva slags erfaringer de har. Det har vi gjort ved å ta en titt i Eierne mener-seksjonen her på Brom. Det har rundt 40 A8-eiere bidratt med sine vurderinger, fordelt over de fire generasjonene som finnes av bilen.

Les også: Dette er bruktbilene som blir solgt i en fei

Dette er noe av det eierne sier:

Hyggelig forbruk

Privat foto fra Brooms eierne mener.

– Imponerende lavt forbruk for denne motorstørrelsen å være. 1,0 l/mil på småkjøring og 0,7 på landevei er bra, sier denne eieren av en 2007-modell A8 med 4,2-liters TDI dieselmotor.

Plass, komfort og utstyrsnivå, er gjengangere i mange anmeldelser. Så også på denne. Dessuten liker eieren effekten og ytelsene bilen byr på.

Men det tydeliggjøres også at vedlikeholdet er viktig og forbyggende for større kostnader. Denne eieren har ikke hatt andre problemer enn dugg i lyktene.

Totalsummen her ender på 7,4 poeng av 10 mulige.

Les hele anmeldelsen her:

Har hatt fire A8-er på 18 år

Faksimile fra Brooms eierne mener.

Denne 2016-modellen med TDI dieselmotor er en av de nyeste som ligger inne med en anmeldelse. Det er også en av de som er mest fornøyd. Denne eieren har hatt tre andre slik biler tidligere. Én med mye trøbbel – de andre gode. Slik som denne.

Her gis det full pott i samtlige kategorier utenom på kjøreglede, hvor det gis 9 poeng. Enorm plass og hyggelig forbruk fremheves som spesielt positivt.

Bilen har til og med blitt testet i 295 km/t på Autobahn – noe som beskrives som en opplevelse.

Nær full score her med 9,8 poeng av de 10 som er oppnåelige.

Les hele anmeldelsen her:

Komfort og krefter i overflod

Faksimile fra Brooms eierne mener.

– Glad jeg ikke var første eier som kjøpte denne ny. Han tapte nok mye ... Det sier en fornøyd eier nummer to av denne A8-en med 6-liters V8 og lang akselavstand. Det siktes så klart til verditap.

Her roses plassen – særlig i baksetet, komforten og kreftene opp i skyene. Med jevnt vedlikehold, er dette en driftssikker bil, mener denne eieren videre. Han gir også pluss for luftfjæringen og mulighetene til å heve / senke bilen.

Poengsummen her blir 7,6 av 10 oppnåelige.

Les hele anmeldelsen her:

Vanskelig å selge. Måtte ha den i 10 år

Faksimile fra Brooms eierne mener.

Eieren av denne 1997-modellen med V8-motor forsøkte fortvilet å bli kvitt bilen. Men når stadig nye ting går si stykker, er det ikke lett. Det endte med 10 års mismodig eierskap.

Det gis i alle fall pluss for vinteregenskaper og plass. Mens «Verksted-regninger herfra til evigheten » - naturlig nok trekker en del ned. Det samme i kategorien kvalitet / driftssikkerhet. Der gis det kun ett poeng ...

Totalt ender det på 3,8 av 10 mulige poeng her.

Les hele anmeldelsen her:

De med eldst bil er minst fornøyde med sin A8. Bildet viser første årsmodell som er 1995.

Oppsummering

Det kan se ut som om vi kan dele opp A8-eierne i to leire. De som er veldig fornøyde – og de som ikke er fornøyde med bilen i det hele tatt. Heldigvis med en overvekt av de førstnevnte.

Det finnes noen veldig få som gir bilen full pott i samtlige kategorier og vi har dem som sier: «Styr unna» og «aldri mer ... ».

Det eierne er aller mest fornøyd med er plass, ytelser, utstyr og komfort. Mange har, som vi også gjorde innledningsvis, sammenlignet A8 mot Mercedes S-klasse og BMW 7-serie.

De som eier første generasjon (1994-2002), er minst fornøyde. Det har ikke bare med alder å gjøre. Det er en kjent sak at den var en del «rusk» med disse. Ofte kostbart sådant. På disse bilene ender poengsummen på 6,8 av 10.

Eiere av andre (2003-2009)- og tredje generasjon (2010-2017) har eksakt samme poengsum. Nemlig 8,7 av 10. Altså en god del opp mot den første generasjonen.

Vi kan jo ikke helt slippe dette uten å sammenlikne mot BMW 7-serie og Mercedes S-klasse. Her er legges gjennomsnittlig poengsum for alle generasjoner til grunn.

Audi A8 får da 8,4. BMW 7-serie hårfint bak med 8,3 og Mercedes S-klasse får også 8,3. Det gir en hårfin sier til A8 i denne øvelsen.

Derfor er de første seks månedene ekstra viktig når du kjøper bruktbil

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Mye tyder på at dette blir Norges billigste bil

Video: Den nye RS e-tron GT blir tidenes kraftigste bil fra Audi