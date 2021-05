Lunde kom seg gjennom krisen: – Tider da jeg har tenkt at dette går ikke lenger

Katrine Lunde er tilbake der hun pådro seg en alvorlig skade i 2019.

Vipers Kristiansand spiller lørdag semifinale i Final Four mot CSKA Moskva. Skulle de vinne der, vil de ende i finale mot enten Györ (Ungarn) eller Brest (Frankrike) kvelden etter.

Lunde skadet et kne i samme sluttspill for to sesonger siden. Hun frykter ikke en reaksjon når hun kommer inn i László Papp-arenaen i Budapest igjen.

– Nei, jeg tenker at det går fint, men jeg er glad det er to år siden skaden og ikke ett, sier Lunde til NTB.

Tvilt

Lunde har vært på farten så det holder de siste månedene. Det startet med EM-sluttspillet (norsk gull) i desember i Danmark.

Så har Champions League-kampene og OL-kvalifisering i pandemitiden gjort at Vipers fartet rundt utenlands og vært mye borte. Reisene ga så lange hjemmekarantener i etterkant.

– Først syntes jeg ikke pandemien hadde noen særlig påvirkning på meg, men de siste sju-åtte månedene har vært tunge. Etter samlinger og kamper i utlandet, var vi i ti dagers karantene, sier Lunde.

– Det har tært på, i hvert fall for meg. Det har egentlig vært tider da jeg har tenkt at dette går ikke lenger. Det kreves mye å spille for Vipers, og det har vi jo valgt selv.

– Skal du ha gode resultater, så må du også unngå nærkontakter med tanke på covid-19. Og det er de andre i familien som har ofret mest slik at jeg kunne drive med håndballen. Jeg har ikke kunne vært med datteren min på kor eller i lekeland fordi man er redd for sykdom, sier Lunde og bekrefter at «det kostet mye mentalt å si nei til slike ting»

De siste ukene har vært gunstige for henne. Vipers spilte ikke kamper i utlandet eller var på reise.

– Mai har vært veldig fin. Det har vært superdeilig, sier Lunde.

Lunde ble mamma til datteren Atika i mai 2015.

Fem titler?

Målvakten har vunnet mesterligaen fire ganger (2009, 2010, 2013 og 2014), to hver med Viborg og Györ.

Nylig ble karantenebestemmelsene for OL-aktuelle utøvere endret. Det betyr at Lunde trolig bare vil ha en tre dager lang hjemmekarantene etter mesterligasluttspillet.

Senere i sommer skal Lunde spille OL for fjerde gang. Hun har to gull (2008 og 2012) og en bronse (2016) hittil i sommerleker.

Suksessen i Vipers gir henne mye.

– Det er spesielt å oppleve dette i sin egen hjemby, sier hun.

