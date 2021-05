Flere titalls russ i masseslagsmål

Rundt 50-60 russ deltok natt til fredag i et masseslagsmål utenfor Horten.

Flere russebusser og omtrent 50-60 russ var involvert i et masseslagsmål natt til fredag. Slåsskampen foregikk utenfor Circle K på Kopstad utenfor Horten.

På Twitter skriver politiet at det skal dreie seg om et oppgjør mellom russ fra Drammen og Horten. To personer fra hver buss skulle snakke sammen, men praten eskalerte til en slåsskamp.

Sør-Øst politidistrikt melder om at ingen ble alvorlig skadd, men en person fikk et blått øye og to fikk sprukket leppe.

Flere løp fra stedet da politiet kom, og alle ble etterhvert bortvist.

– Politiet har kontroll på stedet, skrev Sør-Øst politidistrikt på Twitter like over klokken 4.