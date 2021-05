Er dette starten på en ny kald krig?

Dette melder The New York Times.

President Joe Biden etterspurte onsdag en 90-dagers etterforskning av opprinnelsen til koronaviruset.

Han doblet innsatsen i etterforskningen da den amerikanske etterretningstjenesten viste til data som krever ytterligere analyser.

Med dette blåste han liv i det som tidligere har blitt avfeid som en konspirasjonsteori. Kan viruset med et uhell ha oppstått i et kinesisk laboratorium, likevel?

Kanskje dette spørsmålet endelig kan besvares.

Ønsker ikke å gå i detalj

Tjenestemennene i amerikanske myndigheter vil ikke beskrive det nye bevismaterialet.

Håpet deres er imidlertid å komme til bunns i om viruset ble utløst av smitte fra dyr, eller om det oppsto som et uhell i et kinesisk laboratorium.

Ifølge CNN har teorien om smitte fra dyr i Wuhan vært den mest anerkjente blant eksperter i WHO.

Men Biden uttalte at ett element som er i lagt fram av amerikansk etterretningstjeneste lener seg på muligheten for at viruset kan ha spredd seg fra et laboratorium i samme by.

Store uenigheter

Karine Jean-Pierre under en pressekonferanse onsdag. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

– Vi har sagt at i veldig lang tid at Kina må å gi mer tilgang til laboratoriet og samarbeide mer med de vitenskapelige etterforskerne. Vi synes ikke de har møtt den standarden, sa Karine Jean-Pierre, som er nestleder i presseavdelingen i Det hvite hus.

Den kinesiske utenriksministeren Zhao Lijian ba på sin side USA om å slippe granskere inn på sine egne laboratorier.

Kan få massive konsekvenser

Trump-administrasjonen anklaget gjentatte ganger Kina for å ha spredt viruset, men la aldri frem beviser for dette.

Ifølge CNN kan dette dermed være avgjørende når det gjelder to presidenter som vil bli husket for sin håndtering av pandemien.

Kinesisk presidenten Xi Jinping avfeier at Kina har skylden for koronaviruset. Foto: Leo Ramirez / AFP

Nesten 3,5 millioner mennesker har til nå omkommet som følge av koronasmitte. Kina avfeier påstanden som totalt usann, og flere utenlandske medier spekulerer i om dette kan være starten på en ny kald krig.

Det vil dog bli utfordrende å finne svar. Kina har all grunn til å holde kortene tett til brystet, da USA allerede indikerer at de bør betale for de fatale konsekvensene av pandemien.