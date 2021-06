Tusenvis av nordmenn skal kjøpe disse luksus-SUVene

Bilmarkedet i Norge har sett en enorm endring de siste årene. Mye takket være elbilenes inntog.

Det startet på mange måter med Tesla – som kom ut av "ingenting", og ble varmt mottatt av svært mange nordmenn. Selv om merket var rykende ferskt, bladde vi opp for å sikre oss en Model S. Etterhvert gjorde vi det samme for Model X og Model 3. Snart gjør vi det igjen, med Model Y.

Nå har også Kina kastet seg på "elbil-ballen" med full tyngde. MG – det britiske merket som for noen år siden ble kinesisk – har hatt suksess med sin ZS allerede. Xpeng er også godt i gang.

I kulissene lurer flere andre merker. Hongqi og BYD er to av dem. De har allerede introdusert to av sine modeller – henholdsvis E-HS9 og Tang. Ikke la deg forlede av de heller intetsigende modellbetegnelsene, for dette er biler som vil friste tusenvis av norske kjøpere.

Blir en av de mest spesielle bilene du kan kjøpe i Norge

Norges-oppskriften

Vi snakker elektrisk SUV, firehjulsdrift, god henger-kapasitet, stort bagasjerom, bra rekkevidde, kraftige motorer og mye teknologi og skjermer. Kort sagt, tatt rett ut av oppskriften på en Norgesbil.

– Det er artig å samle disse bilene på ett sted. Det har ikke skjedd i Norge før. Da ser man forskjellen. BYD Tang er en ganske tradisjonell SUV - med et sporty design. Hongqi E-HS9 er et digert beist av en bil – som virkelig ruver i gatebildet. Denne legges virkelig merke til, sier Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen.

Se mer av de to bilene i klippet øverst i artikkelen.

Her bor de som kjøper færrest elbiler i Norge

Broom-Vegard hadde med seg de rykende ferske elbilene på Aker Brygge – der det ble gjort opptak sammen med Camilla Botilsrud Sagen i God Morgen, Norge.

Rolls-Royce-kopi?

Om du synes du har sett E-HS9 før, kan det være fordi den ligner ganske kraftig på en helt annen bil. Og da mener vi en heeelt annen bil. Nemlig en av verdens aller dyreste og mest eksklusive SUVer: Rolls-Royce Cullinan.

Med sine gurglende tørste bensinmotorer, er den på mange måter selve motstykket til en elbil. Rolls-Royce som merke er på sett og vis også et motstykke til Hongqi, med sine lange tradisjoner og stolte historie.

Men Hongqi fikk lokket til seg designsjefen til Rolls-Royce, Giles Taylor. Mannen som står bak nettopp Cullinan. Og han tegnet altså E-HS9.

Slik ser BYD Tang ut. Denne bilen har over 1.500 nordmenn bestilt, allerede.

Tydelig trend – elbileierne klager mer enn andre

Stor interesse

E-HS9 har en startpris på rundt 600.000 kroner. Men skal du ha det største batteriet, motoren på 551 hestekrefter og full utstyrspakke – ender du på rundt 760.000 kroner. Mange vil gå for den. Da kan du også trekke 1,5 tonn tilhenger – og får en rekkevidde på 450 kilometer.

Etter det Broom kjenner til, skal ambisjonen være å selge over 1.000 slike i år. Bilen har vært på "omvisning" ute hos forhandlerne i Norge – og interessen rapporteres å være svært god.

De første kundene skal etter planen få bilene sine mot slutten av året.

Elendig rekkevidde, feilmeldinger – og biler som ikke vil starte

Sju seter

BYD Tang, på sin side, koster 600.000 ferdig med alt utstyr. Begge disse bilene leveres med opptil sju seter. Tang kan trekke 1,4 tonn. Rekkevidde er ikke avklart enda, men trolig rundt 430 kilometer.

Med 500 hk gjør den 0-100 km/t på 4,6 sekunder, så noen sinke er den i alle fall ikke.

Her er det allerede kommet inn over 1.500 bestillinger. Målet er at de første kundene skal få bilene sine i løpet av høsten.

Her er drømme elbilene som kommer i 2021

Video: Ville du kjøpt denne elbilen fra Kina?

Har ingen forhandlere – nå vil norske kunder bla opp selv