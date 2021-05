Tvedten: – Jeg fikk en hel del sånne syke forespørsler etterpå

Se Tvedtens utrolige «tryllestraffe» i videovinduet øverst!

Han har legendestatus i danske Aalborg håndbold og var en superstjerne i spanske BM Ciudad de Logroño og BM Valladolid i mange år. Han har 208 kamper på A-landslaget i håndball bak seg og 809 mål.

Men av de 809 målene på landslaget og av alle fulltrefferne og bragdene på håndballbanen, er det et spesielt øyeblikk de aller fleste husker Håvard Tvedten (42) for.

– Det var noe jeg hadde «nerdet» på, og det var overhodet ikke planlagt Håvard Tvedten

I oppkjøringskampen til EM i Serbia mot Egypt 5. januar 2012 fikk han en hel idrettsverden til å måpe.

TV 2-kommentator Harald Bredeli kalte det et «tryllestraffe». Sportsjournalister beskrev det som «magi». For verken eksperter, publikum eller idrettsfans i hele verden hadde sett maken til en trickscoring fra straffemerket noensinne tidligere.

– Det skjedde mye etterpå som jeg ikke var forberedt på, medgir Håvard Tvedten når TV 2 møter ham på Sola utenfor Stavanger.

– Den straffen var noe jeg hadde lekt litt med over tid. Jeg hadde bare gjort det litt på trening og testet det ut der. Jeg gjorde det ikke fordi det skulle bli en YouTube-hit, jeg hadde øvd meg for å teste ut timing og sånne ting, forteller håndballprofilen.

Så legger han til:

– Jeg hadde diskutert med keeperne på trening om hva de tenkte hvis jeg gjorde sånt og sånt. Det var noe jeg hadde «nerdet» på, og det var overhodet ikke planlagt at jeg skulle gjøre det i kamp, innrømmer Tvedten.

BLE VERDENSKJENT: Håvard Tvedtens trickscoring fra femmeteren gikk viralt. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

– Jeg fikk en del sånne syke forespørsler etterpå

Etterpå ville ingen spørre Tvedten om selve kampen. Alle spørsmålene dreide seg om scoringen. Men for Tvedten var det akkurat rett etterpå egentlig bare nok en scoring. Trickscoringer var jo noe han hadde gjort mange ganger før. Derfor tenkte han ikke så mye over at han der og da hadde scoret et mål som kom til å forfølge ham i resten av karrieren og i livet.

Jeg fikk invitasjoner til å delta på japansk TV. Og ble invitert til Kuwait Håvard Tvedten

– Det var først etterpå det smalt. I det første intervjuet etter kampslutt handlet det ikke om kampen, men om scoringen. Alle skulle snakke om den. Så ble scoringen delt og delt og delt på sosiale medier, og så spredde den seg over hele verden ganske kjapt. Da begynte det å komme inn masse meldinger på Facebook og Twitter, scoringen var plutselig overalt, sier han.

På YouTube ligger superstraffen fremdeles ute i flere ulike versjoner og er totalt sett av mange millioner. Straffekastmagien førte til at håndballprofilen fikk henvendelser han aldri tidligere kunne ha forestilt seg.

– Det begynte etter hvert å ringe folk som snakket alle mulige språk og skulle ha intervjuer og svar på «hva dette var» og lignende. Jeg fikk invitasjoner til å delta på japansk TV. Og jeg ble invitert til Emiratene og Kuwait for å delta på et arrangement og spurt om jeg kunne gjøre det om igjen der. Jeg fikk en hel del sånne syke forespørsler, egentlig, oppsummerer han.

MØTTE TV 2: Håndballprofil Håvard Tvedten forteller som superstraffen. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

– Ser effekten av sosiale medier

EM i Serbia ble en skuffelse for Norge. Håndballandslaget røk ut i det innledende gruppespillet. Men spørsmålene om superstraffen i oppkjøringskampen slapp ikke taket.

– Det var jo et skuffende mesterskap for laget vårt. Under mesterskapet var alt fokus på laget, men så tok det mer av etterpå. Hver dag møtte jeg noen som hadde spørsmål om den straffen. Det kom fra barn, voksne og eldre som hadde sett den, og ville at jeg skulle vise hvordan jeg hadde gjort det. Men barna mine synes det er kjempegøy, da. Hvis pappa skal være kjent for noe på YouTube, så finnes det jo verre ting, gliser han

– Det er slik man på en måte ser effekten av sosiale medier, og hvordan YouTube-videoer kan spre seg og viralt det kan bli Håvard Tvedten

– Scoringen gjorde deg til verdens desidert mest kjente håndballspiller en periode?

– Ja, det var jo spesielt. Det er slik man på en måte ser effekten av sosiale medier, og hvordan YouTube-videoer kan spre seg og hvor viralt det kan bli. Den scoringer henger jo etter meg, og er noe folk husker i lang tid, svarer Tvedten, og fortsetter:

– Spesielt i Frankrike var de helt «bananas». Jeg husker vi en tid etterpå var og spilte turnering i Frankrike, og det kom folk bort hele tiden som skulle ha bilder og ha meg til å vise backhandscoringen, minnes han.

– Har du sett noen score på en tilsvarende «backhand-straffe» i etterkant?

– Nei, og heller ikke før. Dette var jo noe jeg fant på i søken etter nye måter score på. Jeg tror jeg må ha vært den første, jeg hadde ikke sett på noen før i hvert fall . Jeg har ikke sett noen andre gjøre det etterpå heller. Det er vel ingen andre som tør, da. Det er ingen som er dumme nok til å prøve, ler han.

– Hadde du gjort det om det var en avgjørende kamp i et sluttspill?

– Det spørsmålet har jeg fått ofte, og på det tidspunktet hadde jeg ikke gjort det. Det hadde vært og tatt en for stor risiko i et avgjørende øyeblikk. Det er små marginer på den straffen der. Skruen skal sitte langt nok ut fra keeperen. I tillegg skal den ikke gå for langt, og ikke for kort. Og pådraget skal være ganske troverdig for at en keeper skal gå på den. Så jeg hadde ikke gjort det om det var en jevn og avgjørende kamp. Det hadde vært kult å ha sagt at jeg hadde gjort det, men helt ærlig så hadde jeg ikke gjort det av respekt for alle de andre på laget, slår han fast.

Se Tvedten forklare sine trickscoringer i TV 2 Sportens reportasje fra 2012 her:

– Jeg trente mer enn alle andre

I løpet av sin lange og innholdsrike håndballkarriere på toppnivå, som skriver seg fra 2000 til 2016, har Tvedten opplevd mye. Grunnlaget for de gode opplevelsene på håndballbanen la han under oppveksten på øyen Stord på Vestlandet.

Håvard Tvedten: Født: 29. juni 1978 (alder 42 år)

Landskamper: 208

Mål: 809 Klubber: Stord IL (–2002)

Aalborg Håndball (2002–2006)

CB Ciudad de Logroño (2006–2008)

CB Valladolid (2008–2011)

Aalborg Håndball (2011–2016)

– Jeg hadde nok et balltalent, men jeg var først og fremst et treningstalent. Jeg evnet å holde på med og terpe på små og vanskelige detaljer over tid uten å bli veldig lei, sier Stord-karen.

– Jeg klarte etter hvert å bryte ned ting til konkrete detaljer. Som for eksempel da jeg skulle lære meg å skru ballen, hvordan man holder ballen, hvordan skulle jeg vri håndleddet for å gi ballen riktig spinn, og ikke skru utover, men innover mot målet. Også var jeg god til å spørre og få innspill fra andre rundt meg, ramser han opp, før han understreker:

– Hovedgrunnen til at jeg ble god var at jeg trente nok mer enn alle andre. Det er jo det som er oppskriften om man ønsker å bli god i noe. Det er å trene på ting, poengterer Tvedten.

Den målrettede treningen under oppveksten gjorde Håvard Tvedten til en stjerne på håndballbanen. Han vant cupvinnercupen med Valladolid og ble dansk mester med Aalborg.

– En ting er de titlene som vi vant, som Europacup og dansk liga med Aalborg, men det er ofte enkeltkamper jeg husker best. Som da vi slo Barcelona borte, eller Ciudad Real, som var verdens beste lag, og den følelsen jeg hadde i kampen og ikke minst etterpå. Den følelsen kan jeg kjenne på igjen noen ganger. Det er faktisk mer sånne små øyeblikk enn titler, sier han.

STJERNE: Håvard Tvedten briljerte med sine triks på håndballbanen. Både for Norge og sine klubblag. Foto: Heiko Junge

Fredet Tvedtens drakt

I Aalborg var han totalt ni år av sin karriere. Da han la opp i 2016, fredet klubben Tvedtens draktnummer ti som et bevis på legendestatusen han opparbeidet seg i klubben.

– Det er jo den største ære man som enkeltspiller i et lag kan få i en klubb, og selvfølgelig veldig kult. Jeg var nok ikke helt forberedt på det, men det ble et veldig fint punktum for en lang og innholdsrik karriere. Klubben hadde booket hele hallen, invitert masse mennesker og lagd store scener med videoer og taler. Det var gavebord og med vin, øl og champagne fra både fans og sponsorer. Og de fredet drakten min, og det er kun gutta mine som kan spille med nummer ti der i fremtiden. Det er jo gøy, smiler han.

– De fredet drakten min, og det er kun gutta mine som kan spille med nummer ti der i fremtiden Håvard Tvedten

Tvedten hadde allerede planene klare den dagen han la håndballen på hyllen. Under sin aktive karriere tok han diplomstudie i ledelse ved UCN i Aalborg. I tillegg har håndballprofilen studert markedsføring ved BI i Bergen og er sertifisert prestasjonscoach og LEAN-instruktør.

– Jeg studerte ledelse i Aalborg og hadde planlagt en karrierestopp og visste jeg skulle legge opp i 2016. Jeg hadde prøvd å lage et scenario og en plan, sier Tvedten.

– Jeg hadde ikke lyst til å bli trener, jeg ønsket meg mer helgefri og et mer normalt liv. Jeg ønsket å planlegge livet selv med tanke på ferier og reiser og alle de tingene der. Toppidrettslivet er et veldig planlagt liv, man har ikke så mye påvirkning, det handler om å forholde seg til planen. Det er en utrolig frihetsfølelse og bestemme det man har veldig lyst til selv, medgir han.

FRA HÅNDBALL TIL LEDERUTVIKLING: Håvard Tvedten hadde planen klar da han ga seg som håndballproff. Foto: Lise Åserud

Fikk jobb umiddelbart

Etter karrieren på håndballbanen fikk han jobb i firmaet Storform, som utvikler og trener ledere. Tvedten tar med sine erfaringer fra idrettslivet når han kurser ledere i bedrifter og kommuner.

I Storform jobber Håvard med organisasjonsutviklingsprosesser og lederprogrammer, som foredragsholder, som lederstøtte for toppledere og som prosessleder for utvikling av team og ledergrupper.

– Vi har kunder fra hele Norge, og jeg jobber blant annet med å ta prestasjonstankegangen og lagspilleregenskapene fra idretten inn i det, sier Tvedten.

– I et lag eller på en arbeidsplass er det kjempeviktig å vite hva man faktisk er god på slik at man kan bruke de egenskapene inn i laget Håvard Tvedten

– Hva er ditt beste råd til ledere?

– Det er nok ganske sammensatt, og ledere er jo bare vanlige mennesker med ulike egenskaper som alle andre. Men den konkrete tingen jeg ofte snakker om, og som henger nøye sammen med toppidrettstankegangen er det å være nysgjerrig på hvordan man påvirker og blir opplevd av de man enten leder eller arbeider sammen med. I et lag eller på en arbeidsplass er det kjempeviktig å vite hva man faktisk er god på slik at man kan bruke de egenskapene inn i laget, svarer håndballstjernen, og legger til:

– Samtidig ligger det jo i en idrettsutøvers DNA å også være på jakt etter, hva man kan utvikle og bli bedre på. I idretten er man ganske gode på å både gi og ta tilbakemeldinger og feedback. Det opplever jeg at sitter litt lengre inn hos både ledere og ansatte i Næringslivet. Både det at man ber om feedback, men også det å gi det til andre. Dette er blant annet det vi trener leder på, og som er veldig effektivt, sier mannen bak tidenes «tryllestraffe» på håndballbanen.