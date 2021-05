Brudd for «Staysman» og kona

Stian Thorbjørnsen (39) og Tina Thorbjørnsen (30) giftet seg i 2016. Sammen har de sønnen Lennox (6). Nå går paret hvert til sitt.

Det bekrefter sistnevnte på den offentlige snapkontoen «Mammahjerter» der hun forteller at hun er singel etter åtte år sammen med «Staysman».

Bor fortsatt sammen

Der sier hun at det er lite dramatikk rundt bruddet, men at de følte seg mer som venner og foreldre enn som kjærester og at det derfor ikke føltes riktig å være gift lenger.

– Vi bor fortsatt sammen og er fortsatt veldig glad i hverandre og ønsker hverandre alt godt.

Hun forklarer at han skal flytte ut fra huset de bor i, men at de ikke har hastverk. Hun påpeker også at bruddet ikke har skjedd nylig, men at det skjedde allerede i fjor.

– Det er egentlig det minst problematiske bruddet noensinne, sier hun videre.

Angrer ikke på noe

Hun er tydelig på at hun ikke angrer på forholdet.

– Jeg føler at jeg må få sagt at jeg ikke angrer på noe som helst med forholdet vårt. Det har vært åtte gode år der vi har vært veldig riktig for hverandre. Men selv om man er riktig for hverandre i en periode av livet, betyr ikke det nødvendigvis at man er riktig for hverandre livet ut, fortsetter hun.

Hun innrømmer at hun har gruet seg til å si det høyt og å gå ut med det offentlig, men sier også at hun har det fint:

– Jeg har det helt supert. Er megalykkelig, avslutter hun.

Giftet seg på Senkveld

Stian og Tina Torbjørnsen giftet seg i 2016 på et litt uvanlig vis - det ble nemlig et overraskelsesbryllup på Senkveld.

Programlederne Thomas Numme og Harald Rønneberg arrangerte bryllupet sammen med Tina i forbindelse med programmets Senkveld Surprise.

«Staysman» selv ante ingenting før Numme og Rønneberg fortalte han over video at han skulle gifte seg på Senkveld.

Da Stian skulle fri skjedde det på scenen under Kjendisgallaen i 2015 foran en fullsatt sal.

«Staysman» ble først kjent da han deltok i fjerde sesong av reality-programmet Paradise Hotel. I ettertid vært med på blant annet Robinsonekspedisjonen, Skal vi danse og Hver gang vi møtes.

Stian har deltatt i Melodi Grand Prix sammen med musiker Lazz og gitt ut låter som «En godt stekt pizza», «Hele Norge danser» og «Lærerinna».

Stian Thorbjørnsen har ikke svart på God kveld Norges henvendelser, mens Tina Thorbjørnsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.