Først senket bergenseren Brann – så kom han med oppskriften for å unngå nedrykk

Da Brann jaktet utligningen mot Stabæk var det en av deres egne som steg til værs og sørget for bergensernes sjette strake tap.

Se Amankwahs mål i videovinduet øverst!



Yaw Ihle Amankwah (32) vokste opp på Ulsmåg i Bergen. Knappe ti minutters kjøretur unna Brann Stadion. Etter å ha vært et stort talent i Fana IL fikk han guttedrømmen oppfylt i 2007.

Brann signerte ham. Det ble med 32 kamper for Brann før turen gikk videre til Sandefjord, Tønsberg, Hobro IK og Stabæk. Men kjærligheten til Brann har aldri forsvunnet.

– Jeg var alltid på Brann Stadion 16. mai og andre kamper. Som alle unge gutter i Bergen ønsket jeg å spille for Brann, slik håper jeg det fortsatt er. Derfor smerter det meg å se situasjonen de har havnet i.

Med kapteinsbindet rundt armen ledet han Stabæk til deres første seier for sesongen torsdag. Samtidig sørget han for at Brann gikk på sitt sjette strake tap.

– Det er veldig sjeldent jeg scorer, så det er alltid gøy den gangen i skuddåret det skjer. Men det er selvsagt en tøff situasjon for Brann. Jeg føler med dem og håper at de klarer å snu det. Fokuset mitt er på Stabæk, men bak dem så håper jeg at Brann skal gjøre det bra. Selvfølgelig ikke i dag, men generelt, sier Amankwah til TV 2.

JUBEL: Yaw Ihle Amankwah jublet hemningsløst da han scoret. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Dette mener han er oppskriften for å unngå nedrykk

Etter null poeng på seks kamper begynner det å haste for Kåre Ingebrigtsen og Brann.

Etter at trønderen tok over Brann har klubben et poengsnitt på 0,78 poeng. På 23 kamper har rødtrøyene vunnet fire. 13 av dem har endt med tap. Ingen lag har tidligere overlevd i Eliteserien etter å ha tapt de seks første kampene. Nå mener Amankwah at det er alt det bør handle om resten av sesongen. Å overleve.

– Med det utgangspunktet de nå har fått så er det eneste som teller for dem å holde plassen i Eliteserien. Koste hva det koste vil.

– Nå er de nesten havnet i en situasjon hvor de må snitte på et poengsnitt som gir medalje for å ikke havne nederst. Det er ikke bare å gå fra null poeng til et medaljesnitt.

– Hvordan klarer de å holde seg i Eliteserien?

– Jeg ville vært opptatt av å innse at de per dags dato er et soleklart nedrykkslag. Den realiteten er de nødt til å erkjenne, så må de ta en samling i bånn. De må vite at om de klarer å holde plassen, som bør være det store målet, så er det en kjempeprestasjon. Det er ikke noe annet som teller for dem enn å holde plassen i Eliteserien, slik det er blitt nå, sier Amankwah.